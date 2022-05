Le quotidien arabophone Al Shark indique que d’importants montants en “dollars frais”, en paiement de factures ou encore en prime d’essence sont payés par des candidats et des partis dans les circonscriptions de Zahlé, du Kesrouan et de Jbeil, ou encore de la première circonscription de Beyrouth ainsi que la deuxième et la 3ème circonscription de Baalbeck Hermel afin d’inciter les électeurs à voter pour eux.

Le quotidien n’identifie pas les partis ou les candidats mis en cause.

Cette information intervient alors que le chef de l’état a demandé à la commission de surveillance des élections à se saisir du dossier des dépenses électorales.