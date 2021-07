La livre libanaise a repris son chemin à la hausse au marché noir cette fin de semaine, avec un taux de parité de 18 650 LL/USD à l’achat et de 18 700 LL/USD à la vente contre respectivement 18 150 LL/USD à l’achat et 18 200 LL/USD à la vente hier, sur fond d’interrogation concernant la possibilité réelle de voir un nouveau gouvernement être prochainement constitué en dépit des propos rassurants du premier ministre désigné Najib Mikati.

Selon certaines sources, ces interrogations portent notamment sur l’attribution des ministères de l’intérieur et de la justice, 2 ministères clés tous les 2 revendiqués à la fois par le premier ministre désigné et par la Présidence de la République. Ces 2 portefeuilles sont d’autant plus critiques qu’un certain nombre de dossiers judiciaires concernent les personnalités politiques dont Najib Mikati lui-même.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն