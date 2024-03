Forces Libanaises et Courant Patriotique Libre : Entre Convergence et Divergence sur le Soutien à Hezbollah

Publicité

Les Forces Libanaises ont exprimé lundi, dans une déclaration, leur incapacité à converger avec le Courant Patriotique Libre (CPL) tant que ce dernier continue de soutenir Hezbollah. Cette position souligne une ligne de fracture toujours importante dans le paysage politique libanais, révélant des visions divergentes sur la manière de parvenir à la souveraineté et à la stabilité nationales, alors que le Liban est toujours sans président de la république et que les crises politiques, économiques et financières s’enveniment.

La déclaration mentionne l’existence d’une communication entre les Forces Libanaises et le CPL, ayant abouti à un candidat présidentiel commun. Cependant, pour atteindre une véritable convergence, les Forces Libanaises insistent sur la nécessité de “compréhensions nationales partant d’une vision souveraine,” vision actuellement compromise par le soutien du CPL à Hezbollah.

Lors d’une conférence annuelle dimanche, Jebran Bassil, chef du CPL, a appelé le patriarche maronite Beshara al-Rahi à rassembler les leaders chrétiens. Malgré cette initiative, les Forces Libanaises pointent du doigt le soutien réitéré de Bassil à ce qu’il qualifie de “résistance protégeant le Liban,” identifiant là un “point fondamental de désaccord.”

Les Forces Libanaises conditionnent toute convergence future à une prise de position claire du CPL contre l’armement de Hezbollah. “À moins que Bassil annonce que Hezbollah doit déposer les armes, nous ne voyons aucune raison de convergence,” affirme la déclaration, ajoutant que l’aspiration du peuple libanais à l’avènement d’un “véritable État” est entravée par Hezbollah.

D’autre part, Jebran Bassil a affirmé que le mémorandum d’entente de 2006 entre le CPL et Hezbollah “n’est pas effondré” bien qu’il nécessite une “amélioration.” Lors du dîner annuel du CPL, Bassil a reconnu que les idées du mémorandum restent valides mais que des améliorations, qui n’ont pas encore eu lieu, sont nécessaires.

Bassil a également souligné que c’était Hezbollah qui s’était éloigné des principes du mémorandum, notamment en abandonnant la construction de l’État et le partenariat, et en dépassant son rôle de protection du Liban. Toutefois, il réitère le soutien du CPL à la résistance contre Israël et le terrorisme, “tant que l’armée à elle seule n’est pas capable de remplir cette mission,” tout en précisant que la libération de la Palestine “n’est pas la responsabilité du Liban seul.”

“Le Liban ne peut être neutre dans le conflit avec Israël, mais il peut se distancer des conflits qui lui nuisent,” a conclu Bassil, marquant une tentative de nuancer la position du CPL tout en maintenant son engagement envers certaines formes de résistance.