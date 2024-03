L’organisation non gouvernementale Abaad, dédiée à la promotion de l’égalité de genre et à la lutte contre la violence à l’égard des femmes au Liban, a révélé des statistiques alarmantes illustrant une augmentation dramatique de la violence contre les femmes dans le pays au cours de l’année 2023. Selon les données recueillies auprès de la Direction générale des forces de sécurité intérieure, 29 femmes ont été assassinées au Liban l’année dernière, marquant une augmentation de 300 % par rapport à 2022. Cela équivaut à une moyenne de deux femmes tuées chaque mois, une réalité sombre et inquiétante qui met en lumière l’urgence de la situation.

Parallèlement à cette augmentation choquante des meurtres de femmes, le nombre de victimes de violences sexuelles a également grimpé en flèche, avec 172 cas signalés en 2023, contre 121 l’année précédente. Cette augmentation signale non seulement une escalade de la violence sexuelle mais aussi un besoin critique d’actions et de réformes juridiques plus efficaces pour protéger les femmes et les filles au Liban.

Abaad a également noté une hausse préoccupante du nombre de victimes d’extorsion électronique, avec 407 cas en 2023, reflétant les nouveaux défis et dangers auxquels sont confrontées les femmes à l’ère numérique. De plus, la ligne d’assistance téléphonique du ministère de l’Intérieur a reçu 767 plaintes contre la violence domestique en 2023, une moyenne de 64 plaintes par mois, démontrant la persistance de ce fléau dans les foyers libanais.

Face à cette situation alarmante, Abaad souligne l’importance cruciale de signaler les crimes violents et appelle à une réponse rapide des forces de sécurité internes pour enquêter et poursuivre les auteurs. L’organisation insiste sur la nécessité de renforcer les pénalités pour les crimes d’agression sexuelle afin de limiter leur commission et de protéger les victimes potentielles.

Abaad, une institution civile, non sectaire et à but non lucratif créée en 2011, œuvre pour le développement économique et social durable au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en promouvant l’égalité de genre et en fournissant des services directs de protection et d’autonomisation aux femmes. L’organisation joue un rôle clé dans l’élaboration de politiques, la réforme juridique et l’abolition de la discrimination, cherchant à activer la participation active des femmes et à renforcer leurs capacités à contribuer efficacement à leurs sociétés.