Alors que l’ancien député Walid Joumblatt avait estimé la semaine dernière que le député Michel Mouawad n’aavait aucune chance de parvenir à la présidence de la république, lors d’un entretien qui s’est tenu hier avec le président de la chambre Nabih Berri, une délégation du bloc du rassemblement démocrate dirigé par le Parti socialiste progressiste s’est rendue aujourd’hui auprès de lui.

À l’issue de la réunion, le député Waël Abou Faour, a réitéré le soutien du rassemblement démocratique à la candidature de Michel Mouawad.

“Les allégations selon lesquelles le rassemblement démocrate a abandonné Mouawad sont indéfendées et nous n’avons pas l’intention de nous abandonner les uns les autres. Notre objectif est de tenir des consultations afin de parvenir à une solution », a ainsi déclaré le parlementaire, indiquant qu’aucun nouveau candidaté n’est actuellement en lice et estimant vouloir rassembler plus de votes en sa faveur.

De son côté, Michel Mouawad a estimé que le plus important consiste dans le projet et non la personne

