Beyrouth, le 22 mai 2020 : Durant ces moments d’incertitudes et de tensions croissantes auxquelles le Liban est confronté, en cette période de crise sanitaire, sociale et économique, les conflits émergent plus facilement et s’intensifient. Dans une démarche visant à apaiser l’impact de ces conflits sur la communauté, la Banque BEMO relance son « Initiative de Médiation » pour trouver des solutions pacifiques aux tensions et conflits par la voie du dialogue.

A travers cette initiative, la Banque BEMO entend concrétiser son engagement d’entreprise moderne et socialement responsable. De plus, la Banque BEMO, en partenariat avec le Centre Professionnel de Médiation (CPM) créé au sein de l’Université Saint-Joseph, désire porter cette initiative au-delà de la prévention ou de la résolution d’éventuels conflits avec ses clients ou ses fournisseurs et jouer un rôle clé dans la promotion de la médiation à l’échelle nationale.

Ainsi, la Banque BEMO reste fidèle à sa déclaration : « 2020 est l’année du courage et nous aimerions donner l’exemple à suivre et être une source d’espoir pour tous les Libanais afin de se relever tous ensemble et surmonter lacrise. »

A propos de la Banque BEMO

La Banque BEMO est une banque commerciale dont les services et les activités couvrent le marché libanais et régional. Fidèle à ses principes, la Banque se concentre sur sa vision d’être la référence en Private et Corporate Banking tout en demeurant totalement engagée pour ses valeurs : l’esprit familial, le professionnalisme, l’honnêteté et le conservatisme.

