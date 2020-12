6 minutes à lire

Beyrouth, le 17 décembre 2020 : L’Agence Française de Développement (AFD) et le Comité International de la Croix Rouge (CICR) ont signé aujourd‘hui une subvention de 5 Millions d’Euros comme financement additionnel du projet déjà mis en place à l’hôpital universitaire Rafic Hariri (HURH) depuis décembre 2019.

Cette aide, annoncée par le président Macron lors de sa visite en septembre dernier, vise à aider l’hôpital dans sa lutte contre la Covid-19 dans un contexte de post-explosion. Plus grand hôpital universitaire public du Liban, l’hôpital Hariri a été désigné centre de référence pour la réponse au coronavirus. L’HURH recevra un soutien additionnel de 5M€, à travers le CICR, partenaire privilégié de l’AFD au Liban. Ce financement supplémentaire permettra à l’hôpital de maintenir sa capacité à gérer la crise COVID qui connait une recrudescence au Liban dernièrement. Plus de 1000 patients infectés ont été admis à l’hôpital depuis le début de la pandémie et 743 se sont complètement rétablis. L’hôpital effectue actuellement environ 200 à 500 tests PCR par jour, et 100 991 tests ont été effectués depuis le début de la crise. Doté de 120 lits COVID et 40 lits COVID pour soins intensifs, l’HURH est l’hôpital qui possède la plus grande capacité du pays pour accueillir les patients infectés par le virus et nécessitant une hospitalisation d’urgence.

« Avec la crise économique qui sévit au Liban, l’hôpital universitaire Rafic Hariri a connu une augmentation du nombre de patients le fréquentant. A travers ce soutien, l’AFD soutient les populations vulnérables et montre que toute action ou politique déployée dans cet hôpital peut avoir un impact national et entrainer le secteur à terme », a expliqué Arthur Germond, directeur de l’AFD au Liban

Ce financement additionnel permettra également d’améliorer le parcours du patient au niveau des urgences non-COVID à travers des travaux de rénovation : les heures qui ont suivi l’explosion du port de Beyrouth ont démontré que l’organisation actuelle des urgences et de la prise en charge des blessés pouvaient être optimisées. Cet appui supplémentaire couvrira également l’équipement médical destiné à l’expansion de la capacité de réception des unités de soins intensifs néonatals et pédiatriques. Une amélioration de la prise en charge des plaies est aussi envisagée via la fourniture de matériel médical et le renforcement des capacités du personnel à travers la création et la mise à des jours des protocoles médicaux.

« Le CICR est très fier d’être partenaire avec l’HURH depuis 2016 et l’AFD depuis 2019. Ce partenariat a d’ores et déjà permis de soigner plus de 25 000 patients vulnérables de différentes nationalités. En outre, il a rendu possible le financement de plus de quarante projets de rénovations au sein de l’hôpital, projets qui ont été cruciaux pour améliorer la qualité de la réponse de l’hôpital à la crise de la COVID », a commenté Christophe MARTIN, chef de la délégation du CICR au Liban.

Enfin, le financement complémentaire permettra d’améliorer la résilience de l’hôpital aux pénuries d’électricité, notamment en remplaçant les anciens générateurs d’électricité. Les coupures d’électricité quasi-permanentes ont abouti à un sur-usage des générateurs existants d’où la nécessité de leur remplacement afin de garantir la continuité du fonctionnement de l’hôpital sans contraindre la qualité des soins offerts.

« L’hôpital universitaire Rafic Hariri est une belle histoire à raconter. Une institution ramenée du bord du gouffre grâce à la collaboration de la direction locale et de l’aide extérieure. Notre partenariat de cinq ans avec le CICR, soutenu par l’AFD depuis deux ans, a permis à l’hôpital de poursuivre son chemin à travers un total de plus de 40 projets coûtant des millions d’euros, et permettant un meilleur accès aux soins pour des dizaines de milliers de patients vulnérables » a réagi Dr. Firass Abiad, directeur général de l’HURH.

Situé dans les quartiers sud de Beyrouth, l’hôpital accueille les populations les plus vulnérables de Beyrouth et du Mont Liban. Il a accueilli des personnes blessées par les explosions du 4 août. En outre, du fait des dégâts engendrés dans les hôpitaux de la capitale, des centaines de blessés ont été orientés à l’HURH en tant que principal hôpital public.

« La France, à travers l’Agence française de développement, appuie l’accès des populations vulnérables à des services de santé de qualité. Cet appui à l’Hôpital universitaire Rafic Hariri de Beyrouth s’avère crucial dans un contexte de dégradation socio-économique et de crise sanitaire. Ce financement complémentaire traduira dans les faits l’engagement pris en septembre par le Président de la République lors de sa visite à Beyrouth d’apporter un financement rapide et significatif à cet hôpital », a commenté Anne GRILLO, ambassadrice de France au Liban.

Présent depuis 2016 au sein de cet établissement, le CICR a atteint un bon niveau de connaissance et de contrôle de l’environnement de travail, et a développé un véritable savoir-faire en matière d’interactions et d’interventions dans le système de santé publique libanais. Depuis l’année 2019, l’AFD contribue à assurer la continuité du projet dans le cadre d’un partenariat tripartite qui passe de 20 M€ à 25M€.

