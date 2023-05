“…..« le problème, c’est la solution » :

les efforts délibérés du patient ou/et des autres personnes impliquées dans la situation conduisent involontairement à maintenir ou à exacerber le comportement problématique lui-même (Waztlawick, et al., 1975; Fisch, et al., 1986)…. Pourquoi les gens persistent-ils dans une solution qui s’avère catastrophique pour eux ? Les instigateurs de la thérapie brève pensent que « le problème n’est pas tant que les gens sont illogiques, mais qu’ils continuent en toute logique dans une direction qui découle de prémisses inexactes ou inapplicables, et cela même lorsque leurs prémisses ne marchent pas dans la pratique » (Fisch, et al., 1986). De plus, les études en psychologie sociale confirment le « conservatisme cognitif »: nous tendons à maintenir nos schémas explicatifs personnels, à valider les éléments qui les corroborent et à ne pas tenir compte de ceux qui les infirment, même en cas de contradiction évidente (Janoff-Bulman, 1992). ” La thérapie brève de Palo Alto : l’approche interactionnelle des situations dépressives, Olivier Delroeux. Dans Thérapie Familiale 2008/4 (Vol. 29), Cairn.info.

Sami ne rentre pas au Liban cet été. Son père André, surpris de sa décision lui dit :

“Qu’est ce qui t’empêche de revenir passer un bon temps avec nous ?

Sami répond: “Écoute papa, rien ne m’en empêche. Vous me manquez énormément, ainsi que mes proches et amis. La beauté et la fraîcheur de nos lieux naturels, les spécialités culinaires et les soirées dansantes sont irremplaçables. Cependant, je vais bientôt quitter pour la Toscane chez tante Jacqueline afin de corriger ma froideur dans cette relation . Je l’ai boudé 25 ans durant, pour ne pas contredire vos distances vis à vis d’elle, qui pensait et se comportait en assumant ses convictions. J’étais dans ma jeunesse attiré par son franc parler, en évitant de vous le dire . Ses mots blessants m’ont finalement appris que, vaut mieux entendre et exprimer ce qui nous déplaît afin d’avoir le cœur net au sujet de ce qui se passe. Cependant, la souffrance de tant de libanais traduit la culture du va de soi. Là où le silence tacite fait perdurer des strates de dépendances aux formes entendues . Je ne te cache pas que mon premier élan a été de réserver un ticket pour Beyrouth, et puis j’ai réalisé qu’il m’est indispensable de passer à l’apprentissage d’une communication où mes craintes passées seront énoncées ainsi que mes dispositions à découvrir ma tante sans réserves.

Je suis très inquiet de la tristesse qui prévaut dans mon pays. Je souhaite après ces vacances particulières de revenir chez vous afin que vous voyez mon changement et mes nouvelles dispositions. Je ne dirai plus, il faudrait que ça aille mieux, car mon comportement va le transmettre. L’exemple de la prise en charge personnelle indique un premier pas vers une réelle indépendance. C’est un début de changement. Je vais enfin aller prendre en charge ce désir profond, ma cohérence citoyenne. Ainsi, je ne vais plus autant me soucier des susceptibilités mais de ma spontanéité. Je me prépare pour rentrer à Noël entre vos bras ouverts. Allons explorer autrement, même sans les mezzés, à distance de la tutelle des éléments à convenir, à faire ou pas et à gérer selon les façons habituelles . Une vue acceptable permet de considérer la difference de l’autre afin que le dialogue persiste dans un espace constructif .

En attendant de vivre intensément, sans m’angoisser de ce que vous voulez dire ou penser de moi, explorons un nouvel espace d’expériences partagées et non plus un « conservatisme cognitif ». “