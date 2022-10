Le Dr Fouad Abou Nader a publié sur son compte Twitter les messages suivants :

Donc il y a 11 000 milliards de livres de plus en circulation en simplement 15 jours… 25 000 milliards de livres de plus en circulation en simplement un mois…

إذاً هناك 11 ألف مليار ليرة إضافيّة جرى التداول بها في 15 يومًا فقط … فيكون مجموع ما تم التداول به في شهر واحد فقط ما مجموعه 25 ألف مليار ليرة … pic.twitter.com/KO8C7Ko3gn — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) October 18, 2022

Voilà comment s’expliquent l’inflation que subissent les Libanais et la dépréciation de la livre à plus de 40 000 livres pour un dollar et donc de leur pouvoir d’achat :

وبالتالي هذا يفسر التضخّم الذي يعاني منه اللبنانيّون وتدهور قيمة الليرة مقابل الدولار الاميريكي ووصول سعر الصرف إلى أكثر من 40 ألفاً للدولار الواحد مما أدى الى تراجع قوّتهم الشرائية: — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) October 18, 2022

la Banque du Liban imprime des livres pour acheter des dollars sur le marché noir. Les réserves en dollars ont augmenté de 500 millions de dollars en un mois. La BDL fait de la comptabilité sans se soucier du déclassement social des Libanais.

يطبع مصرف لبنان الليرات لشراء الدولار في السوق السوداء ما رفع مقدار احتياطيات الدولار بحوالي 500 مليون دولار في شهر واحد. إن مصرف لبنان يقوم بهذه العمليّات دون التنبه إلى قلق اللبنانيين من التدهور الاجتماعي . — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) October 18, 2022

Concernant le nouveau projet de loi amendant le secret bancaire, à nouveau, la Commission des Finances et du Budget n’a pas tenu compte des remarques du Fonds monétaire international.

2- كذلك بالنسبة لمشروع قانون تعديل السرية المصرفية، فإن لجنة المال والموازنة لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أعطاها صندوق النقد الدولي. إنّ التصويت الذي سيحصل اليوم سيظهر من هم نواب الإصلاح من جهة، pic.twitter.com/VYuxavocN3 — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) October 18, 2022

Le vote d’aujourd’hui va nous montrer quels sont les députés réformistes et quels sont les députés qui appartiennent au parti des banques et veulent protéger la bancocratie.

ومن هم النواب الذين ينتمون إلى حزب المصارف والذين يريدون حماية النظام المصرفيّ المافيوي من جهة أخرى.#bancocratie — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) October 18, 2022