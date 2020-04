La Croix Rouge Libanaise indique qu’un message circulant sur les réseaux sociaux et par courriel faisant appel à la générosité de la population via le site Gogetfunding constituerait une escroquerie.

L’institution rappelle que les donations sont seulement possibles via l’application sur les téléphones mobiles iOS et Android ainsi que via le site web: https://www.supportlrc.app.