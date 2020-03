Le Centre Paris Anim’ Mercoeur se positionne comme acteur de l’ouverture permettant à chacun de découvrir la culture sous ses formes les plus variées, et notamment par la découverte d’autres pays. Pour cette nouvelle édition, notre choix s’est porté sur un pays où la richesse culturelle du proche orient et son ancrage en méditerranée ouvrent toutes les frontières : Le Liban c’est ce pays en équilibre sur un fil, qui a connu de nombreuses mutations, aussi rapides que violentes, et qui a vu naître de brillants artistes, que nous avons choisi de mettre à l’honneur.

Nous vous invitons à vous promener au gré des parfums de cèdre et d’agrumes, entre passé meurtri et avenir prometteur, et à venir partager ateliers d’initiation, concerts, expositions, films ou encore spectacles vivants tout au long de ce mini festival consacré au LIBAN. Nous vous donnons donc rendez-vous pour dix jours de convivialité et de rencontres.

PROGRAMME

DU 25 mars au 3 Avril 2020 (aux horaires d’ouverture de la structure)

Le SIJ Mercoeur à l’heure du Liban

Le SIJ (ex PIJ) Mercoeur met à votre disposition un ensemble d’informations et de documentations sur le thème de l’enseignement (études supérieures), et sur le thème du tourisme (vacances, weekends, excursions, culture : arts, fêtes et cuisine).

Exposition

Beyrouth entre failles et interstices

Cette exposition photos en noir et blanc, de Mayssan Charafeddine, est une célébration de la volonté de vie. Gerbes et arbres plongent leurs racines dans la pierre et habitent ainsi des espaces qui étaient voués à l’abandon et à l’oubli. Dans les failles des immeubles abandonnés de la guerre et les craquelures d’asphaltes bourgeonnent ainsi l’espoir d’une nouvelle vie.

Métaphore de la résilience des libanais, ce projet rappelle que rien n’arrêtera la vie à reprendre son cours, et que la beauté se fait voir là où l’on ne l’attend pas.

Vernissage mercredi 25 mars à 19h00 en présence de l’artiste

Diaporama sous-titré : PARISBEIRUT

Sur la «Place Mercoeur», nous vous proposons le diaporama PARISBEIRUT. Ces séquences d’interviews réalisées à Beyrouth en 2018 font s’interroger de jeunes libanais·e·s sur des questions de lutte et d’engagement et sur leur propre positionnement dans la société actuelle. Ces témoignages vidéo s’inscrivent dans un projet homonyme, une création théâtrale du collectif OSOR.

Réalisé par Cécile Roqué Alsina

La bibliothèque à l’heure du Liban (aux horaires de la bibliothèque)

Les bénévoles de la bibliothèque vous proposent une sélection de livres pour enfants et adultes d’auteurs Libanais.

DU 25 au 27 Mars

Restauration Bar de 13h00 à 18h00

Dans le cadre des actions de financement des projets vacances et loisirs, les familles du centre social vous invitent pendant trois jours à venir découvrir les différentes spécialités culinaires libanaise. Vente à petits prix

Les mercredis 25 mars et 1er avril

Atelier BD de 14h00 à 16h00

Imagine ton histoire se déroulant dans le temple de BAALBEK

Après avoir situé le contexte historique et géographique, il s’agit durant ces ateliers, de concevoir une planche de bande-dessinée avec une histoire de son choix se déroulant dans le temple de BAALBEK. L’objectif est de stimuler l’imagination des participants et les sensibiliser à la culture libanaise. Gratuit sur réservation

Mercredi 25 mars

Atelier jeux de 16h00 à 18h00

Le Point Information Jeunesse Mercoeur vous invite à venir jouer seul(e) ou en famille à des jeux éducatifs et de divertissements sur le thème du Liban. Apprendre la géographie du Liban, quiz, cartes interactives, mots et expressions Libanais… tout en s’amusant.

Participation libre

Apéritif musical à 18h30

Voyage musical avec Wassim Ben Chaouacha sur les routes du Moyen Orient. Wassim Ben Chaouacha est un soliste d’Oud et directeur de l’Ecole des Musiques Méditerranéennes de Paris. Il est diplômé du conservatoire national de Tunis et de la Sorbonne Paris IV. Entrée gratuite

Vernissage de l’Exposition « Beyrouth entre failles et interstices » à 19h00

Atelier de 17h00 à 20h00

Grande fresque collective

Laissez libre cours à votre imagination en apportant votre approche personnelle autour de la création d’une grande fresque collective sur le thème du Liban. Participation libre

Vendredi 27 mars

Ciné-club à 20h30

Programmation en cours

Samedi 28 mars

Marché Libanais de 9h30 à 13h00

Le Liban est connu pour ses spécialités culinaires. Avec Philippe, partez à la découverte de produits colorés et savoureux qui reflètent la diversité des saveurs du Liban. Vente à petits prix

Stage de 10h30 à 12h30

Initiation à la langue Arabe

Avec Josiane, d’origine libanaise, venez-vous initier aux bases de la langue Arabe classique. Gratuit sur réservation

Café-Concert de 19h00 à 23h00

19h00, Christine Abou Nasr vous attend au bar pour une dégustation de plats typiquement Libanais. Au menu : Taboulé, houmous, rakakat, samboussiks, kafta… et autres, venez passer un bon moment!

Vente à petits prix

20h00 : Concert « Nuit d’Orient ».

Ce trio musical interprétera un répertoire oriental alliant tradition et modernité. Voyage du Moyen-Orient à la France.

Concert qui revisite les chefs-d’œuvre de la musique instrumentale et vocale du Moyen Orient et plus particulièrement ceux du Liban. Il rendra particulièrement hommage à la grande Diva de la musique libanaise Fairuz.

Dimanche 29 mars

Atelier préparation du goûter de 13h30 à 15h30

Préparation de recettes Libanaises (sucrées et salées), un atelier ouvert à tous. Goûter à l’issue du film.

Ciné-goûter à 15h30

Wardi, film de Mats Grorud

Beyrouth, Liban. Wardi, une jeune Palestinienne, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés. Sidi, son arrière-grand-père lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. A partir de 9 ans. Gratuit sur réservation

Lundi 30 mars

Echange de recettes libanaises de 14h00 à 16h00

Dans le cadre des activités du Centre Social Mercoeur, nous vous proposons de venir partager vos recettes libanaises.

Atelier ouvert à tous

Atelier d’écriture de 18h00 à 19h30 & de 19h30 à 21h00

Les ateliers d’écriture encadrés par Marc vous accueillent pour dialoguer avec des auteur.e.s francophones libanais.

Gratuit sur réservation

Mardi 31 mars

Initiation à la danse Dabké avec Nancy Naous

de 17h00 à 18h00 pour les 7/11 ans & de 19h00 à 20h30 pour les adultes

Selon la tradition folklorique libanaise, la Dabké était pratiquée pour venir en aide aux jeunes mariés afin de construire leurs nouvelles maisons. Venez-vous initier à cette danse folklorique du Proche orient.

Gratuit sur réservation

Mercredi 1er avril

Initiation au Oud de 13h00 à 15h00

Les élèves des cours de formation musicale et de guitare du Centre Mercoeur vont s’initier avec Wassim Ben Chaouacha, musicien professionnel, à la pratique du Oud, instrument à cordes par excellence de la musique arabe médiévale et moderne.

Démonstration de Oud à 15h00

Sur la place Mercoeur, vous êtes invités à assister à une petite démonstration avec Wassim.

Spectacle de conte dès 5 ans à 15h00

« De l’orient à l’Occident… » Par Theresa Amoon

«Et si on suivait le parcours d’une fille qui se déplace beaucoup, comme le font souvent les descendants des phéniciens? Ces histoires commencent dans les plaines où courent les indiens d’Amérique, traversent les villages européens, se poursuivent dans le désert moyen-oriental, campagne chinoise». Gratuit sur réservation

Jeudi 2 avril

Stage de 10h00 à 11h30

> Initiation à la danse orientale avec Leila Haddad

Leila Haddad fait de la danse orientale, un art majeur bien éloigné des clichés. Elle bouscule les règles en ouvrant à la danse orientale, la «voie royale». Gratuit sur réservation

Vendredi 3 avril

Atelier contes « spécial Liban » à 17h00

Dans le cadre des activités Contes du vendredi en direction des tout petits. Un atelier Contes Spécial Liban vous sera proposé à partir de 17h00. Les parents sont les bienvenus. Gratuit sur réservation

Ciné Léon à 20h30

« Focus sur le Liban » de Rami Al Rabih

Série de 8 courts métrages (78 mn) autour de la Danse. Suivi d’un débat «Filmer la danse au Moyen-Orient». En présence du réalisateur Rami Al Rabih.

Suivi de l’habituelle auberge espagnole, vient qui veut avec de quoi manger et boire.

Gratuit sur réservation