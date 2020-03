Une garantie bancaire, également appelée caution bancaire, c'est assurer un remboursement dans le cas où l'une des deux parties concernées n'arriverait pas à honorer le contrat. Ici, la banque en étant liquidée où en faisant faillite n'est plus en mesure de pouvoir fournir à son client les sommes qu'il a déposé. Ainsi, il reviendra à l'Institut National de Garanti des Dépots, créé en 1967 après le crash de l'Intra d'agir. Sa mission est d'indemniser les déposants en cas de faillite bancaire. Cet organisme est financé à 50% par l'état et à 50% par les différentes banques libanaises.

Le remboursement garanti se fera également en fonction de la position nette du client. S'il est ainsi débiteur envers l'établissement, son solde pourrait être réduit.

Aussi, en cas de comptes joints, quelque soit le nombre de bénéficiaire, seul le compte compte.



30% des dépôts pourraient être libérés immédiatement, puis le reste libéré au fur et à mesure sur une période de maximum un an, en cash ou en bons du trésor, selon la décision de la Banque du Liban (BDL).



Au-delà de la garantie bancaire, le solde n'est plus garanti.