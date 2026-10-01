Tampa, le huis clos où Washington veut redessiner les règles du jeu au Sud-Liban

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Le rendez-vous tient presque du paradoxe. Pour tenter de régler une partie du conflit au Sud-Liban, les délégations libanaise et israélienne devraient se retrouver à plus de 10 000 kilomètres de la frontière, en Floride, au cœur même du dispositif militaire américain. La date avancée est le 20 octobre 2026. Le lieu, lui, est beaucoup plus révélateur : le siège du commandement central américain à Tampa. Pas une capitale diplomatique. Pas les Nations unies. Pas un poste frontalier. Un état-major.

Ce détail change la lecture de la prochaine ronde. Officiellement, elle sera strictement militaire. Aucun négociateur spécialisé dans les dossiers civils, juridiques ou économiques ne devrait y participer. Le diplomate Simon Karam doit conduire la délégation libanaise, en présence de l’ambassadrice du Liban à Washington, Nada Hamada Mouawad. Les attaques israéliennes, les incidents sur le terrain et les mécanismes de coordination doivent figurer parmi les sujets discutés. Mais derrière ce programme apparemment technique se joue une partie autrement plus vaste.

Car la question n’est plus seulement de savoir comment empêcher la prochaine frappe ou gérer le prochain incident. Elle est de déterminer dans quel ordre devront intervenir les décisions qui pourraient transformer durablement le Sud. Israël doit-il commencer par se retirer pour permettre à l’État libanais de consolider son autorité ? Le Liban doit-il d’abord avancer beaucoup plus loin sur le monopole des armes avant d’obtenir un retrait ? Qui vérifiera les engagements ? Et surtout, quel dispositif remplacera demain une Finul appelée à quitter progressivement le terrain ?

C’est ce qui donne à Tampa son importance. La huitième ronde pourrait être moins une réunion supplémentaire qu’un laboratoire de l’après-guerre.

Le vrai résultat de la visite de Nawaf Salam est peut-être là

Nawaf Salam est allé aux États-Unis avec plusieurs dossiers sous le bras. Il en est revenu sans engagement américain public imposant à Israël un retrait immédiat. Mais un verrou paraît avoir sauté : le canal de négociation, gelé depuis plusieurs semaines, doit reprendre.

La différence est importante. Washington n’a pas accordé à Beyrouth tout ce qu’il demandait. En revanche, l’administration américaine refuse de laisser mourir le processus. Les échanges tenus aux États-Unis montrent que l’accord-cadre reste le centre de gravité de la démarche. Autrement dit, les Américains veulent conserver une architecture permettant de négocier même lorsque le terrain continue de brûler.

Le 20 octobre reste à confirmer définitivement. Mais les préparatifs sont suffisamment avancés pour que la composition envisagée de la délégation et le périmètre des discussions aient déjà circulé. Cette reprise intervient surtout avant les élections israéliennes du 27 octobre. Washington ne semble donc pas vouloir attendre que le paysage politique israélien soit stabilisé pour remettre les militaires autour de la table.

Ce calendrier dit quelque chose de la méthode américaine. Il faut préserver le canal avant de chercher l’accord. Éviter que l’absence de dialogue ne transforme chaque frappe en possible point de départ d’une confrontation plus vaste. Maintenir Israël et le Liban dans un mécanisme où Washington reste l’intermédiaire indispensable. Puis utiliser ce mécanisme pour traiter progressivement les dossiers les plus lourds.

Le problème est que Beyrouth et Washington n’entrent pas dans cette nouvelle séquence avec exactement la même définition de la première étape.

Le désaccord décisif tient en une question : qui doit bouger en premier ?

Le Liban défend une logique de réciprocité. L’État étend son autorité, l’armée se déploie, le dossier des armes avance et, parallèlement, Israël se retire des territoires occupés et cesse ses attaques. Cette synchronisation est politiquement essentielle. Elle permet aux autorités libanaises de démontrer que chaque progrès de l’État obtient une contrepartie.

Washington paraît pousser une logique plus exigeante. Le déploiement de l’armée au Sud est jugé nécessaire, mais insuffisant. Les messages transmis aux responsables libanais demandent des mesures concrètes concernant le monopole des armes. Selon les informations rapportées sur les discussions américaines, il ne s’agit plus seulement du sud du Litani. L’exigence concerne aussi le nord du fleuve et, plus largement, l’ensemble du territoire.

C’est ici que Tampa cesse d’être une simple réunion militaire.

Le Hezbollah ne devrait pas être présent autour de la table. Pourtant, son armement sera l’un des acteurs invisibles de la salle. Le raisonnement américain lie désormais de façon très étroite la question du retrait israélien à celle du monopole des armes par l’État. Lors d’un autre échange à Washington, un haut responsable américain a même présenté les deux mouvements comme les éléments d’une même équation : remise des armes du Hezbollah contre retrait israélien, avec nécessité de déterminer un mécanisme capable de vérifier l’application.

Cette formule paraît simple sur le papier. Sur le terrain libanais, elle ne l’est pas.

Le gouvernement a fait du monopole des armes une décision souveraine. Mais l’application de cette décision touche à l’équilibre intérieur, à la capacité opérationnelle de l’armée et au risque de confrontation civile. Beyrouth veut donc éviter qu’une mesure destinée à renforcer l’État ne provoque précisément l’effondrement de sa stabilité.

Les Américains, eux, montrent une impatience croissante. Des interlocuteurs diplomatiques rapportent un mécontentement devant ce qu’ils considèrent comme un rythme trop lent et une application encore insuffisamment lisible. C’est là que se trouve le nœud : Washington veut des actes mesurables ; Beyrouth veut que ces actes s’accompagnent de résultats visibles du côté israélien.

La négociation porte donc sur le territoire. Mais elle porte aussi sur le calendrier de la souveraineté.

Une négociation sous le feu, au sens littéral

Le contraste est brutal. Alors que l’on prépare une table de négociation en Floride, le Sud continue de subir bombardements, destructions et opérations israéliennes. Des localités comme Mansouri ont été touchées. D’autres secteurs autour de Nabatiyeh, du Jabal al-Rihane et de plusieurs villages du Sud restent sous pression.

Une évolution militaire mérite une attention particulière. Israël semble, dans certains secteurs, combiner réduction de sa présence humaine et maintien d’une capacité de contrôle par le feu. Des unités peuvent être retirées sans que cela signifie nécessairement l’abandon du terrain au sens stratégique. La surveillance, les frappes et la maîtrise de certains axes peuvent permettre de conserver une forme de contrôle sans multiplier les soldats exposés.

Cette distinction est capitale pour la future négociation. Un retrait militaire peut avoir plusieurs significations. Retirer une unité n’équivaut pas automatiquement à restituer une zone à l’autorité libanaise. Réduire les effectifs ne signifie pas nécessairement renoncer à une capacité d’intervention. C’est précisément pour cette raison que la question des mécanismes de vérification devient centrale.

Beyrouth cherche donc plus qu’une annonce. Il lui faut des mouvements identifiables sur le terrain. Des zones effectivement évacuées. Une réduction mesurable des attaques. Une possibilité réelle pour l’armée et les habitants de reprendre possession des espaces concernés.

Sans cela, la mécanique politique devient presque impossible à défendre.

Comment demander davantage à l’État libanais si les villages continuent d’être frappés ? Comment convaincre une population éprouvée que le monopole des armes constitue une garantie plus efficace si l’autre partie maintient ses positions et sa liberté d’action ? À l’inverse, Washington pose la question en sens opposé : comment demander à Israël de partir si l’État ne peut garantir qu’une infrastructure militaire autonome ne se reconstituera pas après son départ ?

Toute la difficulté tient dans ce cercle.

Tampa devra essayer de le briser.

Le Hezbollah ne sera pas à Tampa, mais Tampa parlera du Hezbollah

C’est probablement la contradiction la plus importante de cette ronde. Les discussions doivent être militaires et limitées. Pourtant, la question politique la plus lourde du Liban sera partout dans la pièce.

Les messages rapportés de Washington ne s’arrêtent d’ailleurs pas aux armes. Ils évoquent également les réseaux financiers et les institutions liées au Hezbollah. Cela montre que, dans la vision américaine, la pression n’est pas compartimentée. Le dossier militaire, la réforme du système financier, le contrôle des circuits monétaires et le soutien économique au Liban appartiennent à une même stratégie de renforcement de l’État.

La visite de Nawaf Salam l’a montré presque physiquement. Pendant qu’il discutait de sécurité et de souveraineté avec les responsables politiques américains, son équipe abordait aussi les réformes bancaires, le Fonds monétaire international et la restauration de la confiance financière. Les deux univers semblent éloignés. Washington tend au contraire à les rapprocher.

Cette approche place le gouvernement devant une équation redoutable. Il lui faut simultanément restaurer l’État, obtenir le retrait israélien, empêcher une nouvelle guerre, réformer un système bancaire sinistré et traiter la question des armes. Chacun de ces dossiers suffirait normalement à occuper un gouvernement pendant des années. Ils sont aujourd’hui imbriqués.

Voilà pourquoi la réunion de Tampa ne peut être comprise isolément. Elle constitue une pièce d’un dispositif beaucoup plus large.

Derrière Tampa se prépare déjà l’après-Finul

C’est peut-être l’élément le plus important et le moins visible de toute l’affaire.

La Finul approche de la fin de sa mission. Environ 7 500 membres de la force doivent progressivement quitter le Liban. Or aucune architecture de remplacement n’est encore définitivement arrêtée. Plusieurs pays européens ont manifesté leur disponibilité pour participer à une formule nouvelle. Une dizaine seraient disposés à contribuer à un dispositif alternatif. Mais disponibilité ne signifie ni mandat, ni accord politique, ni déploiement.

Le problème est immense. La disparition de la Finul ne signifie pas seulement le départ de soldats internationaux. Elle pose la question de la surveillance de la Ligne bleue, de la documentation des incidents, des mécanismes de liaison et de la présence d’un tiers entre deux armées qui restent techniquement ennemies.

Dans ce contexte, une information mérite une attention particulière : Washington envisagerait de pousser Beyrouth vers une nouvelle formule sécuritaire pour le Sud, pouvant inclure une force ou un dispositif spécifique après la Finul. Rien n’indique encore qu’un modèle définitif ait été adopté. Mais le simple fait que cette hypothèse circule change la perspective de Tampa.

La réunion du 20 octobre pourrait ainsi servir à discuter du présent tout en préparant le système qui devra fonctionner demain.

Et le choix du commandement central américain prend alors une autre dimension. Les discussions ne se dérouleraient pas seulement sous médiation américaine ; elles auraient lieu dans l’institution militaire qui possède les moyens de coordonner, surveiller et soutenir une architecture régionale de sécurité.

Le lieu devient presque un message.

Washington ne veut plus seulement négocier une trêve, mais un mécanisme

Depuis des années, le Liban vit au rythme d’accords qui réduisent momentanément la violence sans éliminer les causes de la confrontation. La nouveauté des discussions actuelles réside dans la place prise par la vérification.

Qui dira qu’Israël s’est effectivement retiré ? Qui constatera que les armes ont été retirées d’une zone ? Qui vérifiera qu’une infrastructure militaire ne se reconstitue pas ? Qui documentera une violation ? Qui interviendra lorsqu’une partie accusera l’autre de ne pas respecter ses engagements ?

Tant que la Finul était pleinement installée, une partie de ces fonctions disposait d’un cadre international connu, même imparfait. Sa disparition annoncée ouvre un vide.

Les Américains paraissent vouloir éviter que ce vide ne soit rempli uniquement par le rapport de force. D’où la recherche d’un mécanisme de contrôle. D’où l’importance accordée à l’armée libanaise. D’où, aussi, la pression pour que les engagements deviennent vérifiables.

Le danger pour Beyrouth serait qu’un dispositif conçu pour combler le vide finisse par imposer au Liban des obligations beaucoup plus précises que celles imposées à Israël. C’est là que la question de la réciprocité redevient essentielle. Un mécanisme ne vaut que par les engagements qu’il vérifie des deux côtés.

La prochaine ronde devra donc répondre à une interrogation simple, mais lourde : la vérification portera-t-elle seulement sur ce que fait le Liban, ou aussi sur ce que fait Israël ?

Le 20 octobre, juste avant les urnes israéliennes

Le calendrier ajoute encore une couche de complexité. Les élections israéliennes sont prévues le 27 octobre, une semaine seulement après la date envisagée pour Tampa.

Ce voisinage réduit probablement la marge pour des décisions spectaculaires. À quelques jours d’un scrutin, toute concession territoriale ou sécuritaire peut devenir un argument électoral. Dans le même temps, l’escalade peut elle aussi être utilisée politiquement. Plusieurs analyses publiées ces derniers jours relient d’ailleurs la tension militaire aux calculs électoraux israéliens, sans qu’il soit possible d’établir que chaque opération répond à cette logique.

Washington a néanmoins choisi de ne pas attendre.

Cela peut être lu comme une volonté de sanctuariser le canal avant que la campagne électorale ne rende toute discussion plus difficile. Le message serait alors moins : « trouvons un accord le 20 octobre » que : « personne ne quitte la table pendant que la région reste au bord d’une nouvelle explosion ».

Cette nuance est essentielle. Il serait excessif d’attendre de Tampa un règlement. Mais il serait tout aussi erroné de réduire la réunion à une formalité.

Si elle se tient dans les conditions annoncées, elle fixera les paramètres de la phase suivante.

Ce que le Liban peut réellement obtenir

Pour Beyrouth, la réussite ne se mesurera pas au nombre de communiqués. Elle se mesurera sur la carte.

Une avancée tangible pourrait prendre plusieurs formes : identification de secteurs dont Israël accepterait de se retirer, mécanisme empêchant l’extension des frappes, calendrier militaire, procédure de vérification ou accord sur le rôle futur de l’armée libanaise. Les informations disponibles ne permettent pas d’affirmer que l’un de ces résultats est déjà acquis.

C’est précisément là qu’il faut séparer le fait de l’attente.

La réunion est en préparation. Son caractère militaire est clairement évoqué. La date du 20 octobre est privilégiée. Les incidents et mécanismes de coordination doivent être discutés. En revanche, aucun retrait territorial précis n’est encore garanti dans les éléments disponibles.

Le Liban arrive donc à Tampa avec une faiblesse évidente : il négocie alors que son territoire continue d’être frappé. Mais il possède aussi un argument que Washington ne peut ignorer. Si le processus ne produit jamais de contrepartie israélienne visible, il affaiblira les acteurs libanais qui défendent précisément la primauté de l’État et de la négociation.

C’est un paradoxe majeur. Plus Washington veut renforcer l’État libanais, plus il a besoin que cet État puisse montrer qu’il obtient quelque chose.

Tampa pourrait décider de bien plus que la huitième ronde

Ce qui se prépare en Floride dépasse donc largement une réunion entre militaires. Plusieurs dossiers convergent au même moment : retrait israélien, monopole des armes, avenir du Hezbollah, rôle de l’armée, disparition progressive de la Finul, mécanisme de vérification et soutien américain aux institutions libanaises.

Pris séparément, chacun paraît connu. Mis ensemble, ils dessinent une architecture nouvelle.

Le changement le plus profond pourrait être là : la question du Sud est en train de passer d’un système centré sur la Finul et la résolution 1701 à un dispositif encore indéfini où Washington jouerait un rôle beaucoup plus direct dans la médiation, la vérification et peut-être l’organisation sécuritaire de l’après-Finul. Cette évolution n’est pas encore achevée. Elle n’est même pas garantie. Mais les pièces commencent à apparaître.

Et c’est précisément ce qui rend le 20 octobre intéressant.

Autour de la table, il sera officiellement question de militaires, de frappes, d’incidents et de coordination. En réalité, trois questions beaucoup plus lourdes seront suspendues au-dessus des délégations : jusqu’où Israël doit-il se retirer, jusqu’où l’État libanais peut-il imposer le monopole des armes, et qui contrôlera demain la frontière lorsque les Casques bleus ne seront plus là ?

Tampa ne donnera peut-être pas toutes les réponses. Mais c’est là que Washington veut désormais poser les questions.

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