Selon le journal “Al-Akhbar”, cette révision salariale a été qualifiée de “compensation temporaire” par le gouvernement, ajoutant des allocations spécifiques telles que “l’allocation de pétrole” et “l’allocation de persévérance” à l’allocation de transport existante. Bien que ces augmentations puissent ne pas correspondre entièrement au coût réel de la vie, elles visent à ramener environ 80 % des employés de l’administration publique au travail et à calmer les frustrations des retraités, suite à un accord direct entre les forces armées et le gouvernement.

Toutefois, certains secteurs, tels que les enseignants et les juges, n’ont pas bénéficié de ces augmentations, qui ont été étendues à la plupart des employés administratifs, retraités, et personnels des institutions publiques, y compris les hôpitaux gouvernementaux et les municipalités. Ces ajustements permettraient aux travailleurs des services et aux retraités de percevoir jusqu’à neuf fois leur salaire de base, avec des augmentations supplémentaires spécifiques pour certains retraités et des allocations pour le personnel militaire et de sécurité.

Cependant, le gouvernement a choisi d’appliquer ces augmentations de manière sélective, créant des disparités entre différentes catégories d’employés et soulevant des questions sur l’équité de ces ajustements. En particulier, une nouvelle allocation, dite “de persévérance”, a été introduite pour récompenser les employés présents plus de 20 jours par mois, avec des montants variant selon les catégories d’emploi.

Malgré ces tentatives d’amélioration, le débat persiste sur l’efficacité de ces mesures dans un contexte d’inflation élevée. Les critiques soulignent que ces augmentations, bien qu’utiles, ne restituent pas la valeur salariale de 2019 et ne compensent pas pleinement la perte de pouvoir d’achat due à la dévaluation monétaire et à l’effondrement économique. De plus, ces ajustements n’intègrent pas les salaires de base, laissant les retraités sans les bénéfices accordés aux employés actifs, et reflétant une approche gouvernementale qui, tout en offrant un soulagement temporaire, ne s’attaque pas de manière substantielle aux problèmes structurels de l’économie libanaise.

La situation soulève des questions fondamentales sur la stratégie à long terme du gouvernement pour stabiliser l’économie et améliorer les conditions de vie des citoyens libanais. Alors que les augmentations salariales sont une réponse nécessaire à la crise immédiate, elles mettent également en évidence la nécessité d’une réforme économique plus profonde et d’une vision à long terme pour surmonter les défis actuels et futurs.

En fin de compte, cette révision salariale est un reflet des complexités et des contraintes auxquelles le Liban est confronté dans sa quête de stabilité économique et de justice sociale. Elle souligne l’urgence de solutions globales qui vont au-delà des ajustements temporaires pour aborder les racines de la crise économique, tout en veillant à ce que tous les secteurs de la société bénéficient équitablement des ressources et des opportunités disponibles. Dans ce contexte, le dialogue continu entre le gouvernement, les travailleurs, les retraités et les autres parties prenantes sera crucial pour naviguer dans les défis à venir et construire un avenir plus stable et prospère pour le Liban.