Le trafic aérien a augmenté de 78% ces 9 premiers mois par rapport à l’année dernière, indique les autorités aéroportuaires de l’aéroport international de Beyrouth. Le nombre des rotations aériennes a augmenté de 47.1% à lui seul soit plus de 14 000 aéronefs au départ et à l’arrivée, et celui du fret aérien de 14.3%

Le nombre des passagers à l’arrivée est également revu à la hausse avec 83% de personnes, soit, 1 478 178 arrivées au Pays des Cèdres. Le nombre des personnes au départ du Liban est également revu à la hausse avec 74.2% et 1 593 710 départs.

Côté fret, 19 602 tonnes ont été déchargées et 31 772 tonnes ont été exportées via l’AIB.

