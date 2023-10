Gisèle Khoury, une voix singulière devenue plurielle de la presse libanaise, s’est éteinte

Publicité

Gisèle Khoury est partie ce dimanche 15 octobre au matin vers un Monde meilleur. C’est un peu de l’Histoire moderne de la presse et des médias qui s’en est allée avec elle.

Figure quelque peu singulière du milieu, elle a débuté sa carrière en 1985, sur la chaine LBC en vogue à l’époque. Point particulier, c’était dans la culture qu’elle avait alors choisi de contribuer.

Elle s’investira ensuite dans l’aventure de la chaine d’information Al Arabiya à sa création dès 2002 pour y présenter un programme politique entre 2003 et 2013 avant de rejoindre la BBC Arabic dans le cadre de documentaires politico-historique, cela afin de mieux comprendre la région.

Si Gisèle Khoury avait rejoint les pays arabes, c’est cependant avec la fondation Samir Kassir, du nom de son 2ème mari assassiné le 2 juin 2005 qu’elle montrera son attachement toujours profond au Liban. Cette fondation qu’elle a créé est devenu le porte-drapeau d’un combat qui est cher aujourd’hui, à l’heure où les crises et l’autocensure ou la censure touche le Pays des Cèdres, en coopération notamment avec l’Union européenne, un combat qui se poursuivra, nul doute à ce sujet, à travers ses proches.

À travers cette fondation, Gisèle Khoury voulait également témoigner et poursuivre la mission que s’était donné son mari Samir Kassir, figure majeure de la presse et dénonçant l’hypocrisie d’un certain milieu, celui de l’establishment politique et financier, notamment avec l’Orient Express qui finira par être boycotté et qui devra clore ses colonnes face à la concurrence déloyale et le boycott des régies publicitaires.

C’est aussi le premier journaliste libanais qui a eu le courage de dénoncer l’occupation syrienne du Liban tout en se prononçant pour une laïcité des institutions publiques. Au-delà du Liban, il était aussi un ardent défenseur de la démocratie au sein des pays arabes ou encore des différentes causes qu’on connait toujours aujourd’hui, notamment face à la montée de l’Islamisme ou encore face aux conséquences des inégalités sociales induites par la crise financière.

Ce combat était également devenu son combat.

Elle laisse également derrière elle, une fille Rana et un fils Marwan, issus de son premier mariage.

C’est avec émotion que nous présentons nos condoléances à sa familles et à tous ses proches et collaborateurs.

