Dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, les déclarations du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, lors d’un exercice sur le front intérieur dans la région de Haïfa, résonnent comme un avertissement sévère à l’égard du Liban et du Hezbollah. Selon Gallant, un conflit armé entre Israël et le Liban, impliquant le Hezbollah, serait désastreux non seulement pour ce dernier mais aussi pour le Liban dans son ensemble.

Yoav Gallant a souligné que l’État d’Israël se prépare activement à faire face à divers scénarios et menaces émanant tant d’ennemis proches que lointains. “Nous augmentons notre préparation et, en même temps, nous élargissons notre action contre le Hezbollah, contre d’autres entités qui nous menacent; nous frappons nos ennemis dans tout le Moyen-Orient”, a déclaré Gallant, allusion à l’Iran qui menace l’état hébreu de représailles suite au bombardement de son campus diplomatique à Damas.

L’impact d’un conflit potentiel

Le ministre israélien a également averti que la guerre avec le Hezbollah représenterait un défi difficile pour l’État d’Israël, mais qu’elle serait une catastrophe pour le Hezbollah et pour le Liban. Ces propos mettent en lumière les conséquences dévastatrices qu’un tel conflit aurait sur la stabilité et la sécurité de la région, impactant non seulement les belligérants directs mais aussi la population civile libanaise.

Côté israélien, on souligne que l’impact d’un conflit avec le Hezbollah aurait des conséquences dévastatrices avec de nombreuses coupures d’électricité mais aussi d’importances conséquences notamment industrielles si les installations portuaires de la ville d’Haifa seraient atteintes.

La question des déplacés israéliens

Un des principaux défis actuels pour Israël, selon Gallant, est de permettre le retour de quelque 80 000 Israéliens déplacés dans leurs foyers dans le nord d’Israël, amid des attaques quotidiennes par le Hezbollah.

Pour rappel, côté libanais, ce sont près de 100 000 personnes qui auraient été déplacées.

Yoav Gallant a exprimé une préférence pour une solution négociée qui entraînerait l’élimination de la menace, tout en soulignant la nécessité pour Israël de se préparer à l’utilisation de la force au Liban si nécessaire. “Nous préférons… un accord qui résultera dans l’élimination de la menace, mais nous devons nous préparer à la possibilité de (utiliser) la force au Liban”, a ajouté Gallant.