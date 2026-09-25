Tripoli, Qleiat et le rail vers la Syrie : le Nord commence-t-il enfin à former un véritable corridor économique ?

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Le changement se trouve dans la simultanéité des projets

Pendant des années, le port de Tripoli, la zone économique spéciale, l’aéroport de Qleiat et l’ancienne voie ferrée vers la Syrie ont été évoqués séparément. Chacun possédait son propre calendrier, ses promesses, ses études et ses retards. En 2026, la situation commence à changer. Pour la première fois depuis longtemps, ces quatre infrastructures avancent simultanément et sont désormais présentées par le gouvernement comme les éléments d’un même ensemble.

Nawaf Salam l’a lui-même intégré à son discours économique. À New York, le Premier ministre a cité dans une même séquence le port de Tripoli, la zone économique spéciale, l’aéroport de Qleiat, le chemin de fer et les projets de connexion régionale. Quelques mois auparavant, le ministre des Travaux publics et des Transports, Fayez Rassamny, avait adopté la même logique : le port, la zone économique, l’aéroport et la liaison ferroviaire avec la Syrie doivent fonctionner comme un système et non comme quatre équipements indépendants.

Ce rapprochement est beaucoup plus important que la relance de tel ou tel chantier. Il dessine une stratégie géographique : faire du Liban-Nord une plateforme reliant la Méditerranée à la Syrie, puis éventuellement aux marchés situés au-delà de la Syrie.

Le projet reste loin d’être achevé. Certaines infrastructures sont opérationnelles, d’autres en cours de remise en service, d’autres encore au stade des études. Mais plusieurs décisions prises entre mai et septembre 2026 montrent que l’on a dépassé le stade des déclarations générales. La question est désormais de savoir si ces projets peuvent réellement être assemblés avant que les difficultés de financement, les rivalités politiques et l’instabilité régionale ne les dispersent à nouveau.

Le port possède déjà une infrastructure dimensionnée pour beaucoup plus que le marché du Nord

Le port de Tripoli constitue le point de départ naturel de ce dispositif. Son intérêt ne réside pas seulement dans sa position géographique. Une partie importante des investissements nécessaires à son changement d’échelle a déjà été réalisée au cours des années précédentes.

Le plan de développement du port prévoit un quai d’environ 1 050 mètres et des profondeurs permettant d’accueillir de grands porte-conteneurs. Sa conception prévoit une capacité ultime pouvant atteindre environ 1,6 million d’équivalents vingt pieds, l’unité utilisée pour mesurer le trafic de conteneurs. Des surfaces importantes ont également été réservées au stockage, aux entrepôts et à la logistique.

Le détail le plus révélateur du plan se trouve pourtant ailleurs. Un corridor d’une largeur de 50 mètres a été réservé à quatre futures voies ferrées. Une zone spécifique d’environ 15 000 mètres carrés est prévue pour les conteneurs destinés au transport ferroviaire.

Le rail n’est donc pas une idée greffée en 2026 sur un port conçu exclusivement pour les camions. La possibilité d’un raccordement ferroviaire faisait déjà partie de son architecture de développement.

C’est précisément ce qui peut modifier sa fonction. Sans arrière-pays ferroviaire, Tripoli reste principalement un port libanais. Avec une liaison vers la Syrie, il peut devenir un port de transit.

La différence économique est considérable.

Le marché libanais est trop petit pour justifier à lui seul certaines capacités portuaires. L’accès à Homs, Hama et, à plus long terme, aux réseaux commerciaux allant vers l’Irak ou le Golfe donnerait au port un arrière-pays beaucoup plus vaste.

Le véritable marché potentiel se trouve derrière la frontière syrienne

Tripoli est située à quelques dizaines de kilomètres de la Syrie. Cette proximité a toujours constitué son principal avantage théorique face à Beyrouth.

Une marchandise débarquée à Tripoli peut être dirigée vers le nord de la Syrie sans traverser l’agglomération beyrouthine puis remonter l’ensemble du territoire libanais. Pour certaines destinations syriennes, le trajet est naturellement plus court.

Mais la proximité géographique ne suffit pas. Un corridor commercial exige des routes ou des rails performants, des procédures douanières rapides, des assurances, une frontière fonctionnelle et une demande suffisante de l’autre côté.

C’est pourquoi la reprise des relations économiques avec Damas change l’équation. La visite de Nawaf Salam en Syrie a permis de réactiver plusieurs dossiers, dont la liaison ferroviaire. En mai, Fayez Rassamny a signé le cahier des charges permettant de lancer l’étude de faisabilité de la ligne entre Tripoli et Abboudieh.

La section libanaise représente environ 35 à 40 kilomètres. Le tracé doit partir du port, traverser le dispositif économique du Nord et rejoindre la frontière. L’objectif discuté avec les autorités syriennes est ensuite de raccorder cette ligne au réseau syrien en direction de Homs.

Ce dernier point est essentiel. Une voie ferrée qui s’arrêterait à Abboudieh aurait un intérêt limité. La valeur du projet dépend de la continuité au-delà de la frontière.

En septembre, Syriens et Libanais sont passés à l’inspection du tracé

Le projet ferroviaire a connu une nouvelle étape quelques jours avant le 23 septembre. Une délégation technique syrienne s’est rendue au Liban pour examiner avec ses homologues le tracé entre le port de Tripoli et la frontière.

Les discussions ont porté sur la connexion du réseau libanais au réseau syrien via la gare d’Akkari, puis vers Homs. Les équipes ont inspecté le parcours et identifié les obstacles techniques devant être traités.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les études techniques et économiques. Un atelier conjoint doit notamment examiner la faisabilité, le coût, les sources de financement et les modalités de réalisation.

Cela signifie qu’aucun budget définitif n’existe encore et qu’aucun chantier ferroviaire complet n’a été attribué. Présenter le train Tripoli-Homs comme un projet financé et prêt à construire serait donc prématuré.

Mais la nature du dossier a changé. Pendant des décennies, la renaissance du chemin de fer libanais relevait surtout du discours. En 2026, il existe un cahier des charges, une procédure d’étude, un tracé prioritaire et des discussions techniques avec le pays auquel la ligne doit être raccordée.

Le choix de commencer par Tripoli plutôt que par une reconstruction complète du réseau ferroviaire libanais répond à une logique économique : créer d’abord une ligne de fret relativement courte ayant un client naturel, le port, et un débouché identifiable, la Syrie.

La Banque mondiale envisageait déjà Tripoli comme porte de la Syrie et de l’Irak

L’idée n’est d’ailleurs pas nouvelle. Des travaux internationaux consacrés aux infrastructures libanaises avaient déjà identifié la liaison entre le port de Tripoli et la frontière syrienne comme l’un des rares projets ferroviaires disposant d’une justification économique relativement claire.

Le raisonnement était déjà celui d’un arrière-pays dépassant le Liban. Tripoli pouvait servir les régions de Homs et Hama, puis potentiellement des flux dirigés vers l’Irak.

Cette perspective explique pourquoi la question syrienne est inséparable du projet.

Le port ne deviendra pas un grand centre régional simplement parce que ses quais ont été agrandis. Il lui faut du trafic. Une partie de ce trafic doit nécessairement venir de l’extérieur du marché libanais.

La reconstruction syrienne peut créer cette demande, mais elle ne constitue pas une garantie automatique. Les ports syriens de Lattaquié et Tartous existent et chercheront eux aussi à capter les flux. Les routes turques offrent une autre voie d’accès au nord de la Syrie. Les ports jordaniens et les corridors terrestres régionaux participent également à cette compétition.

Tripoli devra donc être moins cher, plus rapide ou plus fiable sur certains itinéraires pour devenir une véritable porte d’entrée syrienne.

La zone économique spéciale est la pièce qui doit empêcher Tripoli de devenir un simple quai de transit

Si le projet consistait uniquement à débarquer des conteneurs avant de les envoyer immédiatement en Syrie, les retombées locales resteraient limitées. Le port percevrait des revenus et le transport créerait de l’activité, mais une grande partie de la valeur économique quitterait Tripoli avec les marchandises.

La zone économique spéciale doit précisément éviter ce scénario.

Créée juridiquement en 2008, elle est restée pendant des années très loin de ses ambitions initiales. Sa fonction est d’accueillir des activités industrielles, logistiques et exportatrices dans un cadre fiscal, douanier et administratif conçu pour attirer les investisseurs.

Le projet entre en 2026 dans une phase plus concrète. Le Conseil des ministres a approuvé en septembre les études relatives au centre industriel et logistique de la zone et autorisé son administration à lancer la procédure de qualification destinée à sélectionner un développeur et opérateur international.

Cette décision est plus importante qu’une nouvelle étude. Elle permet de passer à la recherche d’un acteur privé capable de développer et exploiter le site.

L’objectif annoncé est de lancer une procédure internationale. La sélection d’un opérateur pourrait intervenir en 2027 si le calendrier est respecté.

Après près de deux décennies d’attente, la zone économique arrive donc seulement maintenant au moment où son modèle devra être confronté au marché.

La zone devra produire autre chose que des avantages fiscaux

Son succès ne dépendra pas uniquement des exemptions offertes aux entreprises.

Une zone économique fonctionne lorsqu’elle permet de réduire le coût total d’une activité. Cela suppose des procédures douanières rapides, de l’électricité fiable, des terrains aménagés, des entrepôts, une connexion numérique, des routes fluides et une relation directe avec le port.

Dans le cas de Tripoli, le rail et Qleiat peuvent ajouter deux avantages supplémentaires.

Une entreprise installée dans la zone pourrait importer des composants par bateau, effectuer une transformation ou un assemblage au Liban, puis réexporter sa production. Elle pourrait également utiliser Tripoli comme centre de stockage et de redistribution vers la Syrie.

C’est là que se situe la véritable valeur ajoutée du projet. Le Liban ne gagnerait pas seulement sur le passage d’un conteneur. Il gagnerait sur les opérations effectuées entre son arrivée et son départ : stockage, transformation, emballage, maintenance, services, assurance, transport et financement.

Pour cela, il faudra toutefois attirer de véritables activités industrielles. Une zone remplie uniquement d’entrepôts créerait moins d’emplois et moins de valeur.

Qleiat ajoute au dispositif une fonction que le port et le rail ne peuvent remplir

Le troisième élément est l’aéroport René Moawad de Qleiat.

Après environ trois décennies sans activité civile régulière, sa remise en service a réellement commencé en juin 2026. Le gouvernement a ensuite approuvé en juillet les licences nécessaires aux vols internationaux réguliers.

La première phase repose sur une formule transitoire d’exploitation et de réhabilitation. Les projections publiées autour du projet évoquent une montée progressive de capacité pouvant atteindre environ 600 000 passagers au terme de plusieurs années.

L’aéroport ne doit pas être comparé uniquement à celui de Beyrouth. Son intérêt dans le dispositif du Nord est différent.

Pour le fret à forte valeur, les pièces urgentes, certains produits agroalimentaires ou les déplacements des investisseurs et cadres, la proximité entre un aéroport, une zone industrielle et un port peut devenir un avantage.

Qleiat peut également desservir directement le Akkar et Tripoli sans imposer un passage par Beyrouth.

Le gouvernement insiste d’ailleurs sur le fait que le site doit compléter l’aéroport Rafic Hariri plutôt que le remplacer.

Cette nuance est importante. Qleiat ne deviendra pas immédiatement un grand centre aérien régional. Sa valeur initiale réside davantage dans la diversification de l’accès au pays et dans son intégration au système économique du Nord.

Le tracé ferroviaire montre que les quatre infrastructures commencent réellement à être pensées ensemble

Le projet de rail est particulièrement révélateur parce que son tracé doit articuler les différentes composantes.

La ligne étudiée part du port et se dirige vers la frontière syrienne. Les discussions mentionnent des connexions avec la zone économique spéciale et Qleiat. Les inspections techniques de septembre ont justement examiné un parcours passant par ces infrastructures.

Cela donne au projet une cohérence qui manquait aux annonces précédentes.

Le port apporte l’accès maritime. La zone économique fournit les terrains et le cadre industriel. Qleiat apporte l’accès aérien. Le rail relie l’ensemble à la Syrie.

Ce système peut ensuite être complété par les routes existantes.

C’est cette combinaison qui justifie l’expression de corridor économique. Aucun des quatre projets, pris isolément, n’est suffisamment transformateur. Leur connexion peut en revanche modifier la fonction économique du Nord.

Le port lui-même veut désormais changer de métier

La nouvelle administration du port ne présente plus son objectif comme une simple augmentation du nombre de navires.

Après environ onze mois de gestion, elle met l’accent sur la numérisation, la gouvernance et les services logistiques à valeur ajoutée. L’ambition affichée est de transformer Tripoli en l’un des principaux ports de la Méditerranée orientale et en porte du Machrek.

Cette ambition est considérable au regard du trafic actuel et doit donc être confrontée à la réalité.

Un grand port moderne ne vit pas seulement de ses quais. Il dépend du temps nécessaire pour sortir un conteneur, de la fiabilité de ses procédures, du coût de manutention, des connexions terrestres et de la prévisibilité administrative.

La numérisation devient ainsi une question commerciale. Chaque document pouvant être traité avant l’arrivée du navire réduit potentiellement le temps d’immobilisation de la marchandise.

La gouvernance joue le même rôle. Un armateur ou un opérateur logistique construit ses routes sur plusieurs années. Il doit savoir que les règles et les coûts ne changeront pas arbitrairement.

Le port peut disposer d’excellentes profondeurs et perdre néanmoins du trafic si les procédures à terre restent lentes.

La capacité théorique de 1,6 million de conteneurs n’a de sens que si le trafic suit

Le plan directeur du port prévoit une capacité finale considérable. Mais une capacité n’est pas un trafic.

C’est une distinction essentielle dans les grands projets d’infrastructures libanais. Construire des quais ne garantit pas leur utilisation. Aménager une zone économique ne garantit pas l’arrivée d’usines. Réhabiliter un aéroport ne crée pas automatiquement des lignes aériennes. Poser un rail ne crée pas les marchandises qui circuleront dessus.

Le projet du Nord devra donc être jugé sur la demande.

Quels armateurs souhaitent utiliser Tripoli comme porte d’entrée vers la Syrie ? Quels industriels envisagent de s’installer dans la zone économique ? Quel volume de fret syrien pourrait réellement être détourné de Lattaquié ou Tartous ? Quels transporteurs sont prêts à utiliser le rail ? Quels vols peuvent être rentables à Qleiat ?

Ces études de marché sont aussi importantes que les travaux.

Le risque serait de construire simultanément plusieurs infrastructures sur la base de la même hypothèse de trafic, puis de découvrir que cette demande avait été surestimée.

La Syrie constitue à la fois la principale opportunité et le principal risque

Tout le modèle repose en partie sur l’ouverture syrienne.

Une Syrie en reconstruction aura besoin de matériaux, machines, équipements, biens de consommation et services logistiques. Tripoli est géographiquement bien placé pour en capter une partie.

Mais cette opportunité est soumise à des variables que le Liban ne contrôle pas : stabilité politique syrienne, régime douanier, sanctions internationales, sécurité des routes, fonctionnement des ports syriens et politique commerciale de Damas.

Le Liban doit donc éviter de construire un modèle dépendant exclusivement de la reconstruction syrienne.

La zone économique devra également attirer des activités tournées vers les marchés libanais, méditerranéens et arabes. Le port devra développer du transbordement et des services logistiques indépendants de la Syrie. Qleiat devra avoir une clientèle propre.

La Syrie peut être l’accélérateur du corridor. Elle ne doit pas devenir sa seule justification.

Le financement du rail reste le grand trou dans le projet

Le point le moins avancé reste précisément celui qui doit connecter physiquement le système : le chemin de fer.

Les études sont lancées. Le tracé est examiné. La coopération syrienne existe. Mais le coût définitif et le financement ne sont pas encore arrêtés.

La remise en état d’une voie abandonnée depuis des décennies ne consiste pas à replacer quelques rails. Il faut vérifier l’emprise foncière, reconstruire certaines sections, traiter les passages à niveau, installer la signalisation et définir les caractéristiques techniques permettant l’interconnexion avec le réseau syrien.

Le matériel roulant pose également question.

Il faudra décider si la ligne sert exclusivement au fret ou si elle doit aussi transporter des voyageurs. Les besoins d’un train de conteneurs ne sont pas ceux d’un service régional de passagers.

Plus le projet est chargé d’objectifs différents, plus son coût augmente.

La décision la plus rationnelle pourrait donc être de commencer par le fret portuaire, qui possède le modèle économique le plus identifiable.

La question juridique des ports reste elle aussi ouverte

Joseph Aoun a évoqué la nécessité de modifier certaines lois régissant les ports. Ce point paraît technique, mais il peut déterminer la capacité de Tripoli à attirer un opérateur et des investissements.

Le cadre institutionnel portuaire libanais s’est construit par strates. Les administrations portuaires disposent de régimes particuliers, tandis que les relations entre l’État, les conseils d’administration, les opérateurs privés et les autorités de contrôle ne correspondent pas toujours aux standards utilisés dans les grands ports internationaux.

Une modernisation juridique peut être nécessaire pour les concessions, la tarification, la transparence, la concurrence et la responsabilité des opérateurs.

Elle sera particulièrement importante si Tripoli cherche à attirer des capitaux internationaux dans ses infrastructures.

Un investisseur ne regarde pas seulement le quai. Il regarde le contrat qui lui donne accès au quai et le tribunal qui appliquera ce contrat.

Tripoli peut-elle concurrencer Beyrouth sans déclencher une guerre des ports ?

Le développement de Tripoli est parfois présenté comme une alternative au port de Beyrouth. Cette opposition est trop simple.

Le marché libanais n’a probablement pas intérêt à financer deux ports reproduisant exactement les mêmes fonctions et se disputant un volume national limité.

La logique économique serait plutôt celle d’une spécialisation et d’une complémentarité.

Beyrouth conserve son rôle majeur pour la capitale et le centre du pays. Tripoli dispose d’un avantage géographique vers la Syrie et le nord. Il possède également davantage d’espace pour certains développements logistiques.

La zone économique renforce cette différence.

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