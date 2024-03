Le ministre de la Santé publique, le Dr. Firas Al-Abiad, a annoncé des augmentations considérables dans la couverture santé, qui seront mises en application dès le premier avril prochain. Cet important revirement budgétaire a été détaillé lors d’une conférence de presse qualifiée par le ministre de “la plus importante depuis sa prise de fonction”, en raison de son impact direct sur l’allègement des souffrances des citoyens devant les hôpitaux et l’onéreuse charge financière qu’ils doivent endurer.

Le ministre Al-Abiad a commencé par remercier le gouvernement, le Premier ministre et les présidents des commissions parlementaires de la Santé et des Finances pour leurs efforts acharnés ayant mené à l’approbation de cette nouvelle politique budgétaire renforçant la capacité de couverture du ministère.

Il a souligné que la crise acharnée que le Liban a traversée a conduit à une baisse de 90% du financement alloué à la Santé publique, réduisant ainsi la capacité de couverture des services à un niveau oscillant entre 10 et 20%. Mais avec le nouveau budget, la couverture a significativement remonté, approchant les niveaux pré-crise avec des taux allant de 80 à 100%, incluant désormais les honoraires médicaux en plus des frais hospitaliers.

Le ministre a également clarifié que la part à la charge du citoyen a diminué, passant à 20% pour les hôpitaux publics et à 35% pour les établissements privés. Il a ajouté que la couverture pour les séances de dialyse rénale est restée intégrale à 100%.

De plus, le ministère travaille sur deux projets destinés à couvrir les 20% restants pour les patients les plus vulnérables dans les hôpitaux gouvernementaux, en collaboration avec l’UNICEF pour les nouveau-nés prématurés et les accouchements, et avec l’OMS pour les patients atteints de maladies menaçant la vie et les organes vitaux.

Concernant les priorités et la logistique des fournitures, le ministre a admis que, malgré les augmentations, le financement actuel représente seulement 50% de ce qui était disponible avant la crise. Ceci a conduit le ministère à prioriser les maladies graves, telles que le cancer, la dialyse rénale, les troubles cardiaques, la maternité, ainsi que la santé mentale et psychologique. Les maladies moins urgentes verront une couverture réduite et certains patients pourraient devoir attendre leur tour pour des interventions non urgentes.

Al-Abiad a également annoncé la préparation d’une étude pour couvrir les fournitures médicales basée sur un système de suivi similaire à celui des médicaments, afin de réguler les prix, prévenir la fraude et garantir la qualité des fournitures. Plus de quatorze entreprises de fournitures ont été référées au procureur général pour infractions.

Abordant la question des paiements hospitaliers, le ministre a assuré une accélération de la procédure de paiement, en collaboration avec le ministère des Finances, et a insisté sur le fait que les hôpitaux n’ont aucune excuse pour demander des fonds indues aux citoyens.

Le ministre a conclu en réitérant l’engagement de son ministère à défendre les droits des patients, annonçant une nouvelle unité d’inspection directement subordonnée au ministre de la Santé pour s’assurer de la conformité aux réglementations, et a promis la publication prochaine de directives pour informer les patients de leurs droits et responsabilités.

Cette augmentation budgétaire est une avancée majeure pour aider la population dans ces temps difficiles et le ministère prévoit d’autres projets imminents, notamment pour la prise en charge des médicaments pour les maladies cancéreuses et les soins primaires.