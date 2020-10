Moins d'une minute de lecture

Les forces de sécurité intérieure ont démantelé un réseau de contrebande de médicaments à destination de l’Egypte via la Turquie.

Les trafiquants achetaient ainsi des médicaments notamment anticancéreux subventionnés par le programme de la Banque du Liban pour les revendre à l’étranger.

Les FSI ont réussi à localiser le lieu – un appartement de Raouché – où étaient stockés les médicaments et ont procédé à l’arrestation de 2 ressortissants égyptiens désignés par leurs initiales M.M. né en 1987 et A. JE. né en 1982 et d’un ressortissant libanais. Ces derniers ont été déférés devant les autorités compétentes.

Pour rappel, des sources proches de la Banque du Liban avaient indiqué que le programme de subvention d’achat des produits de première nécessité d’ici 1 mois suite à l’épuisement des réserves monétaires disponibles. Les autorités libanaises tentent actuellement de mettre fin à différents trafics de ces produits au bénéfice de l’étranger.