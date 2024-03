Cette année, Skoun célèbre fièrement ses 20 ans; deux décennies durant lesquelles l’organisation est restée résolument engagée à améliorer les vies tant des individus que des communautés affectés par le trouble de consommation de substance au Liban. « 20 ans de soins inconditionnels », une devise qui incarne bien un parcours offrant un support, un traitement, une éducation, une sensibilisation à ceux qui combattent le trouble de consommation de substance, tout en plaidant pour l’amélioration des politiques et des lois fondées sur les principes des droits de l’homme.

Tout en se penchant sur les accomplissements de la mission, le dévouement continu, et les projets d’avenir prometteurs, Skoun marque cette étape importante et admet que le parcours reste de loin inachevé. Tatyana Sleiman, la directrice exécutive de Skoun, affirme « qu’au sein d’un contexte libanais multi-crises, une réalité reste indéniable: notre communauté dépend de nous aujourd’hui plus que jamais. Ensemble, nous resterons inébranlables et déterminés, fournissant inlassablement le soutien et le soin que notre peuple mérite. »

Tout au long de ces 20 ans de labeur, Skoun a laissé une profonde empreinte, et ce, en parlant de:

Soin: Skoun a fourni un soutien psychiatrique et psychothérapeutique sur mesure à des individus ayant des troubles liés à la consommation de substance, avec 3.300 personnes qui en ont bénéficié depuis plus de 20 ans. Réforme des politiques et sensibilisation: Les initiatives de Skoun ont mené à des accomplissements sur le plan légal dont la légalisation dans le traitement des addictions aux opiacés ainsi que l’engagement du Comité national de lutte contre la toxicomanie. De plus, l’organisation a joué un rôle dans les modifications de la politique et des lois sur les drogues, avec 740 bénéficiaires de l’aide légale. Prévention: Les programmes de prévention de Skoun se focalisent sur l’autonomisation des jeunes dans le but de prévenir l’usage de la drogue, atteignant en moyenne 8.000 personnes chaque année. À cet effet, Skoun diffuse des informations scientifiques et renforce la capacité des jeunes tout en faisant participer les parents, les éducateurs, les professionnels de santé et les intervenants nationaux. Sensibilisation communautaire: Skoun s’engage dans des discussions ouvertes et fondées sur des données probantes avec des communautés variées sur l’usage de la drogue et de l’alcool. Les efforts de sensibilisation de l’organisation ont touché plus de 50.000 personnes.

Se projetant dans l’avenir, Skoun est heureuse d’annoncer une série de projets et d’initiatives, qui comprennent entre autres :

– Fournir des services de soutien des personnes qui souffrent de troubles de consommation de substance de par le Liban, et ce, à travers leur intégration dans la provision de services de santé publique et de protection afin de toucher le plus de communautés en besoin.

– Promouvoir l’inclusion de curricula d’éducation de prévention et de réduction de risques dans les écoles et les universités.

– Jouer un rôle de leadership dans la recherche en relation avec le trouble de consommation de substance, se positionnant comme un point de référence clé pour le Liban et pour la région MENA.

Afin de maintenir et d’élargir le champ de ses programmes, de toucher la vie de plus d’individus en besoin, et de laisser une empreinte encore plus importante sur les communautés, Skoun lance une campagne de collecte de fonds, sous la devise « 20 ans de soins inconditionnels ». L’organisation invite vivement les individus, les organisations et les militants à participer afin de laisser un impact durable sur la vie de ceux qui sont touchés par le trouble de consommation de substance au Liban.

Skoun voudrait exprimer « sa profonde gratitude aux partenaires, aux donateurs, aux volontaires, au personnel, aux sponsors et aux usagers de service dont le soutien inconditionnel a été la pierre angulaire du succès de Skoun tout au long les deux dernières décennies. Ensemble, nous pourrons accomplir des projets encore plus importants dans les années à venir. »

Pour faire un don et soutenir la mission de Skoun, veuillez visiter le lien suivant :

https://www.skoun.org/en/donate

ou appeler au centre de Beyrouth sur le +961 1 845512.



Au Liban

Compte bancaire en USD : nº IBAN : LB79 0056 0000 0000 0071 2894 0037

Compte bancaire en LBP : nº IBAN : LB05 0056 0000 0000 0071 2894 0011

Aux Etats-Unis

Pour les dons exonérés d’impôts

nº ABA : 026006237

Adresse SWIFT : AUSAUS33

Nom du compte : The American Friends of Skoun

nº du compte : 647790



À propos de Skoun

Skoun est une organisation non-gouvernementale à but non lucratif et le premier établissement thérapeutique externe qui offre la prévention, le traitement, et le soutien pour les personnes souffrant de problèmes de trouble de consommation de substance au Liban. Ouvert à tous, Skoun est un centre dédié au traitement de l’addiction et à la réduction des méfaits liés à la toxicomanie. Les services offerts sont gratuits, confidentiels et anonymes garantissant que les individus cherchant de l’aide la reçoivent sans entraves.