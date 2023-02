La journée folle de la livre libanaise… 67 000, 68 000 et maintenant 69 000 LL/USD au marché noir

Publicité

La livre libanaise a conclu sa journée sur une nouvelle détérioration importante de son cours face au dollar avec le franchissement successif de la parité de 67 000 LL/USD ce matin, puis de 68 000 LL/USD l’après-mid et enfin de 69 000 LL/USD à 19h ce soir au marché noir.

Cette détérioration a été induite par la grève des dirigeants des banques libanaises qui réclament qu’une immunité leur soit accordée face à la multiplication des poursuites les visant. Aujourd’hui, en effet, la procureur du Mont Liban, la juge Ghada Aoun a mis en examen la Banque Audi et son dirigeant Samir Hanna pour détournement de fonds dans le cadre de l’enquête concernant l’affaire Riad Salamé.

Par ailleurs, si le parlement libanais envisage d’entériner la loi relative à l’instauration d’un contrôle des capitaux, le projet local est fortement critiqué sur le plan domestique mais aussi international. Celui-ci offre aussi une immunité aux banques face aux recours des déposants mais ne serait pas accepté par les institutions internationales avec qui le Liban négocie actuellement une aide économique face à une crise financière qui a débuté il y a 4 ans maintenant.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.