Beyrouth, le 27 février 2024 : Dans le cadre de sa politique d’engagement national et social, l’Association des Importateurs d’Automobiles (AIA), représentant les constructeurs mondiaux au Liban, a fait un don informatique à l’Autorité de Gestion de la Circulation et des Véhicules. Ce don fait suite à la demande du président de l’Autorité, SE. le juge Marwan Abboud, Gouverneur de la Ville de Beyrouth. Il comprend un ensemble d’ordinateurs neufs, ainsi que des imprimantes et autres outils informatiques. Le don a été remis au Colonel ingénieur Khalid Youssef, chef du service d’immatriculation des véhicules par intérim.

Cette initiative de l’Association émane de son souci de maintenir le bon fonctionnement de cet établissement public vital et de faciliter les transactions des citoyens afin de protéger leurs droits. Il convient de noter que cette initiative s’inscrit dans la continuité d’actions similaires entreprises par l’AIA au cours de l’année 2023, notamment sa contribution aux frais d’éclairage et d’impression de l’Autorité, ainsi que d’autres dons visant à aider l’Autorité à réduire ses charges financières et à lui permettre de continuer à exercer ses activités et à remplir ses missions dans le contexte de la crise.

À propos de l’association : L’AIA regroupe les représentants agréés de tous les constructeurs de véhicules mondiaux au Liban. Elle œuvre avec responsabilité depuis 1923 dans le but de réglementer le marché et l’importation des véhicules neufs au Liban, mettant l’expérience de ses sociétés membres au service du consommateur pour assurer sa protection et sa sécurité, tout en contribuant au développement du secteur.