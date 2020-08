Plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent un missile s’abattre sur le port de Beyrouth, provoquant une importante explosion.

Ce qu’on sait pour le moment est qu’il y a une enquête en cours visant à déterminer les origines du désastre du port de Beyrouth. C’est cette enquête qui devrait déterminer les causes de l’explosion, si elle s’avère accidentelle ou provoquée.

Pour l’heure, le ministère de la santé indique que 154 personnes sont décédées, plus de 100 personnes toujours portées disparues et plus de 5 000 personnes ont été blessées selon un bilan toujours provisoire dans l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et une grande partie de la capitale libanaise.

La piste d’une explosion accidentelle de 2750 tonnes de nitrates d’ammonium saisis en 2014 à bord d’un navire poubelle, le Rhosus battant pavillon moldave, est pour le moment privilégiée par les autorités libanaises. Cette explosion équivaudrait à celle de 600 tonnes de TNT ou encore à un tremblement de terre de 3.3 sur l’échelle de Richter.

FAUX

Cependant, ces vidéos sont fausses pour plusieurs raisons:

Certains spécialistes notent que le missile a été incrusté dans la vidéo après le passage en faux-mode infrarouge.

De plus, un missile qui tombe ainsi ne devrait pas être visible plusieurs fois comme cela est le cas comme on peut le voir sur cette série d’images passées au ralenti durant les différentes millisecondes de l’enregistrement sur une vidéo qui ne prend en réalité que 30 images par seconde au maximum.

Plusieurs fausses vidéos ont également circulé. Sur une des vidéos, prises d’un autre angle, pris à proximité du siège de l’Electricité du Liban, on voit un missile balistique arriver sur le port de Beyrouth. Il s’agit également d’un montage comme le prouve la vidéo originale sur laquelle nous ne voyons pas de missile arriver sur les lieux de l’explosion, vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux bien avant l’enregistrement qui a été modifié

La vidéo originale

la vidéo originale

La vidéo modifiée dont la qualité a été dégradée et modifiée par un zoom. On voit le missile ajouté par la suite.

la vidéo modifiée

Il s’agit donc d’être prudent et de pas croire à toutes les fake news qui circulent sur les groupes WhatsApp et autres.

Prudence donc quand vous transférez de manière virales de tels messages. La plupart du temps, il s’agit de fake news.