Estimation de l’impact de la COVID-19 sur le bien-être des employés: Compte Rendu

Aujourd’hui, dans un monde confronté à une pandémie omniprésente, des entreprises ont fermé, l’économie mondiale s’est effondrée, les taux de chômage ont grimpé en flèche, de sorte que les experts en gestion des ressources humaines (GRH) ont dû innover en se concentrant sur l’autonomisation des employés et sur la façon de les garder motivés pour continuer à augmenter la production. Pourtant, aucune étude n’envisage d’étudier comment la direction réagit à ce virus et comment sa perception affecte la motivation des employés. (Ce compte rendu est basé sur 2 études).

Résumé: De nos jours, un domaine crucial dans le domaine des affaires GRH. Elle joue un rôle important parmi les travailleurs de première ligne, en particulier avec la situation au Liban depuis juillet 2019 et dans le monde depuis le premier confinement de la Covid-19 en mars 2020. Le 4 août 2020 a vu l’explosion du port de Beyrouth, qui a également défiguré à vie la belle capitale du Liban. Notant que l’explosion a également traumatisé sa population, à peine capable de joindre les deux bouts après la terrible crise économique dans laquelle elle se trouve actuellement, a également marqué les travailleurs de première ligne, qui, selon des hypothèses, ont été confrontés comme de nombreux autres employés du secteur à de graves crises dz dépressions, et d’angoisses et des burnouts professionnels.

Alors que, dans le monde, la plupart, sinon la totalité, des entreprises adoptent des pratiques de GRH récentes et modernes, dans notre pays, nos travailleurs de première ligne sont toujours affaiblis par des procédures RH obsolètes et dépassées lorsqu’il s’agit de traiter les dépressions, les angoisses ou les épuisements. De plus, de nombreuses institutions agissent de manière illégale et contraire à l’éthique, dès qu’elles font face à la crise à laquelle nous sommes actuellement confrontés (et combattent un virus malveillant). Donc, la dernière chose dont nous avons besoin est de faire face aux employeurs avec des comportements sans scrupules lorsqu’il s’agit de faire face à une crise économique omniprésente et à un virus mortel contre le personnel de première ligne qui met leur vie en danger pour lutter contre cette horrible pandémie.

Objectifs de l’étude: L’étude actuelle se propose d’étudier la situation actuelle sur la façon dont la Covid-19 affecte la santé mentale et le bien-être des travailleurs de première ligne et de s’assurer qu’ils font face quotidiennement à l’anxiété, aux dépressions et aux problèmes d’épuisement professionnel. Pour cela, nous espérons interroger les principaux responsables d’institutions clés du secteur de la santé et de l’unique entreprise de ramassage des ordures, à condition que le temps nous permette d’approcher tous les managers ciblés, et à condition de pouvoir contacter RAMCO, car depuis récemment il aurait été confronté à des problèmes et pourrait ne plus être en mesure de collecter les déchets.

Les pratiques actuelles de GRH au Liban pour les travailleurs de première ligne sont presque inexistantes dans la plupart des entreprises (publiques et privées) de ce secteur. Ainsi, de nombreuses pharmacies, hôpitaux (comme le centre médical AUB) et sociétés pharmaceutiques internationales (ou locales), ayant des bureaux au Liban, ont subi des licenciements importants de personnel ou ont été totalement fermés. Le reste du personnel a sûrement été confronté à des dépressions, des angoisses et des épuisements professionnels (voir: Figure 1).

Estimation de l’impact de la COVID-19 sur le bien-être des employés: Compte Rendu 2

Méthodologie: La méthodologie de recherche choisie encadrerait des études qualitatives. Nous nous attendons donc à utiliser le choix de la méthodologie de recherche multi-qualitative et, espérons-le, à trianguler nos résultats avec d’autres méthodes de collecte de données nous obligeant à opter pour des méthodes complexes manquées, mais en gardant une base qualitative. Par conséquent, et sur la base d’études précédentes sur d’autres secteurs, la Covid-19, les licenciements massifs et la terrible crise financière (qui a été le point culminant de trois décennies de corruption et de mauvaise gestion des actifs publics au Liban) ont définitivement laissé leur marque en première ligne. travailleurs aussi, comme dans tous les autres secteurs.

Donc, Par son approche de méthodes mixtes, cette étude visait à collecter des données à travers des entretiens via un échantillonnage raisonné ciblant les chefs d’entreprise et à travers une enquête distribuée de manière aléatoire et diffusée auprès des sujets d’étude sélectionnés.

Hypothèses: Des études préliminaires ont montré que, dans les cas où la GRH des établissements n’était pas efficacement utilisée pour travailler sur la motivation des employés dans tous les secteurs, les décisions managériales qui favorisaient des licenciements massifs, entravaient de facto la satisfaction au travail et la motivation des employés. Ipso facto, cela a également conduit à une augmentation des cas de dépression, d’anxiété et d’épuisement professionnel chez les travailleurs de première ligne, en particulier face à cette horrible pandémie.

Alors que, dans les entreprises où les pratiques de GRH tournaient en se concentrant sur l’amélioration du moral des employés, l’autonomisation de leur groupe de travail et la création d’environnements de travail sûrs et sains, la productivité augmentait. C’était le cas lorsque le groupe de travail avait l’impression de travailler dans un environnement sûr et familial où les efforts des collaborateurs ont été valorisés et reconnus. Depuis, d’autres moyens de garder la motivation des employés sont de fournir des avantages et des compensations.

Conclusions: Parmi les principales conclusions, les gestionnaires doivent faire preuve de bonnes compétences en leadership afin de responsabiliser leurs subordonnés à travers ces moments difficiles. Par conséquent, et sur la base d’études précédentes sur d’autres secteurs, la COVID-19, parmi d’autres obstacles, a certainement eu son effet, et a très certainement affecté négativement la main-d’œuvre.