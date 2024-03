Dans le contexte actuel où les yeux du monde sont rivés sur Gaza, le Liban se retrouve pris dans une tourmente diplomatique et militaire. Les efforts pour obtenir une trêve dans la bande de Gaza, essentiels pour la stabilité régionale, rencontrent des obstacles majeurs, avec des implications directes sur le front libanais. Le diplomate américain Amos Hockstein, central dans les tentatives de médiation, a suspendu sa mission devant l’absence de progrès, laissant le Liban dans une position précaire à l’approche du Ramadan.

Dans ce climat tendu, le Hezbollah a clairement exprimé sa position, rejetant toute intimidation occidentale et israélienne et affirmant sa solidarité inébranlable avec Gaza. Les menaces d’une possible invasion israélienne du Liban, relayées par les médias, n’ont fait qu’accentuer la détermination du parti à défendre le territoire et à soutenir la cause palestinienne. Cette posture défensive est ancrée dans une stratégie de longue date qui vise à dissuader toute agression tout en préservant la souveraineté et l’intégrité du Liban.

Alors que le délai du 15 mars pour un règlement politique approche, les tensions ne font que croître, mettant en lumière les limites de la guerre psychologique et la résilience de la résistance face aux pressions extérieures. Ce moment critique, loin de dissuader le Hezbollah, semble renforcer sa détermination à maintenir une position ferme, reflétant les complexités de la diplomatie et des conflits dans la région.

En Israël, si les responsables politiques israéliens maintiennent une position ferme, même si le cabinet de guerre montre des signes d’effritement, les inquiétudes par rapport à un possible conflit ouvert avec le Hezbollah grandissent, indiquent-on officieusement:

Des rapports récents suggèrent une situation préoccupante quant à la capacité d’Israël à soutenir une guerre prolongée sur plusieurs fronts, surtout face à un barrage massif de missiles. Un rapport de l’Institut antiterroriste israélien, impliquant plus de 100 hauts responsables militaires et gouvernementaux, a mis en évidence une préparation insuffisante du front intérieur israélien à une guerre étendue avec le Hezbollah.

Il prévoit un début de guerre marqué par un barrage destructeur de missiles couvrant pratiquement l’ensemble du territoire israélien, un scénario qui, sans aucun doute, testerait les limites des défenses aériennes du pays. D’importantes coupures d’électricité ou une rupture des services publics primaires seraient à craindre en cas de conflit. Par ailleurs, la capacité même d’Israël à intercepter un grand nombre de projectiles lancés simultanément est une préoccupation majeure. Les systèmes de défense aérienne intégrés d’Israël, tels que le Dôme de Fer, le système Patriot, le système Arrow et le Sling de David, bien que sophistiqués, font face à une pénurie potentielle de missiles intercepteurs. Les estimations suggèrent que les lancements de roquettes depuis le Liban pourraient atteindre entre 2 500 et 3 000 par jour, y compris des missiles de précision à longue portée, mettant à rude épreuve la technologie de défense israélienne.

Le rapport de l’institut indique que les stocks de missiles intercepteurs pourraient s’épuiser en quelques jours de combat, laissant le territoire israélien vulnérable à des attaques incessantes. Cette situation est exacerbée par la consommation rapide des réserves de missiles intercepteurs durant les cinq derniers mois, révélant ainsi les vulnérabilités du système de défense israélien face à une guerre totale potentiellement imminente.