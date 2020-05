Après que certaines rumeurs malveillantes aient circulé sur les réseaux sociaux et notamment sur WhatsApp, faisant état de la prochaine fermeture des supermarchés Carrefour au Liban, la société a publié un communiqué démentant son intention de baisser les rideaux.

“Nous sommes conscients des rumeurs qui circulent sur les sites de réseaux sociaux l’information selon laquelle Majid Al Futtaim souhaiterait clore les opérations de Carrefour au Liban. Nous tenons à préciser que tous nos magasins seront toujours ouverts pour répondre aux besoins de nos clients. Il n’y a aucune vérité dans ces fausses nouvelles.

Les fausses informations faisant état de la fermeture prochaine de Carrefour Liban interviennent dans un climat social et économique tendu en raison d’une crise économique sans précédent dans l’histoire du Pays des Cèdres, avec une détérioration de la Livre Libanaise face au dollar et de nombreuses difficultés faites aux commerces et aux industries pour pouvoir importer les marchandises nécessaires à leurs opérations suite à l’instauration d’un contrôle des capitaux début novembre 2019 par l’association des banques libanaises.

Majid Al Futtaim opère 3 hypermarchés Carrefour depuis 2013 et emploie 700 personnes au Liban.