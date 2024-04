Dans un communiqué récent, l’équipe “درب عكار” a partagé une découverte exceptionnelle sur les côtes d’Akkar : des pêcheurs ont documenté la présence d’un rorqual commun, aussi connu sous le nom scientifique de Balaenoptera physalus, un événement rare qui souligne la richesse de la biodiversité marine dans cette région. Bien qu’il soit difficile d’identifier précisément l’espèce à partir des images capturées, les caractéristiques observées laissent penser qu’il s’agit bien d’un jeune individu de cette espèce, également appelée le rorqual à nageoires ou le fin whale en anglais.

Cette observation est particulièrement significative puisque le rorqual commun est considéré comme le deuxième plus grand mammifère marin après la baleine bleue, et il figure sur la liste des espèces menacées d’extinction. Des observations précédentes ont été enregistrées le long des côtes palestiniennes en 2016, et un spécimen mort de cette même espèce a été retrouvé en 2021, ce qui témoigne de la présence continue mais vulnérable de ces géants des mers dans le bassin méditerranéen.

La Balaenoptera physalus, plus communément appelée le rorqual commun ou le fin whale en anglais, est un géant des mers qui se classe comme le deuxième plus grand mammifère après la baleine bleue. Cet impressionnant cétacé présente des caractéristiques fascinantes qui attirent l’attention des scientifiques, des amateurs de la vie marine et des défenseurs de l’environnement du monde entier.

Le rorqual commun fréquente tous les grands océans du monde, des eaux polaires aux tropiques, ce qui témoigne de son incroyable adaptabilité. Sa distribution est principalement déterminée par la disponibilité de nourriture, ce qui signifie qu’elle peut varier saisonnièrement. Ces baleines migrent régulièrement entre les zones d’alimentation situées dans les eaux froides et les zones de reproduction dans les eaux plus chaudes.

Le régime alimentaire du rorqual commun se compose principalement de petits poissons, de krill et d’autres types de plancton. Ils se nourrissent en utilisant une technique de filtration : ils engloutissent une grande quantité d’eau riche en nourriture, puis la filtrent à travers les fanons, retenant la nourriture à l’intérieur de leur bouche. Cette méthode d’alimentation les classe parmi les animaux les plus efficaces du royaume marin en termes de capacité à rassembler leur nourriture.

Les rorquals communs peuvent atteindre des longueurs allant jusqu’à 27 mètres pour les femelles, qui sont légèrement plus grandes que les mâles, et peser jusqu’à 80 tonnes. Leur corps est élancé et fusiforme, avec une coloration caractéristique : le dos est gris foncé et le ventre est plus clair, souvent blanc. Une des caractéristiques distinctives de cette espèce est la présence d’une nageoire dorsale proéminente située vers le tiers postérieur de leur corps, ainsi qu’une asymétrie de coloration sur la mâchoire inférieure, blanche à droite et sombre à gauche.

Les rorquals communs sont connus pour être des nageurs rapides, pouvant atteindre des vitesses allant jusqu’à 37 km/h. Bien qu’ils soient généralement solitaires ou observés en petits groupes, ils peuvent se rassembler en grand nombre dans des zones d’alimentation abondantes. En matière de communication, ils émettent divers sons pouvant servir à la fois à la navigation et aux interactions sociales.

La reproduction des rorquals communs n’est pas bien comprise, mais on sait qu’ils atteignent leur maturité sexuelle entre 6 et 12 ans. La gestation dure environ 11 à 12 mois, et la femelle donne naissance à un seul veau, qui sera allaité pendant 6 à 7 mois. Leur intervalle de reproduction est généralement de deux ans ou plus.

Classé comme espèce menacée d’extinction par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), le rorqual commun fait face à diverses menaces, notamment la chasse commerciale historique, les collisions avec les navires et les enchevêtrements dans les engins de pêche. Les efforts de conservation se concentrent sur la protection de leur habitat, la régulation du trafic maritime dans les zones fréquentées par ces baleines, et la surveillance de leur population pour assurer leur survie à long terme.

La présence du rorqual commun dans divers écosystèmes marins est un indicateur important de la santé de ces environnements. Protéger ces magnifiques créatures, c’est contribuer à la sauvegarde de la biodiversité marine globale.