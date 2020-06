Le Ministère de la santé a annoncé que 6 personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus COVID19 ces dernières 24 heures, portant le bilan total à 1312 cas depuis la découverte d’un premier cas, le 21 février dernier.

Sur les 6 nouveaux cas, 3 seraient d’origine domestique et les 3 autres de l’étranger. 60 personnes seraient hospitalisées dont 6 en état critique. 768 personnes en seraient guéries et on déplore 28 décès.

Au niveau statistique, ce 6 Juin

Quelle est la répartition du COVID par tranche d’âge et par sexe au Liban? 5.34 % des cas seraient âgés de moins de 10 ans

9.26 % de 10 à 19 ans

25.43 % de 20 à 29 ans

17.11 % de 30 à 39 ans

13.81 % de 40 à 49 ans

12.79 % de 50 à 59 ans

7.46 % de 60 à 69 ans

5.57 % de 70 à 79 ans

et 3.22 % de plus de 80 ans



58% des cas seraient des hommes et 42% des femmes.



Quelle gravité des personnes atteintes au Liban? 37.72 % (en hausse) seraient asymptomatiques, 56.86 % montreraient des symptômes légers et 5.42 % (en baisse) seraient critiques. Quelles sont les origines des contaminations au Liban? Selon les informations communiquées, 54% des personnes infectées auraient été en contact avec des cas confirmés, 32% suite à des déplacements à l’étranger, 13% toujours sous investigation et 2% de source inconnue. Quelle est la répartition des cas sur un plan géographique au Liban, par rapport à hier? Beyrouth compte 245 cas

Le Metn compte 165 cas

le caza de Baabda compte 114 cas (+11 par rapport à hier)

Le Chouf compte 108 cas au total (+2 par rapport à hier)

le Kesrouan compte 84 cas

Le caza du Akkar compte 78 cas

Zahlé compte 78 cas

Bcharré compte 74 cas

le caza de Jbeil compte 56 cas

Zoghrta compte 47 cas (+1 par rapport à hier)

Le caza d'Aley compte 38 cas (+1 par rapport à hier)

Tyr compte 37 cas

Tripoli compte 29 cas (+1 par rapport à hier)

Batroun compte 25 cas

Denniyeh compte 24 cas

Saïda compte 24 cas

Nabatiyeh compte 21 cas

Baalbeck compte 18 cas

Le Koura compte 12 cas

Bint Jbail compte 10 cas

Marjayoun compte 8 cas

Békaa Ouest compte 8 cas

Jezzine compte 5 cas

Rachaya compte 3 cas

et le Hermel compte 1 cas



*Ces chiffres semblent inclure certains faux négatifs qui sont corrigés le lendemain.

