Deux secousses ont eu lieu durant la nuit, l’une de 3.6 sur l’échelle de Richter à 3.4 km de profondeur et l’autre de 3.7 sur l’échelle de Richter à 4h23 du matin à 20 km de profondeur. Les 2 épicentres sont proches et situés en mer entre la ville de Saïda et de Tyr;

Si certaines personnes indiquent avoir ressentis les secousses, aucun dégât matériel ou corporel n’a été pour l’heure rapporté.

Cette information intervient au lendemain d’un nouveau séisme au niveau de la province de Hatay en Turquie, tout proche de la frontière avec la Syrie, 2 semaines après le séisme majeur au niveau de Gazanteh. Plusieurs répliques ont également été ressenties hier par la population.