« Pays des occasions perdues » : à Paris, une phrase révèle une inquiétude plus grave sur le Liban

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La formule aurait été prononcée au Quai d’Orsay devant une personnalité libanaise de premier plan. Elle tient en quatre mots, mais elle est beaucoup plus sévère qu’un simple commentaire diplomatique : le Liban serait devenu le « pays des occasions perdues ».

La confidence ne s’arrête pas là. Le responsable français aurait exprimé une crainte plus profonde : à force de laisser passer les occasions de remettre ses institutions en ordre, le Liban pourrait finir par perdre non plus une réforme, un financement ou une séquence diplomatique favorable, mais l’État lui-même.

C’est cette seconde partie qui donne tout son poids à la première.

Paris ne décrirait donc pas seulement un pays lent à décider. La préoccupation porterait sur l’accumulation des occasions manquées, dans un moment où plusieurs dossiers arrivent simultanément à un point critique : le Sud reste sous le feu, les négociations avec Israël cherchent un nouveau souffle, la question du monopole des armes revient au premier plan, le système bancaire attend toujours un règlement de ses pertes, les discussions avec le Fonds monétaire international doivent reprendre et l’avenir de la présence internationale au Sud doit être préparé.

Pris séparément, chacun de ces dossiers pourrait encore être reporté. Leur convergence change la nature du problème. Le Liban ne dispose plus nécessairement du même luxe du temps.

La confidence française prend alors une autre dimension. Elle ressemble moins à une formule brillante qu’à un avertissement : le risque n’est plus seulement que Beyrouth manque une occasion supplémentaire. C’est que les autres commencent à organiser l’après-Liban sans attendre que les Libanais aient choisi leur propre direction.

Le mot important n’est peut-être pas « occasions », mais « perdues »

Le Liban a souvent transformé l’attente en méthode politique. On diffère une décision parce qu’un rapport de force peut évoluer. On reporte une réforme parce qu’un compromis interne n’est pas mûr. On attend une médiation étrangère, une élection, une nouvelle administration américaine, un changement en Syrie, une évolution en Iran ou une initiative française. Cette capacité à différer a parfois permis d’éviter des ruptures brutales.

Elle a aussi fini par produire une culture du provisoire.

Or la séquence actuelle contient plusieurs fenêtres qui ne resteront pas nécessairement ouvertes.

Sur le plan diplomatique, le gouvernement de Nawaf Salam bénéficie encore d’une interlocution soutenue avec Washington et les institutions financières internationales. Sa visite américaine a permis des rencontres de haut niveau sur les questions politiques, militaires et financières. Un retour d’une délégation du Fonds monétaire international est prévu après les réunions annuelles du Fonds et de la Banque mondiale afin de reprendre les négociations. La France, de son côté, continue de s’impliquer dans les dossiers libanais. Un envoyé économique du président Emmanuel Macron, Jacques de Lajugie, a rencontré Nabih Berri pour discuter notamment des textes de réforme adoptés par le Parlement et des questions financières et économiques.

Ce sont des canaux ouverts. Ce ne sont pas des chèques en blanc.

C’est précisément là que la notion d’« occasion perdue » prend son sens. Une capitale étrangère peut soutenir un gouvernement, envoyer un émissaire, aider l’armée ou encourager un accord. Elle ne peut pas remplacer durablement la décision politique libanaise.

Le danger signalé par la confidence française serait donc celui d’un pays qui confondrait encore disponibilité internationale et disponibilité illimitée.

Paris voit arriver plusieurs horloges à zéro en même temps

Le problème libanais de 2026 ne ressemble plus exactement à celui des années précédentes. Plusieurs échéances se superposent.

La première est sécuritaire. Les attaques israéliennes se poursuivent dans le Sud. L’armée libanaise est elle-même exposée dans des zones où elle accompagne le retour ou les déplacements des habitants. Un militaire et trois civils ont notamment été blessés à Nabatiyeh al-Fawqa lors de l’explosion d’un objet suspect, tandis que d’autres frappes et opérations ont été rapportées dans la région.

La deuxième horloge concerne les négociations. Une nouvelle réunion militaire libano-israélienne est envisagée autour du 20 octobre à Tampa, sous médiation américaine. Beyrouth cherche à obtenir un retrait israélien et une réduction des opérations. Washington insiste en parallèle sur l’application concrète du monopole des armes par l’État.

La troisième est internationale. La Finul approche de la fin de sa mission. Derrière la question du départ des Casques bleus se cache un problème beaucoup plus vaste : qui observera demain la Ligne bleue, documentera les violations, assurera les mécanismes de liaison et soutiendra l’armée dans cette zone ?

La quatrième est financière. Le gouvernement cherche à relancer les négociations avec le Fonds monétaire international alors que le règlement des pertes du système financier reste incontournable.

Enfin, une cinquième horloge est intérieure : celle de la capacité du pouvoir à profiter de la période actuelle pour rétablir progressivement l’autorité de l’État.

Ces calendriers ne sont pas identiques, mais ils se croisent. Et c’est probablement ce croisement qui nourrit l’inquiétude française.

Le Liban peut encore gagner du temps sur un dossier. Il devient beaucoup plus difficile d’en gagner simultanément sur cinq.

L’inquiétude française porte d’abord sur l’État

La partie la plus forte de la confidence est la crainte d’une « perte de l’État libanais ».

Il serait excessif d’interpréter cette expression comme l’annonce d’une disparition du Liban. Rien dans les éléments disponibles ne permet une lecture aussi littérale. La formule renvoie plutôt au risque d’un État qui conserverait ses institutions formelles tout en perdant progressivement sa capacité à décider, financer, contrôler et protéger.

Un État peut continuer d’avoir un président, un Parlement, un gouvernement et des administrations tout en voyant une partie croissante de ses fonctions lui échapper.

La sécurité en est l’exemple le plus évident. Si la décision de guerre et de paix n’est pas entièrement détenue par les institutions, l’État reste incomplet. Mais la même question se pose pour les finances. Lorsqu’un système bancaire s’effondre pendant des années sans mécanisme définitif de répartition des pertes et de remboursement des déposants, c’est également la capacité de l’État à arbitrer qui est en cause.

Elle se pose encore pour l’électricité, les déchets, l’eau, l’éducation publique ou les infrastructures.

C’est donc l’accumulation qui devient dangereuse. Un pays peut survivre longtemps à une crise sectorielle. Il résiste beaucoup moins bien lorsque l’exception devient le mode normal de fonctionnement de presque tous les secteurs.

La formule française semble précisément pointer cette accumulation.

Le Sud concentre toutes les contradictions

C’est au Sud que la question de l’État devient la plus concrète.

Beyrouth affirme vouloir étendre son autorité et faire de l’armée la force légitime sur l’ensemble du territoire. Dans le même temps, Israël maintient des positions et poursuit des opérations. Le Hezbollah conserve son arsenal. La Finul s’approche d’une transformation ou d’un départ. Les habitants, eux, veulent revenir, reconstruire leurs maisons et reprendre une vie normale.

Ces quatre réalités se superposent sur le même espace.

La difficulté pour Joseph Aoun et Nawaf Salam est évidente. Ils doivent renforcer l’État sans donner l’impression d’exécuter une demande étrangère. Ils doivent traiter la question des armes sans provoquer une confrontation interne. Ils doivent obtenir le retrait israélien sans disposer eux-mêmes du levier militaire permettant de l’imposer. Enfin, ils doivent convaincre les partenaires étrangers d’investir dans la reconstruction alors que l’environnement sécuritaire reste instable.

La France connaît parfaitement cette équation.

C’est probablement pourquoi la notion d’occasion devient centrale. Si un accord permettait simultanément une réduction des attaques, un retrait israélien, une extension de l’autorité de l’armée et un mécanisme international de garantie, le Liban disposerait d’une fenêtre rare pour transformer la situation au Sud.

Mais une fenêtre n’est pas un résultat.

Elle peut aussi se refermer.

Le précédent des réformes financières pèse lourd

L’inquiétude extérieure ne naît pas seulement de la guerre. Elle se nourrit d’une expérience beaucoup plus ancienne : celle des réformes annoncées puis retardées.

Depuis l’effondrement financier, les autorités libanaises ont été confrontées à une question qu’aucun gouvernement ne peut contourner : qui absorbera les pertes accumulées dans le système bancaire ?

La réponse conditionne tout le reste.

Elle détermine le sort des déposants, l’avenir des banques, la crédibilité de la Banque du Liban, la capacité à attirer de nouveaux capitaux et les relations avec les institutions financières internationales. Pourtant, le dossier reste politiquement explosif parce que toute solution distribue nécessairement des pertes entre différents acteurs.

La visite américaine de Nawaf Salam montre que cette question est de nouveau arrivée au premier plan. Avec le ministre des Finances Yassine Jaber et le ministre de l’Énergie Joe Saddi, le Premier ministre a rencontré la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Il a été convenu qu’une délégation du Fonds se rendrait au Liban après les réunions annuelles pour reprendre les négociations.

Autrement dit, une nouvelle fenêtre s’ouvre.

La lecture française des « occasions perdues » résonne particulièrement ici. Le Liban a déjà connu des moments où l’aide internationale, les conférences de soutien et la disponibilité des bailleurs étaient réelles. Les promesses de réforme n’ont pas toujours été suivies de l’application attendue.

Le risque serait que les partenaires internationaux regardent désormais les annonces avec beaucoup plus de scepticisme et demandent des résultats avant de mobiliser leurs ressources.

Paris ne veut pas être seulement le pompier d’un incendie permanent

La France entretient avec le Liban une relation qui dépasse la gestion ponctuelle des crises. Cette proximité explique aussi une forme particulière d’impatience.

Paris a régulièrement joué le rôle de médiateur, de facilitateur ou de soutien. Mais la logique du sauvetage permanent atteint ses limites lorsque chaque sortie de crise prépare la suivante.

La visite à Beyrouth d’un envoyé économique du président français est révélatrice de cette évolution. Les discussions ne portent pas uniquement sur la diplomatie ou la sécurité. Elles concernent les lois de réforme, les finances et l’économie. Le message implicite est clair : la survie politique du Liban ne peut pas être dissociée de la reconstruction de ses institutions économiques.

Cela explique également pourquoi la France peut regarder avec inquiétude le risque de fragmentation de l’État.

Un Liban incapable de rétablir ses institutions ne représente pas seulement un problème pour les Libanais. Il devient un foyer permanent d’instabilité en Méditerranée orientale, dans une région déjà secouée par les guerres, les déplacements de population et les affrontements entre puissances.

L’intérêt français n’est donc pas uniquement historique ou affectif. Il est aussi stratégique.

« Occasion perdue » ne veut pas dire que Paris considère la partie terminée

La sévérité de la formule ne doit pas être surinterprétée.

Si la diplomatie française considérait que le Liban était définitivement perdu, elle n’aurait guère de raison de continuer à investir politiquement dans ses institutions, à envoyer des représentants, à discuter des réformes ou à participer aux réflexions sur l’avenir du Sud.

L’avertissement signifie précisément l’inverse : il reste encore quelque chose à sauver.

Mais Paris semble craindre que les responsables libanais continuent à traiter chaque problème comme s’ils disposaient d’un temps illimité.

La nuance est fondamentale.

Une occasion perdue suppose qu’une occasion existait. Et le Liban en possède encore plusieurs : reconstruire une relation fonctionnelle avec les institutions financières internationales ; réformer son système bancaire ; renforcer son armée ; obtenir une solution sur le Sud ; réorganiser la présence internationale après la Finul ; remettre en marche ses infrastructures ; rétablir des relations plus normales avec les pays arabes et attirer des investissements.

Ce qui inquiète, c’est leur simultanéité.

Rater une fenêtre est une mauvaise nouvelle. En rater plusieurs au même moment peut modifier durablement la perception du pays.

Le vrai risque : que les partenaires étrangers cessent d’attendre Beyrouth

C’est probablement la conséquence la plus sérieuse.

Pendant longtemps, le Liban a bénéficié d’une forme de patience internationale. Sa complexité communautaire, la fragilité de ses équilibres et son exposition aux conflits régionaux servaient à expliquer la lenteur de ses décisions. Les partenaires étrangers pouvaient accepter qu’une réforme prenne plus de temps ou qu’un compromis nécessite plusieurs étapes.

Cette patience n’est pas forcément infinie.

Lorsque les partenaires considèrent qu’un État ne peut pas prendre une décision, ils finissent par construire des solutions qui réduisent le rôle de cet État. Dans le domaine humanitaire, les financements passent davantage par des organismes internationaux. Dans le domaine sécuritaire, des mécanismes extérieurs prennent de l’importance. Dans le domaine économique, les investisseurs cherchent des garanties qui contournent le risque souverain.

C’est là que la crainte de « perdre l’État » devient concrète.

Il n’est pas nécessaire que les institutions disparaissent. Il suffit que les grandes décisions soient progressivement prises ailleurs, que les financements soient conditionnés ailleurs et que les garanties de sécurité soient conçues ailleurs.

Le Liban continuerait alors d’exister juridiquement tout en voyant se réduire sa souveraineté réelle.

Le danger d’un pays administré par ses crises

Il existe un autre symptôme des occasions perdues : la politique finit par ne plus produire de projet, mais seulement des réponses à l’urgence.

Une frappe appelle une réunion sécuritaire. Une pénurie appelle une mesure temporaire. Une crise bancaire appelle une circulaire. Une fermeture de route appelle une médiation. Une menace de guerre appelle une tournée diplomatique. Chaque problème obtient une réponse immédiate, mais rarement une architecture durable.

Cette méthode peut maintenir le système en vie.

Elle ne reconstruit pas l’État.

La confidence française semble viser exactement cette différence. Paris ne demanderait pas simplement davantage d’activité gouvernementale. Il s’inquiéterait d’un pays capable de multiplier les initiatives sans parvenir à transformer ces initiatives en décisions irréversibles.

Or la période actuelle offre précisément l’occasion de tester cette capacité.

Joseph Aoun est président de la République. Nawaf Salam dirige le gouvernement. Karim Souaid est à la tête de la Banque du Liban. Le dialogue avec Washington est ouvert. Le Fonds monétaire international doit revenir. La France reste engagée. Les partenaires arabes réévaluent leurs relations avec Beyrouth. Même le dossier militaire avec Israël dispose d’un canal de négociation.

Rarement autant de portes ont été ouvertes en même temps.

C’est précisément pourquoi les perdre aurait un coût aussi élevé.

La phrase du Quai d’Orsay est aussi un avertissement aux responsables libanais

Le caractère privé de la remarque lui donne une valeur particulière. Il ne s’agit pas d’un communiqué diplomatique calibré, où chaque mot doit éviter de froisser. Elle aurait été adressée à une personnalité libanaise importante dans un échange où la franchise était possible.

« Pays des occasions perdues » n’est donc pas une formule destinée au public français. C’est un message adressé, indirectement, à la classe dirigeante libanaise.

Le message peut se résumer ainsi : le soutien extérieur existe encore, mais il ne peut pas produire à la place du Liban les décisions dont l’État a besoin.

Paris peut discuter avec Washington. Il peut envoyer des émissaires. Il peut soutenir l’armée. Il peut encourager les investissements et les réformes. Il peut participer à la recherche d’une formule pour le Sud. Mais aucune capitale étrangère ne peut décider de la répartition des pertes bancaires, restaurer l’autorité administrative, régler les rivalités politiques ou fabriquer une souveraineté libanaise contre la volonté des acteurs libanais eux-mêmes.

À un moment, la politique étrangère atteint sa limite.

Cette limite commence là où la responsabilité intérieure devrait commencer.

Et si l’occasion actuelle était justement la dernière avant un changement de modèle ?

Il faut rester prudent : rien dans les éléments disponibles ne permet d’affirmer qu’un ultimatum français aurait été adressé au Liban, ni que Paris aurait fixé une échéance après laquelle il se désengagerait. La confidence ne dit pas cela.

Elle révèle toutefois un changement de ton.

L’inquiétude ne porte plus seulement sur une crise particulière. Elle porte sur la capacité de l’État à profiter des ouvertures qui se présentent avant que le contexte ne change de nouveau.

Car le contexte changera.

Les priorités américaines peuvent évoluer. Les élections israéliennes peuvent modifier le calcul à Tel-Aviv. Les négociations avec l’Iran peuvent déboucher sur un arrangement ou sur une nouvelle escalade. Les conditions du financement international peuvent se durcir. Les investisseurs peuvent choisir d’autres marchés. Le dispositif sécuritaire du Sud peut être redessiné.

Aucune de ces évolutions n’attendra que Beyrouth ait terminé ses discussions internes.

C’est sans doute ce qui rend la phrase française si mordante. Le Liban a longtemps survécu en attendant que l’histoire lui offre une nouvelle occasion après avoir laissé passer la précédente. Le diagnostic qui se dessine à Paris est que cette méthode devient dangereuse.

Cette fois, à force de perdre les occasions, ce n’est peut-être plus seulement l’occasion suivante qui risque de disparaître. C’est la capacité de l’État libanais à décider lui-même de ce qui viendra après.

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