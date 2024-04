La situation dans le sud du Liban connaît une tension croissante, marquée par l’absence notable des patrouilles de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) pour la troisième journée consécutive. Cette suspension des activités fait suite à une attaque contre une patrouille des Observateurs internationaux (ANDOF) qui a blessé trois soldats, dans un contexte d’échanges de tirs persistants entre le Hezbollah et l’armée israélienne.

L’incident, survenu samedi dernier, a également blessé un traducteur libanais lorsque leur véhicule a été touché par une explosion à proximité de la ligne bleue qui sépare le Liban d’Israël. La FINUL a évacué les blessés pour des soins médicaux et s’est engagée à enquêter sur les circonstances de cet événement troublant. Les autorités libanaises ont, quant à elles, pointé du doigt Israël, l’accusant d’être à l’origine de l’agression.

Avant l’escalade actuelle du conflit dans le sud du Liban, la FINUL effectuait plus de 400 patrouilles quotidiennes. Cependant, l’intensification des hostilités entre le Hezbollah et l’armée israélienne a entraîné une diminution de ces patrouilles et la mise en place de zones interdites aux civils le long de certaines portions de la frontière. Les bases de la FINUL, situées à proximité immédiate de la ligne bleue, hébergent environ 10 000 soldats répartis sur 50 sites différents, témoignant de l’ampleur de l’engagement international pour maintenir la paix dans cette région volatile.

Cet incident n’est pas sans précédent. Au cours des six derniers mois, les forces de la FINUL ont déjà été la cible d’attaques, soulignant la situation précaire dans laquelle se trouvent les soldats de la paix internationaux dans cette zone de conflit.

La réponse du Hezbollah à l’agression israélienne ne s’est pas fait attendre. Le groupe a lancé des attaques contre des positions israéliennes le long de la frontière, marquant une nouvelle phase d’escalade dans le conflit. Des dizaines de roquettes ont été tirées depuis le Liban vers Israël, tandis que l’armée israélienne a répliqué par des tirs d’artillerie lourde sur les villes frontalières libanaises et des survols de drones de reconnaissance, exacerbant les tensions et mettant en péril la vie des civils des deux côtés de la frontière.

L’incident soulève des questions cruciales sur le rôle et l’efficacité des forces de l’ONU dans la région, en particulier dans un contexte de confrontation directe entre le Hezbollah et Israël. Les investigations menées par la FINUL et les Forces armées libanaises (LAF) tentent de clarifier les circonstances de l’attaque, avec des preuves indiquant l’utilisation d’un engin explosif.