Ces bus, transportés gracieusement par la société CMA CGM, sont offerts par Ile-de-France Mobilités (IDFM) avec l’accompagnement de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et de l’association CODATU (Coopération pour le Développement et l’Amélioration des Transports Urbains et Périurbains).

Ce don concrétise l’accord conclu le 10 mars dernier entre le ministre français des Transports et son homologue libanais en présence du Premier ministre Najib Mikati. Face à la grave crise que traverse le Liban qui affecte durement la capacité des Libanais à se déplacer, ce don répond à un besoin urgent tout en encourageant le développement de transports en commun dans le pays.

Il est le fruit des efforts de plusieurs acteurs en France : IDFM, Autorité Organisatrice des Transports, et la RATP donnent ces bus et le Groupe CMA CGM en a assuré l’acheminement terrestre puis maritime, avec l’appui du Ministère de l’Economie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des Territoires, et. L’association CODATU (Coopération pour le Développement et l’Amélioration des Transports Urbains et Périurbains) accompagnera les autorités libanaises tout au long de la phase-pilote de don.

La France continuera d’appuyer les efforts d’organisation et de structuration de la mobilité au Liban. Elle continuera de se tenir aux côtés de la population du Liban et d’appeler à la mise en œuvre urgente des réformes indispensables au relèvement du pays.