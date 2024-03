Selon les données récentes divulguées par Rasamny Younis Motor Co sal, le marché automobile libanais a connu une expansion notable de 37,09% en glissement annuel à février 2024, signe d’une reprise économique potentielle.

En termes de chiffres mensuels, février 2024 a vu la vente de 316 véhicules neufs. La répartition des ventes par origine des voitures souligne la préférence des consommateurs libanais : les voitures coréennes dominent le marché avec une part de 37,03%, suivies de près par les voitures japonaises qui représentent 32,28% des ventes totales. Les véhicules européens, quant à eux, s’octroient 18,99% du marché.

Les marques de voitures les plus prisées au Liban se dessinent clairement, avec Kia, Toyota et Hyundai en tête des ventes. Le mois de février seul a vu ces trois géants de l’automobile vendre respectivement 93, 41 et 24 véhicules, sur un total de 316 voitures écoulées.

Ce rebond timide du secteur automobile libanais est toutefois à nuancer. En effet, les ventes de véhicules particuliers restent bien en deçà des niveaux de 2019 et 2020, période où le marché connaissait encore des achats réalisés par chèques au début de la crise économique. Actuellement, la demande pour les véhicules neufs est freinée par des options de financement limitées, un phénomène exacerbé par les taux de change dépréciatifs de la monnaie libanaise.