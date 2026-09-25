Salam-Pezeshkian : les coulisses d’un rendez-vous qui révèle les tensions de la nouvelle relation entre Beyrouth et Téhéran

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Une rencontre voulue par l’Iran malgré les réserves libanaises

La rencontre entre Nawaf Salam et Masoud Pezeshkian à New York n’a pas été un simple rendez-vous protocolaire organisé mécaniquement en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Derrière la photographie officielle réunissant le Premier ministre libanais et le président iranien apparaît une séquence plus délicate. Téhéran aurait demandé la tenue de l’entretien. Au sein de la délégation libanaise, cette demande n’aurait pas suscité une adhésion immédiate. Le ministre des Affaires étrangères, Youssef Raggi, aurait exprimé des réserves. Nawaf Salam aurait finalement tranché lui-même en faveur de la rencontre.

Cet arbitrage est révélateur. Le Premier ministre n’a pas choisi d’éviter l’Iran alors que les relations entre les deux pays sont traversées par le dossier du Hezbollah, la question des armes et les conséquences de la guerre régionale. Il a au contraire accepté un dialogue direct, mais en lui donnant un contenu politique particulièrement précis. La ligne défendue à New York consiste à maintenir les relations avec Téhéran tout en cherchant à les replacer dans un cadre institutionnel : deux États souverains, des intérêts communs, la non-ingérence et le respect des décisions de l’État libanais.

Le contexte rend cette démarche plus sensible qu’une rencontre diplomatique ordinaire. Le Liban sort d’une nouvelle phase de guerre qui a profondément affecté le sud, déplacé des habitants et aggravé une crise économique déjà très lourde. Dans le même temps, l’État s’est engagé dans un processus visant à étendre l’autorité de l’armée, à obtenir le retrait israélien et à consacrer le monopole des armes ainsi que de la décision de guerre et de paix. L’Iran entretient depuis des décennies une relation stratégique avec le Hezbollah. Toute discussion entre Beyrouth et Téhéran touche donc directement à l’un des dossiers les plus sensibles de la politique libanaise.

La présence de Youssef Raggi et du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi pendant l’entretien donne également une dimension institutionnelle au rendez-vous. Malgré les réserves rapportées en amont, le ministre libanais a participé à la rencontre une fois la décision prise. L’épisode montre ainsi un désaccord tactique à l’intérieur de l’exécutif, mais pas une rupture publique de la chaîne institutionnelle.

« Le Liban a payé un prix élevé » : le message central de Salam

Nawaf Salam a utilisé une formule qui résume la nouvelle doctrine qu’il cherche à installer dans la relation avec Téhéran : le Liban a payé un prix élevé en matière de sécurité, de stabilité et d’économie et ne veut plus être une arène pour les conflits régionaux ou l’échange de messages entre puissances.

Cette phrase vise directement l’expérience des dernières années. Les décisions militaires prises dans le cadre des affrontements régionaux ont eu des conséquences considérables pour le territoire libanais. Les destructions dans le sud, les déplacements de population, la paralysie d’activités économiques et le poids de la reconstruction ont accru la pression sur un pays qui n’avait toujours pas absorbé les effets de l’effondrement financier commencé en 2019.

Salam ne formule pourtant pas son message comme une rupture avec l’Iran. Il rappelle au contraire que les relations entre les deux pays et leurs populations sont anciennes. Mais il ajoute immédiatement que le Liban souhaite ouvrir une « nouvelle page ». Le contenu de cette nouvelle page est défini : une relation saine d’État à État, fondée sur le respect de la souveraineté et de l’indépendance de chacun, l’absence d’ingérence dans les affaires intérieures et la recherche d’intérêts communs.

Le choix des mots est important. La formule « d’État à État » signifie que Beyrouth veut déplacer le centre de gravité de la relation. L’interlocuteur de l’Iran doit être l’État libanais et non une organisation politique ou militaire agissant indépendamment de lui. Il ne s’agit pas d’exiger la disparition des relations politiques iraniennes au Liban. L’objectif affiché consiste à faire des institutions officielles le cadre de référence de la relation bilatérale.

Cette doctrine rejoint le discours général du gouvernement sur la souveraineté. Le même Premier ministre qui demande à Israël de quitter totalement le territoire libanais affirme que l’État doit exercer seul son autorité sur l’ensemble du pays. Dans cette construction, souveraineté extérieure et souveraineté intérieure sont présentées comme indissociables. Le Liban ne peut pas demander la fin de l’occupation israélienne tout en acceptant que certaines décisions stratégiques échappent à ses institutions.

Le retour d’un ambassadeur iranien devient un geste politique

L’un des éléments les plus concrets de l’entretien est la demande adressée à l’Iran de désigner un nouvel ambassadeur à Beyrouth. À première vue, la démarche pourrait apparaître comme une simple question diplomatique. Dans le contexte actuel, elle porte cependant un message plus large.

Demander un nouvel ambassadeur revient à privilégier les canaux diplomatiques ordinaires au moment même où Beyrouth parle de relation d’État à État. L’ambassade devient ainsi l’instrument institutionnel par lequel les désaccords, les demandes et les intérêts communs doivent être traités.

Cette demande montre également que le gouvernement ne cherche pas à rompre avec Téhéran. Malgré la guerre et les tensions politiques, Salam souhaite conserver une représentation diplomatique iranienne active au Liban. Le changement recherché concerne donc la nature de la relation et non son existence.

Cette distinction est importante face aux deux lectures opposées qui dominent souvent le débat libanais. La première considère toute normalisation avec l’Iran comme une acceptation de son influence à travers le Hezbollah. La seconde interprète toute affirmation de souveraineté face à Téhéran comme une tentative de rupture ou d’alignement sur Washington. La démarche de Salam tente de construire une troisième voie : maintenir une relation diplomatique complète avec l’Iran tout en fixant des limites politiques plus strictes à l’intervention dans les affaires libanaises.

La réussite de cette approche dépendra cependant de la pratique. La nomination d’un ambassadeur ne modifie pas à elle seule les rapports de force. Elle devient significative si les dossiers les plus sensibles passent effectivement par les institutions officielles et si Téhéran accepte que les décisions concernant le territoire libanais soient prises à Beyrouth.

Le Hezbollah au centre de la conversation même lorsqu’il n’est pas nommé

La question du Hezbollah structure nécessairement cette relation. Elle apparaît derrière les trois principes défendus par le gouvernement : extension de l’autorité de l’État, monopole des armes et exclusivité de la décision de guerre et de paix.

La position du Hezbollah reste très différente. Sa représentation parlementaire réaffirme la légitimité de la résistance et considère que son rôle militaire demeure nécessaire face à l’occupation et aux attaques israéliennes. À l’occasion du deuxième anniversaire de la mort de Hassan Nasrallah et de Hachem Safieddine, le bloc parlementaire du Hezbollah a renouvelé son engagement envers la direction actuelle du parti, conduite par Naim Kassem, et défendu la continuité du choix de la résistance.

Cette divergence n’est donc pas théorique. Le gouvernement affirme que les armes doivent être exclusivement contrôlées par l’État. Le Hezbollah considère que la persistance de l’occupation et des attaques israéliennes justifie le maintien de sa capacité militaire. L’Iran, principal soutien régional du mouvement, se trouve directement concerné par la manière dont cette contradiction sera traitée.

Le message de Salam à Pezeshkian peut dès lors être lu comme une tentative de déplacer la discussion. Plutôt que de commencer par un affrontement direct avec le Hezbollah, Beyrouth rappelle à Téhéran les principes qui doivent régir les relations internationales du Liban. Si l’Iran reconnaît réellement la souveraineté de l’État libanais et la non-ingérence, la conséquence logique est que les décisions stratégiques prises sur le territoire libanais doivent relever des institutions libanaises.

Mais aucune information disponible ne permet d’affirmer que cette interprétation a été acceptée par l’Iran dans toutes ses implications. La rencontre ouvre un dialogue. Elle ne règle pas le désaccord fondamental.

Une relation iranienne devenue plus coûteuse pour le Liban

La guerre a profondément modifié le contexte dans lequel le débat sur l’Iran se déroule. Le coût de l’affrontement n’est plus seulement politique ou sécuritaire. Il est économique et social.

Le sud doit faire face à des destructions importantes. Plusieurs villages ont subi des dégâts majeurs. Des familles restent déplacées ou vivent dans l’incertitude. L’agriculture, les commerces et les infrastructures locales ont été touchés. La reconstruction nécessitera des ressources considérables alors que l’État libanais traverse encore une crise financière profonde.

Dans le même temps, le coût de la vie atteint des niveaux extrêmement élevés. Une famille de quatre personnes louant un logement à Beyrouth ou dans sa banlieue peut avoir besoin de 1 400 à 1 500 dollars par mois pour couvrir uniquement le logement, une alimentation minimale, l’électricité, l’eau et le transport. Cette estimation exclut pourtant les soins médicaux, les médicaments, l’éducation, les télécommunications et plusieurs dépenses essentielles.

La guerre régionale exerce aussi une pression sur les prix de l’énergie. La hausse du pétrole se répercute sur le transport, les générateurs privés et le coût des marchandises. L’inflation enregistrée au cours des huit premiers mois de 2026 atteint environ 17 %, bien davantage que les prévisions formulées au début de l’année.

Dans ce contexte, la formule utilisée par Salam sur le « prix élevé » payé par le Liban possède une signification très concrète. Une nouvelle implication du territoire dans une confrontation régionale aurait des conséquences que l’économie libanaise est de moins en moins capable d’absorber.

Téhéran négocie aussi sa propre sortie de crise

La rencontre intervient parallèlement à des négociations beaucoup plus larges autour de l’Iran. Les États-Unis et Téhéran explorent une sortie de guerre. Des canaux indirects fonctionnent à New York, avec un rôle joué notamment par le Qatar. La Chine pousse également à une reprise des discussions autour de la référence d’Islamabad.

Les négociations concernent le détroit d’Ormuz, le régime de sanctions et de blocus, les avoirs iraniens gelés et le dossier nucléaire. Elles touchent également les différents fronts régionaux. Le Liban apparaît donc potentiellement dans une négociation beaucoup plus vaste entre Washington et Téhéran.

Cette dimension inquiète Beyrouth autant qu’elle lui offre une possibilité. Une désescalade américano-iranienne peut réduire la pression sur le Liban. Mais le gouvernement veut éviter que les décisions concernant son territoire soient négociées entre puissances étrangères sans participation libanaise.

C’est précisément pourquoi le dialogue direct avec Pezeshkian est important. Salam cherche à établir que le Liban ne doit plus être seulement un dossier à l’intérieur de la relation entre l’Iran et les États-Unis. Il doit disposer de sa propre voix et de ses propres intérêts.

Cette position est d’autant plus importante que certaines informations font état de discussions régionales susceptibles d’inclure l’arrêt des guerres sur plusieurs fronts, notamment au Liban, à Gaza et au Yémen. Si une telle négociation progresse, Beyrouth veut éviter que son avenir sécuritaire soit défini comme une simple contrepartie dans un accord plus large.

Les réserves de Youssef Raggi révèlent une divergence de méthode

Les réserves attribuées au ministre des Affaires étrangères avant la rencontre permettent de mieux comprendre les débats internes. Elles ne doivent pas être transformées en conflit institutionnel dont les sources ne donnent pas la preuve. Elles montrent cependant que la manière de gérer la relation iranienne ne fait pas l’objet d’une lecture totalement uniforme.

Une ligne peut considérer qu’un entretien de haut niveau avec le président iranien risque de donner à Téhéran une normalisation politique sans contrepartie suffisante. Une autre estime qu’il est précisément nécessaire de parler directement à l’Iran pour lui exposer les nouvelles règles que le gouvernement veut établir.

Nawaf Salam a choisi la seconde méthode. Il a accepté la rencontre, mais il l’a utilisée pour parler de souveraineté, de non-ingérence, de retrait israélien et de monopole de l’État. L’ouverture diplomatique devient ainsi le moyen de transmettre un message exigeant plutôt qu’un signe d’alignement.

Ce choix correspond aussi au style diplomatique que le Premier ministre déploie à New York. Il rencontre simultanément des dirigeants arabes, européens, russes, syriens et iraniens. L’objectif est d’éviter que le Liban soit enfermé dans un axe unique au moment où son avenir dépend d’un ensemble très large de partenaires.

La divergence de méthode au sein de la délégation révèle néanmoins une question qui reviendra probablement : jusqu’où faut-il normaliser la relation avec l’Iran avant d’obtenir des changements concrets sur le dossier des armes et de la souveraineté ?

Salam parle à Pezeshkian mais aussi au Hezbollah

Le message transmis au président iranien possède également une destination intérieure. En affirmant que le Liban ne veut plus servir de terrain aux conflits régionaux, Salam parle implicitement aux forces politiques libanaises qui entretiennent des alliances extérieures.

La formule ne nie pas l’existence de ces alliances. Elle fixe une limite : aucune relation régionale ne doit permettre à une partie libanaise de décider seule d’une confrontation engageant l’ensemble du pays.

Cette question est devenue particulièrement sensible après les guerres de 2023 et de 2026. Les critiques de l’engagement du Hezbollah se sont renforcées à mesure que les destructions augmentaient. Walid Joumblatt, notamment, a rappelé son opposition à l’implication de l’Iran et du Hezbollah dans les conflits régionaux, tout en estimant qu’un dialogue avec le parti restait nécessaire.

Cette combinaison entre critique et dialogue ressemble, sur un autre registre, à la méthode adoptée par Salam avec Téhéran. Le gouvernement ne cherche pas à construire une politique de rupture immédiate. Il tente de modifier progressivement les règles du jeu en renforçant les institutions.

La difficulté tient au fait que le Hezbollah considère toujours ses armes comme nécessaires face à Israël. Tant que l’occupation persiste et que les attaques continuent, le parti dispose d’un argument puissant pour refuser une remise en cause rapide de son arsenal.

Le succès de la stratégie gouvernementale dépend donc aussi du processus de retrait israélien. Plus l’armée récupère de territoires et plus l’État peut assurer la sécurité, plus l’argument en faveur du monopole des armes gagne en force. À l’inverse, la poursuite de l’occupation nourrit le discours de la résistance.

L’Iran face au nouveau langage de l’État libanais

Le véritable enjeu de la rencontre est finalement de savoir comment Téhéran répondra à cette nouvelle formulation libanaise. Le gouvernement ne demande pas à l’Iran de disparaître du paysage diplomatique. Il lui demande d’accepter une relation structurée par les institutions.

Cette évolution peut paraître sémantique, mais elle touche directement à la nature de l’influence iranienne au Liban. Pendant des années, la relation stratégique entre Téhéran et le Hezbollah a souvent été plus importante, sur les dossiers sécuritaires, que la relation institutionnelle entre les deux États. La nouvelle doctrine cherche à inverser cette hiérarchie.

La demande de nomination d’un nouvel ambassadeur s’inscrit exactement dans cette logique. Elle signifie : le Liban veut parler avec l’Iran, mais il veut le faire par les canaux de l’État. Le message sur la non-ingérence complète cette démarche. Celui sur le monopole des armes lui donne sa dimension sécuritaire.

La réponse iranienne ne pourra cependant pas être évaluée uniquement à travers les déclarations diplomatiques. Elle devra être observée dans les comportements : attitude face aux décisions du gouvernement libanais, position sur le processus de monopole des armes, relation avec le Hezbollah et éventuelle intégration du dossier libanais dans les négociations avec Washington.

La véritable épreuve viendra après New York

La rencontre de New York a permis de rétablir un canal politique direct à un moment où les relations auraient pu évoluer vers une confrontation verbale. Elle a également donné à Nawaf Salam l’occasion de présenter sans détour les principes de la politique qu’il entend mener.

Mais les dossiers les plus difficiles restent entièrement ouverts. Israël occupe encore des territoires libanais. Le Hezbollah conserve ses armes. Les négociations américano-iraniennes se poursuivent. La guerre régionale n’est pas définitivement terminée. Le sud doit être reconstruit et l’armée doit étendre son contrôle.

La relation avec Téhéran sera donc jugée sur sa capacité à accompagner ces transformations sans chercher à les bloquer. Si l’Iran accepte que les décisions libanaises soient prises par l’État et soutient une désescalade permettant le retrait israélien, la formule d’une « nouvelle page » pourra prendre un contenu concret.

Si, au contraire, la relation d’État à État reste confinée au langage diplomatique tandis que les décisions stratégiques continuent de passer par des canaux parallèles, la rencontre de New York n’aura modifié que la forme.

C’est précisément ce qui donne autant d’importance aux réserves qui ont précédé l’entretien. Le débat au sein de l’exécutif ne portait pas seulement sur l’opportunité de rencontrer un président étranger. Il concernait l’efficacité même du dialogue avec l’Iran. Nawaf Salam a choisi de tester cette voie. Il a ouvert la porte, mais en plaçant sur la table des conditions qui touchent au cœur du rapport entre les deux pays : souveraineté, non-ingérence, monopole des armes et refus que le Liban redevienne le terrain d’une guerre décidée ailleurs.

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