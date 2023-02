Les autorités libanaises indiquent qu’une partie de l’aide aux victimes des tremblements de terre en Syrie sera acheminée via l’aéroport international de Beyrouth. Il s’agit notamment de l’arrivée déjà sur place de la cargaison de 3 avions roumains ainsi que de 4 avions italiens. Par ailleurs 3 autres avions roumains devraient prochainement atterrir au Liban.

Pour l’heure le dernier bilan fait état de plus de 22 000 morts en Syrie et en Turquie suite au tremblement de terre et aux répliques qui ont eu lieu la semaine dernière.