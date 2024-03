La juge Ghada Aoun, figure emblématique de la lutte contre la corruption au sein du système bancaire libanais, a été convoquée par le conseil disciplinaire des juges. Cette convocation fait suite à ses actions contre plusieurs dirigeants de banques du pays, accusés de corruption et de mauvaise gestion financière. En réponse à cette convocation, qui a lieu aujourd’hui, la juge Aoun a en déposé une demande de révocation contre le juge Suhail Abboud, chef de l’Autorité judiciaire suprême en matière disciplinaire. Cette demande a eu pour effet immédiat de suspendre les poursuites contre elle et lui permettant de poursuivre les dossiers en cours.

Contexte de la Crise

Depuis l’effondrement économique du Liban en 2019, exacerbé par des décennies de mauvaise gestion, de corruption et de dettes publiques insoutenables, le pays traverse une crise sans précédent. Dans ce contexte, la juge Ghada Aoun s’est imposée comme une figure de proue dans la lutte contre la corruption, ciblant en particulier le secteur bancaire, accusé d’avoir aggravé la crise économique par des pratiques douteuses.

Les Dossiers de Ghada Aoun

La juge Aoun a mené plusieurs enquêtes et actions judiciaires contre des personnalités éminentes du secteur bancaire. Parmi les dossiers les plus notoires, on compte :

La Gestion des Banques : Accusations de mauvaise gestion, de transferts illicites de fonds à l’étranger et de manipulation des taux de change. Elle a été notamment à l’origine des premières enquêtes concernant l’ancien gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé.

: Accusations de mauvaise gestion, de transferts illicites de fonds à l’étranger et de manipulation des taux de change. Elle a été notamment à l’origine des premières enquêtes concernant l’ancien gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé. La Corruption et le Détournement de Fonds : Enquête sur des cas de corruption impliquant des fonctionnaires de haut niveau et des dirigeants de banques dans le détournement de fonds publics.

: Enquête sur des cas de corruption impliquant des fonctionnaires de haut niveau et des dirigeants de banques dans le détournement de fonds publics. La Fuite de Capitaux: Initiatives pour tracer et récupérer les capitaux libanais illégalement transférés à l’étranger par des élites et des banquiers.

Implications et Réactions

La demande de révocation contre le juge Abboud par Ghada Aoun soulève de nombreuses questions sur l’indépendance du système judiciaire libanais et met en lumière la lutte de pouvoir entre les juges et les élites politico-financières du pays. Cette situation crée une crise au sein de l’appareil judiciaire, déjà fragilisé par des années de tensions et de critiques concernant son manque d’indépendance et sa susceptibilité à l’influence politique.

Les actions de la juge Aoun, bien que controversées, ont reçu un soutien significatif de la part de la population libanaise, qui voit en elle une championne de la lutte contre la corruption. Cependant, ses détracteurs l’accusent de politiser la justice et de s’engager dans des actions qui dépassent ses prérogatives.