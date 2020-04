Dès demain lundi, le Liban débutera son plan de déconfinement. Ce dernier comprendrait 5 phases. Selon le Ministre de la Santé, la première phase consisterait à prendre des mesures de protection personnelle, face au coronavirus COVID-19.

La première phase débutera donc le 27 avril avec outre le port du masque, l’ouverture de certains petits commerces, ou d’entreprises publiques, suivie d’une deuxième phase avec l’ouverture des restaurants, coiffeurs ou encore de certaines entreprises selon certaines conditions liées par exemple à des mesures de distanciation, le 4 mai, d’une troisième phase, le 11, puis une 4ème phase, le 25 pour les écoliers qui doivent passer certains examens officiels et enfin une cinquième et dernière phase le 8 juin pour l’enseignement, stations balnéaires, églises et mosquées.

Ces différentes phases seront cependant accompagnées d’ajustement hebdomadaires en cas de hausse du nombre de personnes contaminées, alors que des sources militaires font part de leur inquiétude face au non-respect par une partie de la population des mesures déjà en place depuis la mi-mars.

Pour rappel, les autorités libanaises avaient instauré un couvre-feu sanitaire appelé “mobilisation générale” depuis le 15 mars. Précédemment, les écoles et universités, ainsi que les bars et restaurants avaient été fermés dès le 29 février alors qu’un premier cas de personnes infectées par le coronavirus avait été détecté dès le 21 février.