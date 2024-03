Le Président du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens Joe Salloum a fait part d’une amélioration significative des conditions des pharmaciens retraités au Liban.

Selon le communiqué, environ 500 pharmaciens retraités ainsi que leurs ayants droit bénéficieront désormais d’une pension mensuelle de 513 dollars, en plus d’un accès gratuit à l’assurance maladie pour le pharmacien et son conjoint.

Cette initiative souligne la reconnaissance du rôle vital que jouent les pharmaciens dans le système de santé et dans la communauté, en rendant hommage à leur contribution humanitaire tout au long de leur carrière. La revalorisation de leur pension et l’amélioration de leur couverture santé reflètent l’engagement du syndicat à préserver la dignité et le bien-être de ces professionnels essentiels.

Joe Salloum souligne que cette avancée est le résultat de plusieurs mesures prises par le syndicat sans donner plus de détail, visant à augmenter les revenus et à améliorer les conditions de vie des pharmaciens à la retraite. Cette action est décrite comme une victoire partielle, mais significative, pour le syndicat, qui place la dignité des pharmaciens au cœur de ses préoccupations.

L’annonce intervient dans un contexte économique difficile pour le Liban, où de nombreux professionnels et retraités du secteur public et privé font face à des défis sans précédent en termes de pouvoir d’achat et d’accès aux soins de santé. L’initiative du syndicat des pharmaciens apparaît donc comme un exemple positif de la manière dont les organisations professionnelles peuvent jouer un rôle actif dans la défense des intérêts et du bien-être de leurs membres, même en temps de crise, alors que d’autres syndicats n’ont toujours pas réussi à revaloriser le montant des retraites accordées en raison du refus des banques à libérer les fonds nécessaires.