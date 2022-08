Sur son compte Twitter, le Dr Fouad Abou Nader a estimé que le dernier rapport de la Banque Mondiale confirme que la crise économique et sociale que subit le peuple libanais a été causée par un schéma financier frauduleux appelé Ponzi qui s’appuyait sur trois facteurs :

نشر البنك الدولي أمس تقريرا يثبت أن الأزمة الاقتصادية الإجتماعية التي يعاني منها الشعب اللبناني تسبب بها مخطط مالي إحتيالي يسمى "بونزي" – (Ponzi) الذي استغل العوامل الثلاث: pic.twitter.com/ahPsxu8mXT — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 3, 2022

la parité fixe (« peg ») entre le dollar et la livre permettant une conversion instantanée de nos dollars en livres et de nos livres en dollars, la libre utilisation du dollar dans des transactions sur le territoire libanais et le secret bancaire au Liban combiné avec des rendements alléchants sur nos dépôts.

١- سعر الصرف الثابت بين الدولار والليرة.

٢- استعمال الدولار في معاملات جارية على الاراضي اللبنانية.

٣- قانون السرية المصرفية معطوفا على ناتج مغر وغير منطقي للفائدة على الودائع.https://t.co/Pl8gJrfrKn — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 3, 2022

Avec force et conviction, Fouad Abou Nader a également déclaré :

Pour combattre la corruption, détecter les crimes financiers et rendre possible un recouvrement des actifs, le Fonds monétaire international exigeait une loi aménageant le secret bancaire en vigueur depuis 1956. 1/11

1- إن صندوق النقد الدولي قد فرض وضع قانون يعيد صياغة السرية المصرفية المطبقة منذ سنة ١٩٥٦، وذلك لمحاربة الفساد وضبط الجرائم المالية وجعل إعادة تحصيل الأموال ممكنة.#السرّية_المصرفية @Legal_Agenda — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 3, 2022

Les députés ont adopté une loi aménageant le secret bancaire qui peut désormais être levé dans plus de situations que celles prévues jusque-là. 2/11

2- لقد تبنى النواب قانونا يعيد صياغة السرّية المصرفية التي أصبح من الممكن رفعها في حالات متعددة اكثر من تلك الملحوظة حتى تاريخه.#السرّية_المصرفية @Legal_Agenda — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 3, 2022

Toutefois, cette loi a été dépouillée de sa substance en liant les pouvoirs du ministère public de lever le secret bancaire aux principes de l’article 19 du code de procédure pénale qui limite l’autorité du procureur financier. 3/11

3- لكن هذا القانون قد افرغ من مضمونه عندما ربطت سلطة الوزارة العامة لرفع السرية المصرفية بمبادئ المادة ١٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحد من سلطة المدعي العام المالي.#السرّية_المصرفية @Legal_Agenda — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 3, 2022

En effet, la Commission spéciale d’investigation présidée par le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé possède toujours l’exclusivité de demander aux banques des informations dans le cadre d’une procédure de levée du secret bancaire à travers la loi n° 32 du 16 octobre 2008. 4/11

4- إن لجنة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا تزال تملك حصرية الطلب من المصارف، معلومات في إطار إجراء رفع السريّة المصرفية سندا للقانون رقم ٣٢ تاريخ ١٦ تشرين الأول ٢٠٠٨#السرّية_المصرفية @Legal_Agenda — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 3, 2022

Pour lever le secret bancaire, les autorités judiciaires, la Commission de lutte contre la corruption et l’administration fiscale sont obligées de passer par la Commission spéciale d’investigation pour lever le secret bancaire. 5/11

5- لرفع السرية المصرفية، يتحتم على السلطات القضائية ولجنة مكافحة الفساد والادارة الضرائبية، الطلب من لجنة التحقيق الخاصة، السماح لهم برفع السرية المصرفية.#السرّية_المصرفية @Legal_Agenda — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 3, 2022

Les députés ont retiré la mention évoquant « toutes les autorités judiciaires dans le cadre d’une enquête » des parties autorisées à lever le secret bancaire sur le compte de toute personne en contact avec l’argent public. 6/11

6- لقد ألغى النواب عبارة:" كل السلطات القضائية في إطار أي تحقيق" ، من الأطراف المخولة رفع السرية المصرفية عن حسابات اي شخص على صلة بالمال العام..#السرّية_المصرفية @Legal_Agenda — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 3, 2022

Il fallait permettre à tout juge d’exiger la levée du secret bancaire pour une personne physique ou morale suspecte de terrorisme, de corruption, de détournement de fonds, de pots-de-vin et de malversations de fonds publics. 7/11

7- كان يجب السماح لكل قاض، فرض رفع السرية المصرفية، عن حسابات شخص حقيقي أو معنوي عليه شبهة الإرهاب أو الفساد أو تهريب الأموال أو الرشوة أو إختلاس الأموال العامة.#السرّية_المصرفية @Legal_Agenda — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 3, 2022

La loi n’inclut pas la mention de « toutes les infractions financières » comme les infractions fiscales. Elle se limite à la corruption, le blanchiment d’argent, l’enrichissement illicite, l’évasion fiscale et le financement du terrorisme. 8/11

8- إن هذا القانون لم يلحظ عبارة " كل المخالفات المالية" مثل المخالفات الضريبية، بل تتحدد بالفساد وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب..#السرّية_المصرفية @Legal_Agenda — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 3, 2022

Ainsi, cette loi ne permet pas de lever le secret bancaire dans les cas d’infractions liées aux ingénieries financières qui ont précipité l’effondrement bancaire. 9/11

9- لذلك، إن هذا القانون لا يسمح برفع السرية المصرفية في حالات المخالفات المرتبطة بالهندسات المالية التي سرعت الانهيار المصرفي.#السرّية_المصرفية @Legal_Agenda — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 3, 2022

La loi n’a pas un article spécifique sur la rétroactivité afin de pouvoir poursuivre judiciairement des crimes passés. 10/11

10- لا يلحظ القانون أي مادة تحدد المفعول الرجعي التي تسمح الملاحقة القضائية للجرائم المقترفة في فترة سابقة.#السرّية_المصرفية @Legal_Agenda — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 3, 2022

Je réitère mon appel à voter une loi sur l’indépendance de la justice qui aura préalablement été soumise à la Commission de Venise. 11/11

11- أنني أجدد مطالبتي للتصويت على قانون ينص على إستقلالية القضاء والذي سبق إرساله إلى لجنة البندقية (Commission de Venise).#السرّية_المصرفية @Legal_Agenda — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 3, 2022