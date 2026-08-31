NOISE PR Firm annonce sa représentation exclusive de la plateforme SOLV au Liban et en Syrie et introduit une nouvelle génération de technologies de communication numérique géociblée

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Une technologie américaine de pointe, déployée par des forces de police, des agences de maintien de l’ordre, des institutions gouvernementales et des campagnes politiques, est désormais accessible aux organisations et aux entreprises au Liban et en Syrie via NOISE PR Firm

Beyrouth – Le 31 août 2026 : NOISE PR Firm, société spécialisée en relations publiques et en communication stratégique, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec SOLV Technology, développeur de la plateforme SOLV, l’une des technologies de communication numérique géociblée les plus avancées au monde, pour en devenir le représentant exclusif au Liban et en Syrie.

Ce partenariat ouvre aux organisations, entreprises, banques, sociétés de technologie financière, universités, organisations non gouvernementales, agences de communication, institutions gouvernementales, partis politiques et organisateurs d’événements l’accès à une plateforme de communication numérique sans précédent, capable de délivrer des messages à une audience ciblée avec une précision géographique extrême, une rapidité d’exécution record et une capacité de mesure des résultats en temps réel.

SOLV est une société américaine spécialisée dans les technologies de communication numérique géociblée à grande échelle. Contrairement aux plateformes publicitaires traditionnelles qui s’appuient sur les réseaux sociaux, les bases d’abonnés ou les algorithmes des plateformes numériques, SOLV permet à toute organisation d’atteindre directement les smartphones présents à l’intérieur d’une zone géographique définie, via des milliers de sites web et d’applications que les individus utilisent au quotidien — sans abonnement préalable ni suivi de compte.

La plateforme offre la possibilité de cibler n’importe quelle zone géographique, d’un pays entier à une ville, un district, un quartier, une rue, un centre commercial, un campus universitaire ou même une zone d’un kilomètre de rayon. En quelques secondes, la publicité numérique devient visible sur les smartphones présents dans cette zone, avec un nombre garanti et mesurable d’impressions.

La puissance de SOLV réside dans son moteur avancé de géociblage, qui identifie en temps réel les smartphones branchés dans le périmètre géographique souhaité, puis distribue les messages numériques via un vaste réseau comprenant des milliers de sites web et applications d’information, de sport, de commerce et de divertissement les plus utilisés, garantissant ainsi une large diffusion et une haute efficacité sans recourir aux réseaux sociaux.

La force de la plateforme ne se limite pas à l’audience atteinte ; elle s’étend à la capacité de mesure des performances avec une précision extrême. À l’issue de chaque campagne, le client reçoit des données détaillées sur le nombre d’impressions réelles, les zones géographiques couvertes, le nombre de clics, les taux d’engagement, ainsi que la mesure des conversions — qu’il s’agisse d’une visite de site web, de l’ouverture d’une page sur les réseaux sociaux, d’une conversation initiée via WhatsApp, d’un appel téléphonique ou de toute autre action définie à l’avance par le client via le bouton d’appel à l’action (CTA).

Le modèle économique adopté par SOLV est l’un des plus compétitifs du secteur de la communication numérique. À un tarif fixe de 5 dollars seulement pour 1 000 impressions (CPM), il est possible de lancer une campagne ciblant 100.000 impressions pour environ 500 dollars, ou 1.000.000 d’impressions pour environ 5.000 dollars, ou encore 5.000.000 d’impressions pour environ 25 000 dollars couvrant l’ensemble des utilisateurs sur le territoire libanais. Ce modèle fait de SOLV l’une des technologies de communication numérique les plus avancées, les plus fiables et les plus rentables, offrant un niveau inégalé de précision, de mesurabilité et de retour sur investissement par rapport à de nombreux outils publicitaires traditionnels.

SOLV a démontré son efficacité dans certains des environnements politiques, institutionnels et sécuritaires les plus exigeants au monde. Lors des élections générales britanniques de 2024, le Parti libéral-démocrate a utilisé la plateforme pour gérer plus de 270 campagnes géographiques ciblées, réalisant le meilleur résultat électoral de son histoire récente avec une progression de 8 à 72 sièges au Parlement. Plus de 26 forces de police au Royaume-Uni — soit plus de la moitié des forces territoriales britanniques — disposent de comptes actifs sur la plateforme SOLV, dont la Metropolitan Police de Londres, auxquelles s’ajoutent des agences de maintien de l’ordre et des institutions gouvernementales aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui y recourent pour la sécurité publique, la sensibilisation, la recherche de personnes disparues, les campagnes communautaires et la communication gouvernementale.

Le Dr Georges Najm, fondateur et Président-Directeur Général de NOISE PR Firm, a déclaré : « Nous n’introduisons pas aujourd’hui une simple nouvelle plateforme publicitaire, nous faisons entrer au Liban et en Syrie une nouvelle génération d’outils de communication numérique. C’est une véritable révolution dans la manière d’atteindre les audiences, dans la rapidité d’exécution des campagnes, dans la précision du ciblage et dans la capacité à mesurer les résultats à un niveau qui n’avait jamais été accessible auparavant. »

Il a ajouté : « C’est un honneur pour nous d’être l’entreprise qui introduit cette technologie au Liban et en Syrie, notamment à la lumière des immenses opportunités qu’offre le marché syrien dans le cadre de son ouverture progressive à l’économie mondiale. Nous sommes convaincus que SOLV transformera les règles de la communication et de la publicité dans la région, car elle conjugue des performances exceptionnelles, une fiabilité élevée et un coût qui la rend accessible aussi bien aux grandes organisations qu’aux startups. »

Il a poursuivi : « Ce qui distingue également SOLV, c’est le niveau de confiance dont elle jouit. Je connais personnellement les fondateurs et l’équipe technique qui a développé cette technologie, et je mesure l’étendue des expertises qui la sous-tendent. Lorsqu’une plateforme a été conçue avec la contribution d’experts et d’anciens officiers d’institutions militaires et sécuritaires occidentales de premier plan, et qu’elle est ensuite adoptée par des forces de police, des agences de maintien de l’ordre et des institutions gouvernementales dans certains des pays les plus avancés du monde, cela constitue en soi un témoignage éloquent de sa qualité et de sa fiabilité. »

Il a conclu : « Ce qui force également l’admiration, c’est la facilité avec laquelle cette technologie peut être testée. N’importe quelle organisation peut lancer une campagne pilote pour quelques centaines de dollars seulement dans une zone géographique restreinte, puis en mesurer les résultats avec une précision totale. Je suis certain que quiconque testera SOLV découvrira rapidement qu’elle permet d’atteindre davantage de personnes, en moins de temps, avec une précision supérieure, à moindre coût, tout en ayant la capacité de connaître l’impact réel de chaque dollar investi. Je crois que cette technologie va opérer une transformation radicale dans les pratiques de communication, de marketing et de publicité au Liban et en Syrie dans les années à venir. »

NOISE PR Firm cible, à travers ce partenariat, de multiples secteurs, notamment la technologie financière (FinTech), les banques, les sociétés de télécommunications, les entreprises technologiques, les universités, les établissements d’enseignement, les organisations non gouvernementales, les organisations internationales, les agences de communication, les groupes d’hôtellerie et de distribution, les organisateurs d’événements, ainsi que les campagnes politiques et les institutions gouvernementales.

À propos de NOISE PR Firm : NOISE PR Firm est une société spécialisée en relations publiques et en communication stratégique, dont le siège est à Beyrouth, avec un bureau opérationnel à Paris et une présence active au Moyen-Orient, en Europe et sur plusieurs marchés internationaux. La société accompagne les gouvernements, les institutions publiques, les entreprises locales et internationales, les dirigeants d’affaires et les organisations internationales dans les domaines de la communication stratégique, des relations médias, de la gestion de crise, des affaires publiques, de la gestion de la réputation, de la création de contenu et du conseil en communication intégrée. NOISE PR Firm est reconnue pour sa capacité à gérer les dossiers sensibles et complexes avec professionnalisme, à transformer les défis en messages percutants, en présence médiatique efficace et en résultats stratégiques mesurables.

00 961 3 944 111

https://noise-lb.com/solv

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