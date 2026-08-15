Carnage à Nabatiyeh: Israël tue 11 civils dont des enfants

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Onze morts, parmi lesquels des enfants et des femmes, et 19 blessés : le caza de Nabatiyeh a vécu samedi 15 août 2026 une nouvelle journée sanglante sous les frappes israéliennes. À Ansar, une maison a été frappée et sept personnes ont été tuées, dont trois enfants et deux femmes. Une mère et plusieurs de ses enfants figurent parmi les victimes rapportées sur place. Quelques heures plus tard, quatre autres personnes ont péri à Deir al-Zahrani. Ce carnage à Nabatiyeh provoque aussi un profond malaise politique au Liban : Israël poursuit ses bombardements au moment même où Beyrouth accepte de négocier, sous médiation américaine, un accord censé conduire au retrait israélien et à la stabilisation du Sud.

À Ansar, une maison frappée et une famille décimée

La frappe la plus meurtrière de la journée a touché Ansar, dans le caza de Nabatiyeh. L’aviation israélienne a bombardé une habitation, provoquant un effondrement et mobilisant les équipes de secours pour rechercher les victimes sous les décombres.

Le bilan communiqué par le ministère libanais de la Santé est de sept morts. Parmi eux figurent trois enfants et deux femmes, ce qui établit la forte présence de civils parmi les personnes tuées et place immédiatement la nature de la cible au centre des interrogations.

Les informations rapportées depuis Ansar indiquent qu’une mère et plusieurs de ses enfants ont péri dans le bombardement. La frappe a ainsi touché un même foyer familial, loin de l’image d’une opération limitée à un objectif militaire isolé.

Les identités complètes de l’ensemble des sept victimes n’étaient cependant pas encore publiées samedi soir dans des documents officiels permettant une vérification indépendante. Dans ces conditions, les noms circulant sur les réseaux sociaux ou dans des publications locales doivent encore être considérés avec prudence.

Ce qui est établi suffit déjà à mesurer la gravité du bilan. Trois enfants et deux femmes ont été tués dans une frappe contre une habitation, alors qu’Israël affirme avoir visé des « infrastructures militaires » du Hezbollah dans le secteur.

Cette contradiction a immédiatement provoqué la colère des responsables libanais. Le premier ministre Nawaf Salam a directement contesté la présentation israélienne de l’attaque et replacé les victimes au centre de sa réponse.

« Les sept victimes ne sont pas une infrastructure militaire »

Nawaf Salam a souligné que les sept personnes tuées à Ansar ne constituaient pas une « infrastructure militaire ». Le chef du gouvernement a également insisté sur la présence d’enfants et de femmes parmi les morts pour contester la justification avancée par Israël.

Sa réaction dépasse la condamnation habituelle d’une frappe israélienne. Elle pose une question devenue centrale pour le gouvernement libanais : Israël peut-il continuer à décider seul de ce qui constitue une cible militaire sur le territoire libanais, alors même que Beyrouth affirme reprendre progressivement le contrôle sécuritaire du pays ?

Le premier ministre a défendu une position claire. Si des infrastructures militaires illégales existent au Liban, leur traitement relève de l’État libanais et de ses institutions, et non d’opérations israéliennes menées unilatéralement sur le territoire.

Cette position permet à Nawaf Salam de distinguer deux dossiers souvent confondus. Le gouvernement peut défendre le monopole des armes par l’État et travailler au règlement de la question de l’arsenal du Hezbollah sans accepter pour autant qu’Israël bombarde librement le Liban.

Le carnage d’Ansar rend toutefois cet équilibre beaucoup plus difficile. Pour une partie de l’opinion libanaise, la question devient concrète : si le Liban négocie, accepte des engagements sécuritaires et discute du désarmement du Hezbollah, pourquoi les civils du Sud restent-ils exposés aux frappes israéliennes ?

Deir al-Zahrani frappée à son tour

Le bilan s’est encore alourdi quelques heures après Ansar. Une nouvelle attaque israélienne a touché Deir al-Zahrani, également située dans le caza de Nabatiyeh, entraînant d’importantes opérations de secours.

Le ministère libanais de la Santé a finalement annoncé quatre morts et 17 blessés dans cette frappe. Parmi les blessés figurent onze femmes et un enfant, ce qui confirme une nouvelle fois l’impact direct de l’opération sur la population.

Avec les sept morts d’Ansar, le bilan de ces deux attaques atteint 11 morts et 19 blessés. Il s’agit de l’une des journées les plus meurtrières au Liban-Sud depuis l’accalmie entrée en vigueur en juin.

Les frappes ne se sont pas limitées à Ansar et Deir al-Zahrani. L’armée israélienne a également mené des opérations dans plusieurs secteurs autour de Nabatiyeh, notamment vers les hauteurs d’Ali al-Taher.

Cette multiplication des attaques a ravivé la peur dans une région déjà profondément éprouvée par les bombardements des mois précédents. L’accalmie de juin avait réduit l’intensité des combats, mais elle n’avait jamais rendu au Sud une sécurité complète.

Israël invoque le Hezbollah, le bilan civil demeure

L’armée israélienne affirme avoir visé des infrastructures appartenant au Hezbollah dans les secteurs d’Ansar et d’Ali al-Taher. Elle présente les frappes comme une réponse à une action menée contre ses soldats et soutient qu’elle continuera à intervenir contre toute menace visant ses forces ou la population israélienne.

Cette version n’efface pas le bilan constaté sur le terrain. À Ansar, trois enfants et deux femmes figurent parmi les sept personnes tuées dans l’habitation bombardée, tandis qu’à Deir al-Zahrani les blessés comprennent notamment onze femmes et un enfant.

Aucune information indépendante disponible samedi soir ne permettait d’établir que les enfants tués à Ansar avaient un rôle militaire. La présence éventuelle d’une infrastructure du Hezbollah dans le secteur ne permet pas davantage, à elle seule, de déterminer le statut de chacune des personnes tuées.

C’est précisément sur cette distinction que les autorités libanaises insistent. Elles refusent que l’affirmation israélienne selon laquelle une zone abriterait des infrastructures du Hezbollah transforme automatiquement toutes les personnes présentes en objectifs militaires.

Le malaise des négociations devient impossible à ignorer

Le massacre de Nabatiyeh prend une dimension politique particulière en raison de son calendrier. Depuis juin, le Liban participe à un processus diplomatique soutenu par Washington et destiné à construire un règlement plus durable avec Israël.

Un accord-cadre a été annoncé le 26 juin. Il doit notamment ouvrir la voie à un retrait israélien du territoire libanais, à une extension de l’autorité de l’État dans le Sud et au règlement de la question des armes du Hezbollah.

Le gouvernement libanais a donc accepté d’entrer dans une négociation extrêmement sensible. Ce choix l’expose à des critiques intérieures, notamment parce que le désarmement du Hezbollah touche directement aux équilibres politiques et sécuritaires du pays.

En contrepartie, Beyrouth attend des résultats tangibles. La diminution des frappes israéliennes, le retrait des forces israéliennes et le retour d’une sécurité durable au Sud constituent des conditions essentielles pour donner une crédibilité politique à cette démarche.

Or les frappes du 15 août produisent l’effet inverse. Elles donnent l’image d’un Liban auquel on demande des engagements lourds tandis qu’Israël conserve la possibilité de frapper son territoire et d’y provoquer des pertes civiles.

Joseph Aoun y voit un message adressé au processus diplomatique

Le président Joseph Aoun n’a pas séparé les bombardements de la négociation. Sa réaction a précisément porté sur le signal politique envoyé par les frappes israéliennes alors que les États-Unis tentent de faire progresser les discussions.

Le chef de l’État a estimé que l’escalade israélienne, particulièrement dans la région de Nabatiyeh, constituait un « message clair » adressé au processus de négociation. Il a également placé Washington devant ses responsabilités en évoquant les efforts américains destinés à faire appliquer l’accord entre les deux parties.

Cette déclaration révèle le malaise qui gagne les institutions libanaises. Le pouvoir a fait le choix de la voie diplomatique, mais cette stratégie devient difficile à défendre lorsque des bombardements israéliens continuent à tuer au Liban.

Joseph Aoun s’est engagé depuis son arrivée au pouvoir en faveur du monopole de la force armée par l’État. Cette orientation suppose cependant que l’État soit capable d’apporter une sécurité que le Hezbollah justifie précisément ses armes par la nécessité de garantir.

Chaque frappe israélienne contre le territoire libanais complique donc cette équation. Lorsque ces frappes tuent des enfants et des femmes, leur effet politique dépasse encore davantage le lieu du bombardement.

Que gagne le Liban en négociant ?

C’est la question embarrassante qui se pose désormais à Beyrouth. Le Liban discute de mesures qui touchent directement à son architecture militaire intérieure, tandis que le résultat immédiat attendu de la négociation — une réduction de la menace israélienne — reste difficile à constater sur le terrain.

Cette contradiction nourrit une crise de confiance. Elle permet aux adversaires du processus de demander pourquoi le Liban devrait continuer à avancer sur ses propres obligations si Israël ne réduit pas parallèlement ses opérations militaires.

Le problème est particulièrement sensible pour Nawaf Salam et Joseph Aoun. Tous deux défendent le renforcement de l’État et refusent que le Hezbollah conserve indéfiniment une capacité autonome de décider de la guerre et de la paix.

Mais cette position repose sur une promesse implicite : un État renforcé doit pouvoir mieux protéger les Libanais. Les bombardements d’Ansar et de Deir al-Zahrani fragilisent cette démonstration au moment où elle devient politiquement essentielle.

Le gouvernement se retrouve donc confronté à une double pression. Il doit progresser sur le dossier des armes sans donner le sentiment que le Liban désarme sous les bombes, et il doit poursuivre les négociations sans laisser penser que celles-ci offrent à Israël une liberté d’action militaire sans contrepartie.

Les frappes donnent un argument au Hezbollah

Pour le Hezbollah, la journée du 15 août fournit au contraire un argument directement exploitable. Le mouvement refuse son désarmement dans les conditions actuelles et affirme que la persistance de la menace israélienne justifie le maintien de son arsenal.

Les frappes de Nabatiyeh permettent au parti de confronter le gouvernement à cette contradiction. Si Israël peut toujours frapper des maisons, tuer des enfants et mener des raids au nord du Litani, le Hezbollah peut demander ce qui garantirait la protection du Liban après son désarmement.

Le mouvement a dénoncé les attaques et promis une réponse « appropriée ». Une telle riposte ouvrirait cependant un autre risque : celui d’une nouvelle spirale militaire dans laquelle une attaque entraînerait des représailles israéliennes, puis une nouvelle réponse.

C’est précisément cette mécanique que le processus diplomatique devait interrompre. Les frappes du 15 août montrent combien cet objectif reste éloigné malgré les négociations engagées depuis plusieurs semaines.

Washington face à une crédibilité fragilisée

Les États-Unis occupent une position centrale dans cette crise. Washington a soutenu l’accord-cadre et joue le rôle de principal médiateur entre deux pays qui ne disposent pas de relations diplomatiques normales.

La crédibilité américaine dépend donc en partie de sa capacité à obtenir des engagements des deux côtés. Si les pressions se concentrent essentiellement sur le Liban et sur le désarmement du Hezbollah tandis qu’Israël poursuit ses frappes, l’équilibre du mécanisme devient politiquement difficile à défendre à Beyrouth.

Les déclarations de Joseph Aoun peuvent être comprises dans ce contexte. En soulignant que les frappes envoient un message au processus de négociation et aux efforts américains, le président libanais interpelle indirectement Washington.

La question n’est plus seulement de convaincre Beyrouth de respecter ses engagements. Les autorités libanaises attendent désormais des États-Unis qu’ils démontrent leur capacité à obtenir également d’Israël une limitation effective de ses opérations.

Sans cette réciprocité, le processus risque d’être perçu au Liban non comme une négociation équilibrée, mais comme une succession d’exigences adressées à une seule partie. Les morts d’Ansar rendent cette perception encore plus difficile à combattre.

Le désarmement sous les bombes, ligne rouge politique

Le dossier des armes du Hezbollah devient ainsi encore plus explosif. Il ne s’agit plus seulement d’un débat institutionnel sur le monopole de la force par l’État, mais d’une question directement associée à la sécurité immédiate des habitants du Sud.

Pour les partisans du désarmement, l’arsenal du Hezbollah expose le Liban à des guerres que l’État ne décide pas. Pour ses opposants, les frappes israéliennes démontrent au contraire qu’abandonner cet arsenal sans garanties solides laisserait le pays vulnérable.

Les bombardements du 15 août renforcent mécaniquement le second argument. Ils compliquent donc le travail politique du gouvernement au moment même où celui-ci tente de faire avancer le premier.

Le paradoxe est particulièrement lourd pour l’État libanais. Plus Israël frappe le Liban pendant les négociations, plus il affaiblit politiquement ceux qui, à Beyrouth, défendent le renforcement de l’État au détriment des structures militaires autonomes.

Cette conséquence dépasse largement le rapport de force entre Israël et le Hezbollah. Elle touche directement à la capacité des institutions libanaises à convaincre leur propre population qu’une solution négociée peut apporter davantage de sécurité que la logique de confrontation.

Nabatiyeh avait déjà payé un lourd tribut

Le caza de Nabatiyeh n’aborde pas cette nouvelle escalade comme un territoire épargné jusque-là. Depuis le début de la nouvelle phase du conflit en mars 2026, la région a subi de nombreuses frappes, des destructions d’habitations et des pertes parmi les civils comme parmi les institutions de l’État.

Le 10 avril, une frappe israélienne contre le Sérail de Nabatiyeh avait notamment provoqué un lourd bilan. Des membres des services de sécurité libanais figuraient parmi les morts, donnant déjà à l’attaque une portée dépassant la confrontation directe avec le Hezbollah.

Au fil des mois, les frappes ont également touché des zones résidentielles et des infrastructures civiles dans le Sud. Des familles entières ont été tuées dans certaines attaques documentées, tandis que des enfants ont figuré à plusieurs reprises parmi les victimes.

Cette accumulation explique pourquoi le terme de « carnage » utilisé au Liban ne renvoie pas seulement au nombre de morts du 15 août. Il traduit aussi le sentiment d’une population qui voit les mêmes localités frappées à répétition malgré les trêves, les médiations et les annonces diplomatiques.

Onze morts et une trêve encore plus fragile

La journée du 15 août constitue l’épisode le plus meurtrier depuis l’accalmie instaurée le 20 juin. Celle-ci avait fortement réduit les affrontements sans mettre complètement fin aux opérations militaires israéliennes ni aux incidents impliquant le Hezbollah.

La tension avait déjà remonté au début du mois d’août après la mort de deux soldats israéliens dans une explosion au Liban-Sud. Le Hezbollah n’avait pas revendiqué cet incident, mais Israël a continué à invoquer les menaces contre ses forces pour justifier ses opérations.

Les frappes de samedi font désormais craindre une rupture plus importante. Si le Hezbollah met à exécution sa menace de répondre, Israël pourrait lancer de nouvelles opérations et entraîner les deux parties dans une séquence de représailles.

Beyrouth tente précisément d’éviter ce scénario. Mais sa marge de manœuvre se réduit lorsque les négociations censées éloigner la guerre coexistent avec des frappes aussi meurtrières.

À Ansar, les victimes replacent les civils au centre

Au-delà des calculs diplomatiques, le bilan d’Ansar reste le fait central de cette journée. Une habitation a été frappée et sept personnes ont été tuées, parmi lesquelles trois enfants et deux femmes.

Leur mort pose une question à laquelle la seule affirmation de la présence d’infrastructures du Hezbollah ne répond pas. Les autorités israéliennes doivent encore expliquer comment une opération présentée comme militaire a abouti à un tel bilan dans une habitation familiale.

Cette question est d’autant plus lourde que le gouvernement libanais affirme désormais vouloir traiter lui-même les infrastructures militaires échappant à son contrôle. En continuant à frapper unilatéralement le territoire libanais, Israël affaiblit précisément l’État auquel la communauté internationale demande simultanément d’étendre son autorité.

Le carnage de Nabatiyeh expose ainsi toute la fragilité de la stratégie actuellement défendue à Beyrouth. Le Liban est sommé de consolider le monopole de l’État sur les armes, tandis que cet État peine encore à empêcher une puissance étrangère de frapper son territoire.

Samedi soir, les équipes de secours continuaient de travailler après les bombardements tandis que les familles des victimes commençaient leur deuil. Le bilan était désormais de 11 morts et 19 blessés à Ansar et Deir al-Zahrani, et la prochaine interrogation portait déjà sur la réaction