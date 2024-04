Le Liban se prépare à vivre une série de changements climatiques notables au cours des prochains jours, selon les dernières prévisions de la Direction Générale de l’Aviation Civile, Service Météorologique. Ces changements, marqués par une baisse des températures et l’arrivée de conditions météorologiques difficiles, soulèvent des préoccupations et nécessitent une préparation adéquate de la part des habitants.

Prévisions Détailées

Vendredi : La journée débutera sous un ciel peu nuageux à partiellement nuageux avec du brouillard sur les hauteurs. Les températures connaîtront une baisse, se situant en dessous des moyennes saisonnières sur le littoral. La situation météorologique évoluera progressivement en soirée avec l’apparition de pluies éparses, principalement dans le nord.

Samedi : Le ciel restera partiellement nuageux avec du brouillard persistant sur les montagnes. Une baisse supplémentaire des températures est attendue dans les zones montagneuses et à l’intérieur des terres, sans changement notable sur le littoral. En soirée, le temps se gâtera pour devenir nuageux et pluvieux, accompagné de foudre, de tonnerre et de vents forts.

Dimanche : La journée verra une alternance de périodes partiellement nuageuses à nuageuses avec une légère hausse des températures sur le littoral, tandis que la baisse se poursuivra en montagne et à l’intérieur. Des averses, parfois orageuses, sont prévues avant midi, suivies d’une amélioration notable dans l’après-midi.

Lundi : Le temps sera généralement nuageux avec du brouillard sur les hauteurs et une baisse des températures. Des précipitations intenses sont attendues, pouvant entraîner la formation de ruisseaux, accompagnées de foudre, de tonnerre et de vents forts qui pourraient atteindre 70 km/h. Des chutes de grêle et de neige sont prévues à partir de 2000 mètres d’altitude.

Recommandations

Préparation : Les résidents, en particulier ceux des régions montagneuses et intérieures, sont invités à prendre des précautions contre le froid et à se préparer à des conditions météorologiques changeantes.

Alors que le Liban se prépare à affronter ces conditions météorologiques difficiles, la prudence et la préparation sont de mise. Les changements annoncés rappellent l’importance de rester informé grâce aux bulletins météorologiques officiels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de tous.