Au cœur du bassin oriental de la Méditerranée, le Liban se trouve sous l’emprise d’un système dépressionnaire, marqué par des masses d’air froid provenant de la mer Noire. Ce phénomène météorologique promet un week-end de surprises avec des conditions climatiques variées, oscillant entre pluies éparses, averses orageuses, et éclaircies momentanées.

Vendredi: Un Ballet de Pluie et de Neige

La journée de vendredi s’annonce généralement couverte, avec une baisse notable des températures, s’écartant des moyennes saisonnières. Les précipitations, parfois accompagnées d’éclairs et de tonnerre, se feront sentir à travers le pays. Des vents soutenus, atteignant les 65 km/h dans le nord, accentueront le froid. La neige, faisant son apparition dès 1600 mètres d’altitude, viendra draper les hauteurs d’un manteau blanc. Cependant, l’après-midi promet des éclaircies, malgré la persistance de brouillards denses sur les sommets, réduisant la visibilité à néant.

Samedi et Dimanche: Entre Clairières et Nuages

Le samedi se lèvera sous un ciel partiellement nuageux, traversé par des nuages de moyenne et haute altitude. Bien que les températures connaissent une légère hausse, elles demeureront inférieures aux normales de saison. Les averses sporadiques de midi pourraient gagner en intensité, particulièrement dans le nord, où les vents resteront vigoureux. La soirée verra une accalmie des pluies, mais le gel et le brouillard dense persisteront en altitude.

Dimanche continuera sur cette lancée avec un ciel tantôt clair, tantôt voilé par des nuages élevés. Malgré un petit redoux, le mercure restera timide par rapport aux attentes de mars. Des pluies isolées pourraient surprendre l’intérieur des terres en après-midi, avant de céder la place à une nuit plus clémente.

Lundi: Une Douce Rémission

L’entame de la semaine marquera un tournant, avec un ciel majoritairement dégagé et une remontée des températures, promettant un début de semaine plus clément. Les vents, bien que moins fréquents, pourraient souffler avec force par moments, surtout au nord. Le brouillard, invité de la soirée sur les reliefs, rappellera que le printemps se fait encore désirer.

Les Données Clés du Week-end

: Varieront significativement, avec des valeurs en dessous des normales de saison, promettant un air frais et parfois piquant. Vent : Prédominance du sud-ouest, avec des rafales pouvant atteindre les 65 km/h au nord.

: Prédominance du sud-ouest, avec des rafales pouvant atteindre les 65 km/h au nord. Visibilité : Réduite en altitude à cause des brouillards épais, alors que les côtes bénéficieront d’une meilleure clarté.

: Réduite en altitude à cause des brouillards épais, alors que les côtes bénéficieront d’une meilleure clarté. Humidité : Restera élevée, accentuant la sensation de fraîcheur.

: Restera élevée, accentuant la sensation de fraîcheur. État de la mer: Agitée, reflétant l’agitation atmosphérique au-dessus.

En conclusion, ce week-end s’annonce comme un concentré des caprices météorologiques du Liban, avec un ballet de phénomènes variant d’une heure à l’autre. Une palette de conditions qui rappelle la diversité et la beauté imprévisible du climat libanais. Les habitants et visiteurs sont invités à se préparer à ces variations, en gardant un œil attentif sur les prévisions et en profitant des moments de répit offerts par la nature.