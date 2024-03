Selon la dernière enquête de Bloomberg auprès des économistes, le Liban pourrait s’attendre à un avenir économique légèrement plus lumineux en 2024, avec une croissance du PIB réel projetée à 1,3%. Cette prévision modérée représente une baisse par rapport à l’estimation antérieure de 2,5% issue de l’enquête de décembre 2023, reflétant une réalité nuancée dans laquelle le pays navigue à travers des défis persistants et des signaux positifs émergents.

Le tableau est complexe : les prévisions de croissance individuelles varient largement, oscillant entre une contraction possible de 1% et une croissance optimiste de 5% pour l’année à venir. Cette médiane de 1,6% de croissance indique que, malgré des projections diverses, il y a un fil d’espoir tenace parmi les analystes pour l’économie libanaise. En effet, plus de la moitié des participants à l’enquête envisagent une amélioration du PIB au-delà de la croissance actuelle de 1,4%. Cependant, cette amélioration modeste doit être considérée dans le contexte d’une nation luttant contre les conséquences d’une crise économique profonde, marquée par une inflation galopante et des déficits fiscaux importants.

L’inflation, fléau persistant de l’économie libanaise, est projetée en moyenne à 95% pour 2024. Cette estimation, bien qu’inférieure aux 83,3% pronostiqués en décembre 2023, reste vertigineuse et met en lumière la difficulté continue de contenir la hausse des prix à la consommation. Les estimations des analystes varient de 38,3% à une hyperinflation alarmante de 170%, ce qui souligne la précarité et la volatilité de la situation économique. Le consensus semble s’aligner sur une inflation toujours élevée, mais peut-être plus contrôlée que dans les années précédentes, avec près de deux tiers des participants anticipant une inflation entre 76% et 100%.

Le déficit fiscal, un autre indicateur de la santé économique, est également source de préoccupations, quoique dans une moindre mesure. Les analystes envisagent un déficit à 2,2% du PIB en 2024, ce qui représente une amélioration notable par rapport à la prévision précédente de 2,9%. Les avis divergent cependant sur l’ampleur de ce déficit, avec des projections allant d’un quasi-équilibre budgétaire à un déficit de 5,4%. Cette amélioration est un signe encourageant qui pourrait refléter des efforts de réformes budgétaires et une meilleure gestion des finances publiques.

Le compte courant, représentant les transactions nettes d’un pays avec le reste du monde, est également sujet à débat. Les économistes s’attendent à un déficit actuel allant de 9% à 21,8% du PIB pour l’année, avec une médiane à 17,9%. Cela représente une amélioration par rapport au sondage de décembre 2023, où le déficit médian était attendu à 16,3%. Ce léger progrès peut être perçu comme le résultat de réformes structurelles, de la croissance des exportations ou de la réduction des importations.

Dans le contexte libanais, ces chiffres doivent être interprétés avec prudence. Le pays est en effet confronté à des enjeux socio-économiques majeurs, notamment une dette publique astronomique, une monnaie nationale en chute libre et des tensions politiques internes et régionales. La crise bancaire, qui a atteint un point critique en 2019, continue d’affecter la confiance des investisseurs et des consommateurs. De plus, les répercussions de la pandémie de COVID-19 et les explosions dévastatrices du port de Beyrouth en août 2020 ont encore aggravé la situation économique déjà fragile du pays.

L’avenir économique du Liban est donc à la croisée des chemins.