La détérioration de la parité de la livre libanaise n’en fini plus ce lundi, franchissant successivement les seuils des 67 000 LL/USD puis se trouvant actuellement au seuil des 68 000 LL/USD à 13 h dans le marché parallèle.

La parité de la livre libanaise, à l’heure où sont écrites ces lignes est de 67 500 LL/USD à l’achat et de 68 000 LL/USD à la vente, sur fond de menaces renouvelées des banques à interrompre toute transaction financière dès ce mercredi, refusant de lier l’adoption d’une loi instaurant un contrôle formel des capitaux aux procédures judiciaires en cours contre un certain nombre des membres de l’ABL.

Cette nouvelle détérioration, indique une source sécuritaire, pourrait amener à de nombreuses manifestations, redoute-t-elle, alors que sur le plan économique, aucune perspective positive n’est visible actuellement, le projet de contrôle des capitaux officiel étant incompatible avec les propositions du FMI, notent les observateurs économiques, offrant une immunité aux dirigeants des banques au lieu d’un contrôle des capitaux classique.

Le texte proposé semble être largement inspiré par les banques elles-mêmes, notent ces derniers et ne répond pas aux exigences de la communauté internationale. L’ABL semble ainsi avoir activé ses relais au sein du parlement afin de faire adopter ce projet de loi, même si 45 députés ont indiqué ne pas vouloir se présenter lors de la session. Une inconnue demeure avec la participation ou non du CPL. Cependant, le quorum pourrait être atteint. Si le texte serait adopté, il pourrait cependant être remis en cause devant le conseil constitutionnel, l’article 75 de la constitution prévoyant l’organisation de sessions parlementaires en cas d’urgence uniquement lors de la vacance présidentielle, Baabda étant sans nouveau locataire depuis le 1er novembre.