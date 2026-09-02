Trump veut rebaptiser le détroit d’Ormuz

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Donald Trump a proposé mercredi 2 septembre de rebaptiser le détroit d’Ormuz « Trump Strait », ou « détroit de Trump », en affirmant que les États-Unis contrôlaient désormais cette voie maritime stratégique au cœur de leur confrontation avec l’Iran. Derrière la provocation du président américain se trouve une revendication militaire beaucoup plus sérieuse : Washington considère avoir suffisamment affaibli les capacités iraniennes pour prendre l’ascendant dans un passage emprunté, avant la guerre, par environ un cinquième des flux pétroliers mondiaux. Cette proclamation intervient pourtant alors que les combats viennent de reprendre, que les forces américaines bombardent de nouveau les installations iraniennes autour d’Ormuz et que la navigation commerciale reste exposée aux attaques.

« Devrait-on changer son nom en Trump Strait ? »

Donald Trump a lancé sa proposition mercredi sur Truth Social, son réseau social, en la reliant directement au rapport de force militaire avec Téhéran. « Maintenant que nous l’avons sous contrôle américain, devrions-nous changer le nom du détroit d’Ormuz en TRUMP STRAIT ? », a demandé le président américain. Il a ensuite présenté le passage comme étant, à l’image des États-Unis selon lui, « plus chaud que jamais ». La proposition ne s’accompagne d’aucune procédure juridique ou diplomatique permettant réellement de modifier le nom international du détroit. Elle constitue avant tout une déclaration politique destinée à présenter la campagne américaine contre l’Iran comme une victoire.

Cette sortie n’est cependant pas isolée. Depuis plusieurs semaines, Donald Trump affirme que les États-Unis ont progressivement pris le contrôle d’Ormuz. Mardi 1er septembre, quelques heures avant sa proposition de changement de nom, il assurait déjà que Washington disposait d’un contrôle « presque total » du passage. Cette situation serait, selon lui, l’une des raisons pour lesquelles les États-Unis ne seraient plus dans l’urgence d’obtenir un accord avec Téhéran. Le président transforme ainsi le détroit en mesure de la réussite de sa stratégie : empêcher l’Iran de contrôler la navigation signifierait lui retirer son principal levier économique dans la guerre.

Une proclamation au lendemain de nouveaux bombardements

Le moment choisi donne à la déclaration une portée particulière. Les forces américaines viennent de reprendre leurs bombardements contre des objectifs iraniens après plusieurs semaines d’accalmie relative. Le 30 août, elles ont frappé deux lanceurs sur l’île iranienne de Larak, située dans le détroit. Washington affirme que ces équipements pouvaient participer à des opérations de mouillage de mines susceptibles de menacer les bâtiments civils et militaires.

La campagne s’est élargie le 1er septembre. Le Commandement central américain a annoncé avoir frappé des systèmes de défense aérienne, des radars, des moyens maritimes, des capacités de mouillage de mines et des installations de communication appartenant aux Gardiens de la révolution. Ces objectifs ont un point commun : ils participent directement à la capacité iranienne de surveiller, défendre ou perturber le détroit. Lorsque Donald Trump affirme le lendemain avoir placé Ormuz sous contrôle américain, il revendique donc politiquement le résultat de ces opérations militaires.

L’Iran n’a pourtant pas cessé de riposter. Des missiles et des drones ont été lancés vers des installations accueillant des forces américaines dans plusieurs pays de la région, notamment en Jordanie. Téhéran continue parallèlement d’affirmer qu’il dispose des moyens nécessaires pour restreindre la navigation dans le détroit si les opérations américaines se poursuivent. Le « détroit de Trump » est donc proclamé alors que la bataille pour son contrôle est loin d’être terminée.

Le contrôle américain d’Ormuz reste contesté

La supériorité navale et aérienne des États-Unis dans la région est considérable. Elle ne signifie cependant pas que Washington exerce une souveraineté sur le détroit ou puisse garantir qu’aucune attaque ne s’y produira. L’Iran dispose d’un long littoral au nord du passage, de missiles côtiers, de drones, de petites unités navales et de capacités de mouillage de mines. Même fortement affaiblies par les bombardements, ces forces peuvent encore perturber la circulation.

Le 25 août, Donald Trump avait affirmé que toutes les mines présentes dans les eaux internationales du détroit avaient été détruites ou retirées. Il avait également menacé de détruire tout bâtiment iranien surpris en train d’en poser de nouvelles. Washington affirme disposer de moyens de surveillance permettant de suivre les mouvements iraniens. La frappe contre Larak cinq jours plus tard montre toutefois que les forces américaines considèrent toujours la menace de nouvelles mines comme suffisamment sérieuse pour justifier une attaque sur le territoire iranien.

Deux superpétroliers transportant du brut saoudien ont par ailleurs été touchés par des projectiles le 1er septembre alors qu’ils traversaient la zone d’Ormuz. Chaque navire transportait environ deux millions de barils. Aucun décès n’a été signalé et l’origine des projectiles n’était pas formellement établie dans les premières informations disponibles. L’incident suffit néanmoins à montrer qu’un contrôle militaire revendiqué par Washington ne correspond pas encore à une normalisation complète de la navigation commerciale.

Ormuz, principal levier iranien face aux États-Unis

Le détroit d’Ormuz possède une importance disproportionnée par rapport à sa superficie. Situé entre l’Iran au nord et Oman au sud, il constitue la sortie maritime du Golfe vers l’océan Indien. Avant le conflit, environ un cinquième des flux mondiaux de pétrole y transitait, auxquels s’ajoutaient d’importants volumes de gaz naturel liquéfié. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et l’Irak dépendent à des degrés différents de cette voie pour leurs exportations énergétiques.

Cette géographie donne à Téhéran une capacité de pression que le rapport de force militaire conventionnel ne lui offre pas. L’Iran ne peut rivaliser avec la puissance aérienne américaine, mais il peut augmenter considérablement le coût mondial du conflit en rendant la navigation dangereuse. Quelques mines, missiles ou attaques de drones peuvent provoquer une hausse des primes d’assurance, ralentir les traversées et pousser certains armateurs à éviter la zone.

Washington cherche précisément à neutraliser ce levier. Les bombardements contre les radars, les communications et les capacités navales iraniennes ne visent donc pas seulement à protéger les bâtiments militaires américains. Ils doivent permettre aux pétroliers et méthaniers de circuler indépendamment des menaces de Téhéran. Dans cette perspective, le contrôle d’Ormuz est devenu progressivement un objectif de guerre à part entière.

Trump revendique depuis juillet le rôle de « gardien » du détroit

La proposition de rebaptiser Ormuz à son nom prolonge une série de déclarations de Donald Trump. Dès juillet, le président avait affirmé que les États-Unis devraient contrôler le détroit et être rémunérés pour assurer sa sécurité. Il avait présenté Washington comme le futur « gardien » de cette route maritime, considérant que les pays dont les exportations bénéficient de la protection américaine devraient participer à son coût.

Cette conception transforme la liberté de navigation en service de sécurité assuré par la puissance américaine. Elle est contestée par l’Iran, qui considère sa présence dans le détroit comme un droit découlant de sa géographie et rejette toute tentative de Washington d’en devenir l’autorité dominante. Oman, qui contrôle l’autre rive, joue traditionnellement un rôle plus discret et cherche à préserver la circulation internationale.

La proposition de « Trump Strait » pousse désormais cette logique jusqu’au symbole. Le président américain ne se contente plus d’affirmer que ses forces sécurisent le passage : il suggère de lui donner son propre nom, comme si la supériorité militaire revendiquée créait une nouvelle réalité géopolitique.

« Trump Strait » n’aurait aucune valeur juridique automatique

Donald Trump ne peut toutefois pas modifier unilatéralement le nom international du détroit. Les États-Unis peuvent choisir une appellation particulière dans leurs propres documents ou cartes, mais une telle décision n’oblige ni les autres gouvernements ni les organisations internationales à l’utiliser. Ormuz ne se trouve pas sous souveraineté américaine et borde directement l’Iran et Oman.

La proposition possède donc essentiellement une portée politique. Elle vise à associer personnellement Donald Trump à ce qu’il présente comme un succès militaire américain. Elle constitue également un message adressé à Téhéran : Washington affirme avoir retiré à l’Iran la maîtrise du passage que celui-ci utilisait pour menacer l’économie mondiale.

Cette démarche rappelle d’autres initiatives géographiques du président américain. Après son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump avait ordonné à l’administration fédérale d’utiliser l’appellation « golfe d’Amérique » pour désigner le golfe du Mexique. La proposition concernant Ormuz s’inscrit dans cette pratique politique du changement de nom, mais dans un contexte beaucoup plus sensible puisqu’elle concerne cette fois une zone située au cœur d’une guerre.

Une provocation supplémentaire adressée à Téhéran

Pour l’Iran, la formule peut difficilement être perçue comme une simple plaisanterie. Le détroit constitue un élément central de sa sécurité nationale et de son économie. Une partie des exportations iraniennes doit elle-même passer par cette voie, même si le blocus américain a fortement réduit les volumes de brut expédiés depuis les terminaux du pays.

La déclaration intervient surtout au lendemain de bombardements américains sur le territoire iranien. Des victimes civiles ont été signalées dans le sud du pays, notamment après une frappe ayant touché une habitation où se déroulait un mariage près de Sirik. Téhéran a répondu en lançant des missiles et des drones contre des intérêts américains dans plusieurs pays.

Dans ce contexte, donner symboliquement le nom du président américain au détroit revient à proclamer la défaite iranienne alors que Téhéran affirme toujours pouvoir poursuivre le combat. La communication américaine peut donc elle-même devenir un facteur d’escalade si les dirigeants iraniens cherchent à démontrer que le contrôle revendiqué par Donald Trump n’existe pas.

Le pétrole rappelle que la bataille n’est pas terminée

Les marchés restent particulièrement sensibles à chaque évolution autour d’Ormuz. Après la reprise des frappes, le Brent a dépassé 95 dollars le baril, tandis que le brut américain WTI s’est installé au-dessus de 90 dollars. Les opérateurs intègrent désormais le risque d’une nouvelle réduction du trafic, d’attaques contre les tankers ou d’une extension des combats aux infrastructures énergétiques du Golfe.

La circulation maritime reste elle aussi inférieure à son niveau normal. Les données disponibles montrent des variations importantes d’un jour à l’autre, signe que les compagnies continuent d’adapter leurs mouvements au niveau de menace. Les exportations de gaz naturel liquéfié sont également concernées, avec des transferts de cargaisons effectués hors du détroit afin de réduire certaines traversées.

Ces indicateurs constituent une mesure plus concrète du contrôle d’Ormuz que les déclarations politiques. Un passage réellement sécurisé devrait permettre un retour durable du trafic et une diminution de la prime de risque énergétique. Cette normalisation n’est pas encore acquise.

Une victoire proclamée avant la fin de la bataille

La proposition de « détroit de Trump » résume finalement deux dimensions de la stratégie présidentielle. La première relève de la communication personnelle : Donald Trump cherche une nouvelle fois à associer son nom à un espace géographique majeur. La seconde est militaire : il veut présenter la campagne menée depuis six mois contre l’Iran comme ayant permis aux États-Unis de neutraliser le principal instrument de pression de Téhéran.

La situation sur le terrain reste cependant plus incertaine. Les forces américaines dominent militairement la zone, mais continuent de frapper des capacités iraniennes précisément parce qu’elles les considèrent encore dangereuses. L’Iran continue de lancer des missiles et des drones, menace la navigation et affirme pouvoir imposer de nouvelles restrictions. Des navires commerciaux restent exposés aux attaques.

La prochaine étape se jouera donc moins sur le nom du détroit que sur les mouvements des pétroliers et les capacités iraniennes restantes. Si le trafic revient durablement à la normale, Washington pourra présenter la sécurisation d’Ormuz comme un acquis stratégique. Si Téhéran réussit de nouvelles attaques contre la navigation, il aura au contraire démontré que le « Trump Strait » proclamé par le président américain reste un détroit disputé.

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