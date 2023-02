La chute effrénée de la livre libanaise face au dollar se poursuit ce mardi matin, avec déjà le seuil des 72 000 LL/USD atteint. Le taux de change à l’achat est de 71 000 LL/USD et de 72 000 LL/USD à la vente, avec un spread entre bin et ask de 1000 LL environ, du jamais vu et qui pourrait indiqué que la forte tendance baissière se poursuivra.

Cette information intervient alors qu’aucune perspective d’amélioration n’est visible à court, moyen et même à long terme avec le blocage par la partie libanaise des négociations afin d’aboutir à un accord final avec le Fonds Monétaire International. Par ailleurs, le mouvement de grève des banques qui pourrait se durcir avec la fermeture totale dès ce mercredi en dépit de négociation en cours avec les autorités, pourrait être induit par un manque de liquidité, notent les observateurs économiques, les banques ne disposant plus de fonds suffisants même pour garder l’illusion d’un fonctionnement de crise.

Ainsi, certains analystes que la masse monétaire aurait à priori augmenté déjà d’un tiers en un mois et demi par rapport à toute la masse monétaire déjà injectée l’année dernière, les autorités monétaires semblant ainsi choisir la politique de la planche à billet pour financer notamment les salaires de la fonction publique au lieu de limiter les effets inflationnistes faute d’un cash entrant suffisant.