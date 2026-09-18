Le message secret de Pékin à Téhéran : pourquoi Riyad a demandé à la Chine de contenir les Houthis

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Une démarche diplomatique discrète éclaire le changement de rapport de force provoqué par la nouvelle offensive houthie au Yémen. Selon trois sources iraniennes informées citées le 18 septembre 2026 par des sources médiatiques, l’Arabie saoudite s’est tournée vers la Chine après l’avancée rapide des Houthis sur la côte de la mer Rouge et autour du détroit de Bab el-Mandeb. Pékin aurait ensuite demandé, en privé, à Téhéran d’utiliser son influence sur le mouvement yéménite afin d’empêcher une nouvelle extension de la guerre. La réponse iranienne aurait été tout aussi politique : la stabilité régionale ne pourrait être dissociée de la fin de la guerre menée contre l’Iran par les États-Unis et Israël.

L’intérêt de cette information dépasse largement l’existence d’un message confidentiel entre trois capitales. Elle montre l’Arabie saoudite utilisant Pékin comme canal vers Téhéran à un moment où ses voies d’exportation énergétique sont simultanément menacées à l’est et à l’ouest. Elle révèle aussi les limites du rôle chinois : Pékin peut parler aux Saoudiens, aux Iraniens et aux autres acteurs de la région, mais rien ne garantit que Téhéran puisse ou veuille obtenir immédiatement des Houthis le comportement souhaité. Enfin, la réponse iranienne transforme une demande saoudienne concernant le Yémen en élément de négociation sur l’ensemble de la guerre régionale.

Le véritable sujet n’est donc pas de savoir si la Chine devient soudain le nouvel arbitre du Moyen-Orient. Il est beaucoup plus concret : Riyad a cherché un interlocuteur capable de transmettre à Téhéran que l’avancée houthie autour de Bab el-Mandeb venait de franchir un seuil stratégique.

Riyad n’aurait pas contacté Pékin pour une simple médiation yéménite

La chronologie rapportée par les trois sources iraniennes est essentielle. La démarche saoudienne intervient après la progression rapide des Houthis le long de la côte de la mer Rouge et autour de Bab el-Mandeb. L’enjeu n’est donc pas principalement le contrôle de nouvelles localités yéménites. Il concerne la capacité du mouvement à peser sur l’un des passages maritimes les plus importants de la région, alors même que la circulation dans le détroit d’Ormuz est déjà fortement perturbée.

Cette simultanéité explique l’inquiétude saoudienne. Le royaume possède deux grandes façades maritimes et son modèle énergétique dépend de la possibilité de conserver plusieurs routes d’exportation. Lorsque la sortie du Golfe par Ormuz devient incertaine, la côte occidentale et la mer Rouge prennent automatiquement davantage d’importance. Mais si Bab el-Mandeb devient lui aussi une zone sous forte pression militaire, l’avantage procuré par cette diversification géographique se réduit.

Une source médiatique décrit d’ailleurs une situation particulièrement tendue : Ormuz est fortement perturbé à l’est, le dispositif d’exportation vers la mer Rouge a été touché et les Houthis augmentent simultanément leur pression depuis le Yémen. Le problème saoudien n’est donc plus uniquement celui de la protection du territoire national contre des drones ou des missiles. Il concerne la sécurité de l’architecture énergétique du royaume.

C’est dans ce contexte que le choix de la Chine prend tout son sens. Pékin n’est pas simplement un pays entretenant de bonnes relations avec l’Iran. C’est également une puissance dont la sécurité économique dépend directement de la stabilité des routes énergétiques du Golfe et de la mer Rouge. Riyad pouvait donc lui présenter le problème non comme une demande d’alignement politique contre Téhéran, mais comme la défense d’un intérêt commun : empêcher que deux passages maritimes essentiels ne deviennent simultanément des fronts actifs.

La Chine a tenu deux discours : un en public, un autre en privé

Les sources iraniennes établissent une distinction intéressante entre la position publique chinoise et le message transmis en coulisses. Publiquement, Pékin a appelé à la retenue, au dialogue et au rétablissement de la sécurité de la navigation. Rien de particulièrement inhabituel dans ce langage diplomatique. En privé, cependant, la demande aurait été plus précise : l’Iran devait utiliser son influence auprès des Houthis afin d’empêcher l’élargissement du conflit.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a ensuite confirmé une partie du raisonnement, sans confirmer publiquement le contenu exact de la démarche secrète. Pékin a déclaré ne pas vouloir voir les tensions régionales s’étendre au Yémen et à la mer Rouge et a estimé qu’une nouvelle dégradation de la stabilité ne servirait les intérêts d’aucune partie.

Cette formulation permet de comprendre la motivation chinoise sans devoir supposer un changement d’alliance. Pékin ne demande pas nécessairement à Téhéran de rompre avec les Houthis. Il cherche à empêcher que la stratégie de pression régionale ne menace directement les voies commerciales dont dépend l’économie chinoise.

La différence est importante. La Chine entretient une relation stratégique avec l’Iran, mais elle importe aussi massivement de l’énergie du Golfe. Elle possède donc un intérêt propre, qui ne se confond ni avec celui de Riyad ni avec celui de Téhéran.

La démarche rapportée montre ainsi une diplomatie chinoise beaucoup plus transactionnelle que le langage général sur la stabilité pourrait le laisser croire. Lorsque ses routes énergétiques sont menacées, Pékin ne se contente plus d’appeler toutes les parties à la retenue. Il identifie l’acteur qu’il estime capable d’influencer la situation et lui adresse une demande spécifique.

Pékin n’aurait pourtant pas menacé l’Iran

Un détail fourni par les trois sources iraniennes est particulièrement révélateur. Les responsables chinois n’auraient formulé aucune menace explicite contre Téhéran. Ils n’auraient pas davantage laissé entendre que la Chine utiliserait son poids économique pour sanctionner l’Iran si celui-ci refusait d’agir sur les Houthis.

Cette absence de menace permet de mesurer les limites du message.

La Chine dispose d’un levier économique considérable sur l’Iran, mais l’utiliser ouvertement transformerait la nature de leur relation. Pékin passerait du statut de partenaire stratégique à celui de puissance exerçant une pression coercitive. Rien dans les informations disponibles n’indique qu’il souhaite franchir ce seuil.

La démarche ressemble donc davantage à un avertissement fondé sur les intérêts communs : l’extension de la guerre à la mer Rouge finirait par nuire à la Chine, mais également à l’Iran si elle provoquait une internationalisation supplémentaire du conflit.

Cette méthode permet aussi à Pékin de conserver son rôle d’interlocuteur. Une menace publique aurait réduit sa capacité à parler à Téhéran. Une demande confidentielle laisse au contraire à l’Iran une marge de manœuvre et lui permet de répondre politiquement sans donner l’impression d’avoir cédé.

C’est exactement ce que Téhéran semble avoir fait.

La réponse iranienne déplace immédiatement la discussion du Yémen vers Washington et Israël

Selon les sources iraniennes, Téhéran aurait répondu que la stabilité et la paix régionales étaient conditionnées à la fin de la guerre menée contre l’Iran par les États-Unis et Israël. Cette réponse mérite d’être examinée attentivement, car elle ne répond pas directement à la demande chinoise.

Pékin demande de contenir les Houthis. Téhéran répond sur la guerre régionale.

Cela revient à refuser de traiter Bab el-Mandeb comme un dossier isolé. Pour l’Iran, la pression houthie est replacée dans un ensemble comprenant la confrontation avec Washington et Israël, les tensions dans le Golfe et les différents fronts régionaux. La désescalade au Yémen devient ainsi liée à une désescalade plus large.

Cette position peut être interprétée de deux manières, sans qu’il soit possible de trancher entre elles à partir des seules sources disponibles. Téhéran peut considérer sincèrement que les différents fronts sont devenus interdépendants et qu’une stabilisation locale est impossible tant que la guerre principale continue. Mais cette réponse peut aussi lui permettre de transformer la demande chinoise en levier : si Riyad veut réduire la menace houthie, il doit contribuer à créer les conditions d’une sortie de la confrontation régionale.

Dans les deux cas, l’Iran refuse de laisser la Chine compartimenter la crise.

Cette réponse révèle également un point important sur la relation entre Téhéran et les Houthis. Les sources chinoises, saoudiennes et iraniennes parlent toutes implicitement d’une influence iranienne. Mais influence ne signifie pas nécessairement commandement direct. Les trois sources iraniennes reconnaissent d’ailleurs qu’il n’était pas clair que Téhéran répondrait effectivement aux préoccupations chinoises.

La question du degré réel de contrôle iranien reste donc ouverte.

Les Houthis disposent désormais de leur propre levier stratégique

L’évolution militaire des dernières semaines rend justement plus difficile une lecture des Houthis comme simple instrument exécutant automatiquement les décisions iraniennes. Leur avancée sur la côte de la mer Rouge leur donne des intérêts propres. Le contrôle ou la capacité de menacer les abords de Bab el-Mandeb augmente leur poids au Yémen, mais aussi leur valeur dans toute négociation régionale.

Cette distinction est fondamentale. Plus un acteur acquiert de territoire et de capacités autonomes, plus le coût politique d’une concession imposée de l’extérieur augmente. Même si Téhéran dispose d’une influence importante, demander aux Houthis de renoncer à un levier acquis militairement peut être plus difficile que leur demander de réduire ponctuellement des tirs.

Les combats rapportés autour de Taëz, de Lahj et des zones proches de Bab el-Mandeb montrent d’ailleurs que le front reste actif. Les forces gouvernementales ont revendiqué la reprise de certaines positions dans les montagnes dominant les axes proches du détroit. Les Houthis poursuivent leurs propres opérations. Les deux camps se disputent donc un espace dont la valeur dépasse largement la géographie yéménite.

Le contrôle de cette zone signifie pouvoir menacer ou sécuriser la circulation entre l’océan Indien, la mer Rouge et le canal de Suez. C’est précisément ce qui explique l’intervention diplomatique chinoise.

La démarche saoudienne révèle aussi les limites de ses canaux avec Téhéran

Un autre aspect mérite d’être relevé : pourquoi Riyad aurait-il eu besoin de passer par Pékin pour transmettre son inquiétude à l’Iran ?

Les sources disponibles ne donnent pas la réponse. Elles indiquent seulement que l’Arabie saoudite a sollicité l’aide chinoise et que Pékin s’est ensuite adressé à Téhéran. Il faut donc éviter d’en déduire l’absence totale de canaux directs saoudo-iraniens.

Mais le choix chinois possède une logique propre. Un message transmis directement par Riyad aurait pu être interprété comme une menace ou comme un signe de faiblesse. Transmis par Pékin, il devient une préoccupation partagée par une puissance dont l’Iran a besoin économiquement et diplomatiquement.

La Chine apporte ainsi au message une valeur supplémentaire. Elle ne demande pas à Téhéran d’agir uniquement pour protéger l’Arabie saoudite. Elle lui fait comprendre que l’instabilité autour de Bab el-Mandeb commence à toucher les intérêts chinois.

La médiation transforme donc la nature de la demande.

C’est probablement la principale raison pour laquelle l’information est importante. Pékin n’agit pas seulement comme facteur de communication entre deux adversaires. Il modifie le calcul iranien en ajoutant ses propres intérêts à ceux de Riyad.

Islamabad apparaît parallèlement comme un deuxième canal

La Chine n’est d’ailleurs pas le seul intermédiaire mobilisé. Le ministre pakistanais de la Défense a déclaré qu’Islamabad avait transmis un message saoudien à Téhéran concernant les inquiétudes provoquées par les attaques houthies. Le Pakistan est parallèlement engagé avec l’Arabie saoudite et la Turquie dans un accord de défense conclu à La Mecque en août.

Cette donnée montre que Riyad ne mise pas sur un canal unique. La Chine apporte son poids économique et sa relation avec Téhéran. Le Pakistan dispose d’une relation particulière avec l’Arabie saoudite tout en maintenant des liens avec l’Iran. La Turquie participe, de son côté, aux consultations sécuritaires régionales.

L’existence de plusieurs intermédiaires indique que la préoccupation saoudienne est suffisamment sérieuse pour justifier une diplomatie à plusieurs niveaux. Elle montre également que Riyad cherche, au moins dans cette phase, à contenir l’escalade par la communication avant d’élargir la confrontation.

Cette méthode est d’autant plus significative que les attaques ont désormais des conséquences à l’intérieur du royaume. La chute de débris d’un drone intercepté à Taëf a tué un résident yéménite et blessé une Saoudienne ainsi qu’un résident pakistanais. La confrontation n’est donc plus seulement maritime.

La Chine protège avant tout sa propre sécurité énergétique

La tentation serait de présenter la démarche chinoise comme la preuve d’un nouveau rôle de médiateur de Pékin au Moyen-Orient. Ce serait aller trop vite. Les informations disponibles permettent une conclusion plus précise : la Chine intervient lorsque l’extension de la guerre menace directement ses intérêts économiques.

Bab el-Mandeb et Ormuz constituent deux points critiques de la circulation énergétique mondiale. Lorsque les deux sont simultanément sous pression, la vulnérabilité chinoise augmente. Pékin n’a donc pas besoin de prendre parti dans le conflit pour considérer que certaines évolutions sont inacceptables.

Cette position lui donne une particularité que Washington ne possède pas. Les États-Unis sont directement engagés dans la confrontation avec l’Iran. Leur capacité à servir d’intermédiaire avec Téhéran est donc réduite. La Chine, au contraire, peut parler à l’Iran tout en entretenant des relations économiques majeures avec les monarchies du Golfe.

Riyad semble avoir voulu exploiter précisément cette position.

Mais l’épisode montre aussi la limite de la puissance chinoise. Pékin peut transmettre une demande et rappeler ses intérêts. Il ne peut pas automatiquement imposer une désescalade. La réponse iranienne le démontre : Téhéran écoute la Chine, mais utilise également la conversation pour rappeler ses propres conditions.

Une négociation régionale commence à apparaître derrière la bataille de Bab el-Mandeb

L’information confidentielle des trois sources iraniennes révèle finalement une mécanique plus large. La bataille yéménite commence à produire une diplomatie qui dépasse le Yémen. Riyad parle à Pékin. Pékin parle à Téhéran. Islamabad transmet lui aussi des messages. Téhéran répond en ramenant la discussion vers Washington et Israël. La sécurité de Bab el-Mandeb devient ainsi reliée à la guerre régionale et au détroit d’Ormuz.

Cette interdépendance peut augmenter les risques, mais elle peut aussi créer une possibilité de négociation. Lorsque plusieurs acteurs découvrent qu’une extension supplémentaire du conflit menace simultanément leurs intérêts, la pression en faveur d’un arrangement augmente.

La Chine possède ici un avantage particulier : elle n’a pas besoin d’obtenir un règlement politique complet du conflit yéménite pour produire un résultat utile. Une réduction des attaques contre les routes maritimes et le territoire saoudien suffirait déjà à protéger une partie de ses intérêts. Téhéran pourrait également y trouver un moyen de répondre partiellement à Pékin sans abandonner l’ensemble de ses positions régionales.

Mais la réponse iranienne montre que le prix d’une telle désescalade ne sera probablement pas nul. L’Iran cherche à inscrire le dossier houthi dans une négociation beaucoup plus large sur la guerre.

C’est pourquoi le message secret de Pékin est moins le signe d’une médiation déjà réussie que celui d’un changement important : la progression des Houthis autour de Bab el-Mandeb a atteint un niveau où l’Arabie saoudite ne cherche plus seulement à contenir militairement le mouvement. Elle mobilise désormais les puissances capables de parler directement à Téhéran.

La suite dépendra de la réponse iranienne réelle, pas seulement diplomatique. Si l’intensité des opérations houthies diminue, la démarche chinoise aura peut-être produit un premier effet. Si elle se poursuit, Pékin devra choisir entre accepter les limites de son influence ou augmenter la pression sur un partenaire iranien dont il ne souhaite manifestement pas devenir l’adversaire.

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