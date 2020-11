2 minutes à lire

La parité de la Livre Libanaise se maintient au-dessus des 8 000 LL/USD avec un taux de change de 8 150 LL/USD à l’achat et de 8 200 LL/USD à la vente ce matin au marché noir.

Les difficultés à mettre en place un nouveau gouvernement par le Premier Ministre désigné Saad Hariri se font de plus en plus ressentir au niveau économique avec les échanges d’accusation entre responsables politiques et économiques sur la crise que traverse le Liban.

Ainsi, le président de l’association des banques du Liban Salim Sfeir hier a réfuté toute perte au niveau des établissements bancaires, estimant par ailleurs que les dépôts « ne sont qu’un détail » entre déposants et banques elles-même. La crise aurait été induite, selon lui, par les manifestations d’octobre 2019 ou encore le défaut de paiement annoncé en mars 2020.

Le président de la chambre de commerce de la ville de Beyrouth, Nicolas Chammas s’en est également pris aux autorités actuelles, estimant par ailleurs qu’il existe une différence entre manque de liquidité et faillite. Cependant, 90% des faillites sont justement expliquées de manière statistique par des défauts de liquidité.

Les 2 hommes s’en prenaient ainsi au gouvernement sortant Hassan Diab alors que le ton est monté entre ce dernier, la Présidence de la République à l’encontre du gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, accusé de vouloir saboter l’audit juricomptable des comptes de la Banque Centrale. Ce dernier se retrancherait ainsi sur la législation du secret bancaire pour refuser de répondre à 57% des questions posées par Alvarez & Marsal en charge de mener cette procédure. Les experts du ministère des finances, de la justice ou la présidence de la République elle même, soulignent que les questions posées ne concernent pas la loi du secret bancaire.